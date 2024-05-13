Rano bądź na stoku pierwszy, a po całym dniu na nartach wróć w kilka minut do swojego zakwaterowania - ten komfort zapewnia niezapomniane zimowe wakacje w Austrii.

Nocleg bardzo blisko gór

Jest w tym coś: kiedy ostatnie zakręty dnia palą w udach, bez wysiłku wracasz do swojego zakwaterowania, które znajduje się tuż przy stoku. Bez żmudnego taszczenia sprzętu, bez czekania na skibus - tutaj wszystko jest blisko i wygodnie. Narty można odpiąć tuż za drzwiami, a buty narciarskie zawiesić na rozgrzewającym drążku. Następnie relaks i przyjemność: kilka kojących okrążeń w podgrzewanym basenie zewnętrznym, a następnie runda w saunie, gdzie ciepło rozluźnia mięśnie i uspokaja umysł. Dom z dala od domu w środku ośrodka narciarskiego - tutaj dzień na stoku płynnie przechodzi w relaks.