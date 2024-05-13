Zakwaterowanie przy stokach narciarskich
Introduction
Nocleg bardzo blisko gór
Jest w tym coś: kiedy ostatnie zakręty dnia palą w udach, bez wysiłku wracasz do swojego zakwaterowania, które znajduje się tuż przy stoku. Bez żmudnego taszczenia sprzętu, bez czekania na skibus - tutaj wszystko jest blisko i wygodnie. Narty można odpiąć tuż za drzwiami, a buty narciarskie zawiesić na rozgrzewającym drążku. Następnie relaks i przyjemność: kilka kojących okrążeń w podgrzewanym basenie zewnętrznym, a następnie runda w saunie, gdzie ciepło rozluźnia mięśnie i uspokaja umysł. Dom z dala od domu w środku ośrodka narciarskiego - tutaj dzień na stoku płynnie przechodzi w relaks.
Karyntia
Niezależnie od tego, czy odkrywasz szerokie stoki Nassfeld, łaźnie termalne w Bad Kleinkirchheim, czy przyjazne rodzinom stoki na Katschberg - bliskość miejsca zakwaterowania umożliwia rozpoczęcie dnia w Karyntii bez stresu. Tutaj, na południu Austrii, słońce i śnieg często tworzą wspaniałą jedność, umożliwiając długie dni jazdy na nartach. A po aktywnie spędzonych godzinach na stoku, regionalne przysmaki, takie jak Kasnudeln (kluski serowe), kuszą podczas oglądania zachodu słońca nad górami.
Hotele
Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia 4* w Hermagor am Nassfeld
Hotel Gartnerkofel 4* w Hermagor am Nassfeld
Hotel Nassfeld 4*S
Falkensteiner Club Funimation 4* w Rennweg am Katschberg
Falkensteiner Hotel Cristallo 4* w Rennweg am Katschberg
Der Kirchheimerhof 4* w Bad Kleinkirchheim
Hotel Nockresort 4* w Bad Kleinkirchheim
Alpinhotel Pacheiner 4* w Treffen / Gerlitzen Alpe
Mountain Resort Feuerberg 4* w Bodensdorf / Gerlitzen Alpe
Hotel Kornock na Turracher Höhe
Apartamenty i schroniska
Ferienpark Landal w Bad Kleinkirchheim
Almhüttendorf „Mei Zeit“ na Turracher Höhe
Apparthotel Silbersee na Turracher Höhe
Ferienpark Landal w Katschberg
Katschberg Lodges w Katschberg
Hotele
Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia 4* w Hermagor am Nassfeld
Hotel Gartnerkofel 4* w Hermagor am Nassfeld
Hotel Nassfeld 4*S
Falkensteiner Club Funimation 4* w Rennweg am Katschberg
Falkensteiner Hotel Cristallo 4* w Rennweg am Katschberg
Der Kirchheimerhof 4* w Bad Kleinkirchheim
Hotel Nockresort 4* w Bad Kleinkirchheim
Alpinhotel Pacheiner 4* w Treffen / Gerlitzen Alpe
Mountain Resort Feuerberg 4* w Bodensdorf / Gerlitzen Alpe
Hotel Kornock na Turracher Höhe
Apartamenty i schroniska
Ferienpark Landal w Bad Kleinkirchheim
Almhüttendorf „Mei Zeit“ na Turracher Höhe
Apparthotel Silbersee na Turracher Höhe
Ferienpark Landal w Katschberg
Katschberg Lodges w Katschberg
Dolna Austria
Dzień w dolnoaustriackich ośrodkach narciarskich zaczyna się wcześnie - wtedy, gdy pierwsze promienie słońca zanurzają ośnieżone wzgórza w złocistym świetle. Niezależnie czy na Ötscher, w Annaberg czy w Hochkar – możliwość bezpośredniego wyruszenia na stok prosto z miejsca zakwaterowania pozwala cieszyć się dłuższymi zjazdami i przyjemnymi przerwami w przytulnych górskich schroniskach. Po pełnym wrażeń dniu narciarskim wraca się zrelaksowanym do zakwaterowania i spędza wieczór w spokojnej, sielankowej atmosferze dolnoaustriackich gór.
Hotele
JoSchi Sporthaus**** w Göstling
JUFA HOTEL Hochkar - Sport-Resort*** w Göstling
Górna Austria
Ze swoimi urokliwymi ośrodkami narciarskimi i imponującymi górskimi krajobrazami Górna Austria to idealne miejsce na narty z zakwaterowaniem bezpośrednio przy stoku. Wystarczy wstać z hotelowego łóżka i bez długich dojazdów ruszyć na stoki Salzkammergut lub do imponujących ośrodków narciarskich na Dachsteinie. Po dniu pełnym jazdy na nartach można zrelaksować się w pobliskiej kwaterze, delektując się kieliszkiem wina i regionalnymi przysmakami – wspaniale!
Hotele
Familienhotel Sommerhof 4* w Gosau
Explorer Hotel Hinterstoder w Hinterstoder
Berghof Sturmgut w Hinterstoder
Hochberghaus w Grünau im Almtal
Ziemia Salzburska
W Ziemi Salzburskiej bezpośredni dostęp do stoku to prawdziwy luksus. Bądź jednym z pierwszych, którzy cieszą się doskonale przygotowanymi stokami o poranku, a następnie wycofaj się do ciepłego miejsca zakwaterowania - tak właśnie wygląda komfort podczas urlopu na nartach. Czy to na rozległych terenach narciarskich Salzburger Sportwelt, czy w uroczych wioskach wokół Zell am See, bezpośredni dostęp do stoku sprawia, że zimowe wrażenia w Ziemi Salzburskiej są wyjątkowe.
Dla rodzin
Familotel Amiamo 4* w Zell am See
Familienresort Ellmauhof 4* w Hinterglemm
ALPINA Family, Spa & Sporthotel 4* w St. Johann im Pongau
Seekarhaus 5* w Obertauern
Gartenhotel Theresia 4* w Saalbach-Hinterglemm
Berghotel Rudolfshütte 3* w Uttendorf
Domki i mieszkania wakacyjne
Chalet am Jet ww Flachau
Luxuslodge „Zeit zum Leben“ w Annaberg
Hotel Montanara 4* we Flachau
Erwachsenenhotel & Chalets „Der Königsleitner“ 4* w Königsleiten
Hotele naturalne
Hotel Forsthofgut 5* w Leogang
Holzhotel Forsthofalm 4* w Leogang
Naturhotel Edelweiss 4* w Wagrain
Woodridge Chalets w Werfenweng
Nesslerhof 4* w Großarl
Hotele designerskie
Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort 5* w Großarl
Das Goldberg 4* w Bad Hofgastein
Die Hochkönigin 4* w Maria Alm
Apartamenty i schroniska
Ferienwohnungen Perfeldhof w Saalbach Hinterglemm
Appartementhaus Steinadler w Obertauern
Bergparadies w Dorfgastein im Gasteinertal
Herzwies w Bad Hofgastein
AlpenParks Apartment & Ferienresort Rehrenberg w Viehhofen
Inne opcje zakwaterowania
Hotel Schneider 4* w Obertauern
Hotel Alpin Juwel 4* w Saalbach-Hinterglemm
VAYA Resort Zell am See w Zell am See
Großarlerhof 4* w Großarl
Grizzly Sport & Motorrad Resort 4* w St. Margarethen im Lungau
4* Lifestyle Family & SPA Hotel Das Alpenwelt Resort w Königsleiten
Travel Charme Werfenweng 4* w Werfenweng
Übergossene Alm Resort w Hochkönig
Styria
W Schladming-Dachstein, na Tauplitz czy w ośrodku narciarskim Kreischberg – szerokie stoki Styrii zachęcają do długich zjazdów, po których można się posilić regionalnymi specjałami w jednej z górskich chat. Wieczorem wystarczy odpiąć narty i po kilku minutach zanurzyć się w basenie – to luksus, jaki oferuje zakwaterowanie tuż przy stoku w górskim krajobrazie Styrii.
Hotele
Natur- und Wellnesshotel Höflehner 4*S w Haus im Ennstal
Hotel Schwaigerhof 4*S w Schladming-Rohrmoos
Hotel Berghof Riesneralm 3* w Donnersbachwald
Hotel TUI BLUE w Schladming
Hotel Planaihof 4* w Schladming
Hotel Relax Resort Kreischberg 4* w St. Georgen ob Murau
Hotel Pension Bruckreiterhof w Pichl/Reiteralm
Domki i mieszkania wakacyjne
Almdorf Reiteralm w Schladming
Almwelt Austria w Pichl-Schladming
Apparthotel Silbersee na Turracher Höhe
Hotele
Natur- und Wellnesshotel Höflehner 4*S w Haus im Ennstal
Hotel Schwaigerhof 4*S w Schladming-Rohrmoos
Hotel Berghof Riesneralm 3* w Donnersbachwald
Hotel TUI BLUE w Schladming
Hotel Planaihof 4* w Schladming
Hotel Relax Resort Kreischberg 4* w St. Georgen ob Murau
Hotel Pension Bruckreiterhof w Pichl/Reiteralm
Domki i mieszkania wakacyjne
Almdorf Reiteralm w Schladming
Almwelt Austria w Pichl-Schladming
Apparthotel Silbersee na Turracher Höhe
Tyrol
W Tyrolu, gdzie góry górują majestatycznie, a narciarstwo jest głęboko zakorzenione, dzień zaczyna się bezpośrednio na stoku. Czy to w legendarnym ośrodku narciarskim Kitzbühel, w imponującym SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, czy we wszechstronnym Zillertal - jeśli twoje zakwaterowanie znajduje się tuż przy stoku, możesz robić pierwsze ślady na świeżym śniegu, podczas gdy słońce powoli wschodzi nad szczytami.
Hotele 5-gwiazdkowe
Hotel Kempinski "Das Tirol" 5*w Jochberg koło Kitzbühel
Arlberg Hospiz Hotel 5* w St. Christoph am Arlberg
Alpen-Wellness Resort Hochfirst 5* w Obergurgl w dolinie Ötztal
Alpin Spa Hotel Tuxerhof 5*S w miejscowości Tux w dolinie Zillertal
Duże resorty wypoczynkowe
Gradonna Mountain Resort 4*S w Kals am Großglockner we Wschodnim Tyrolu
Ośrodek Grünwald w Sölden w Ötztal
Hotel Elisabeth 4*S w Kirchberg w Tyrolu
Hotel Crystal VAYA Unique 4*S w Obergurgl w Ötztal
Jagdschloss Resort Kühtai: hotel i dom z apartamentami w Kühtai
VAYA Zillertal w Aschau im Zillertal
Sportalm Gourmet Hotel 4* w Kirchberg w Tyrolu
Hotel Singer - Relais & Châteaux w Berwang
Domy i mieszkania wakacyjne
Chalets & Apartments Wachterhof w Kaltenbach w dolinie Zillertal
Chalet Kitzhorn (j. niem.) w St. Johann w Tyrolu
Maierl Alm & Chalets w Kirchberg w Tyrolu
TyroLadis Family Relax Chalets w Ladis
Dla rodzin
Family & Wellness Resort Galtenberg 4*S w Alpbach im Alpbachtal
Rodzinny raj Sporthotel Achensee w Achenkirch
Sentido alpenhotel Kaiserfels 4* St. Johann in Tirol
Nature & Spa Hotel Lärchenhof 4*S w Seefeld
Hotel Goldried w Matrei we Wschodnim Tyrolu
Tylko dla dorosłych
Dream Hotel Alpina 4*S w Gerlos w dolinie Zillertal
DAS KRONTHALER 4*S w Achenkirch am Achensee
Apartamenty i schroniska
Willa Alpin w Kaltenbach w dolinie Zillertal
AlpinApart Bacher w Serfaus
Apart Rubin w Serfaus
Kühtaier w Dorfstadl
Flat Hotel Johannes w Obergurgl w Ötztal
Almdorf & Hotel Silbertal w Sölden w dolinie Ötztal
Almdorf Waldesruh w Sölden w Ötztal
Hotele 5-gwiazdkowe
Hotel Kempinski "Das Tirol" 5*w Jochberg koło Kitzbühel
Arlberg Hospiz Hotel 5* w St. Christoph am Arlberg
Alpen-Wellness Resort Hochfirst 5* w Obergurgl w dolinie Ötztal
Alpin Spa Hotel Tuxerhof 5*S w miejscowości Tux w dolinie Zillertal
Duże resorty wypoczynkowe
Gradonna Mountain Resort 4*S w Kals am Großglockner we Wschodnim Tyrolu
Ośrodek Grünwald w Sölden w Ötztal
Hotel Elisabeth 4*S w Kirchberg w Tyrolu
Hotel Crystal VAYA Unique 4*S w Obergurgl w Ötztal
Jagdschloss Resort Kühtai: hotel i dom z apartamentami w Kühtai
VAYA Zillertal w Aschau im Zillertal
Sportalm Gourmet Hotel 4* w Kirchberg w Tyrolu
Hotel Singer - Relais & Châteaux w Berwang
Domy i mieszkania wakacyjne
Chalets & Apartments Wachterhof w Kaltenbach w dolinie Zillertal
Chalet Kitzhorn (j. niem.) w St. Johann w Tyrolu
Maierl Alm & Chalets w Kirchberg w Tyrolu
TyroLadis Family Relax Chalets w Ladis
Dla rodzin
Family & Wellness Resort Galtenberg 4*S w Alpbach im Alpbachtal
Rodzinny raj Sporthotel Achensee w Achenkirch
Sentido alpenhotel Kaiserfels 4* St. Johann in Tirol
Nature & Spa Hotel Lärchenhof 4*S w Seefeld
Hotel Goldried w Matrei we Wschodnim Tyrolu
Tylko dla dorosłych
Dream Hotel Alpina 4*S w Gerlos w dolinie Zillertal
DAS KRONTHALER 4*S w Achenkirch am Achensee
Apartamenty i schroniska
Willa Alpin w Kaltenbach w dolinie Zillertal
AlpinApart Bacher w Serfaus
Apart Rubin w Serfaus
Kühtaier w Dorfstadl
Flat Hotel Johannes w Obergurgl w Ötztal
Almdorf & Hotel Silbertal w Sölden w dolinie Ötztal
Almdorf Waldesruh w Sölden w Ötztal
Vorarlberg
Znany z alpejskiego krajobrazu i głęboko zakorzenionej tradycji narciarskiej Vorarlberg oferuje nieocenioną przewagę dzięki zakwaterowaniu bezpośrednio na stoku. Czy to w renomowanych ośrodkach narciarskich Arlberg, Silvretta Montafon czy Damüls-Mellau - tutaj możesz rano robić pierwsze ślady w puchu i cieszyć się świeżym górskim powietrzem przed otwarciem wyciągów. Możesz zrobić sobie dłuższą przerwę w schronisku, ponieważ bezpośredni dostęp do zakwaterowania zapewnia maksymalny relaks i umożliwia bezstresowy dzień na nartach wśród imponującej górskiej scenerii.
Hotele w Arlbergu
Burgvital Resort 5* w Oberlech
Hotel Goldener Berg 4*S w Oberlech
Thurnher’s 5*S w Zürs
Romantik Hotel Krone 5* w Lech
Sporthotel Steffisalp 4* w Warth
Hotel Jägeralpe 4*S w Warth
Hotel Monzabon 4*S w Lech
Hotel Edelweiss 4* w Zürs
Domki i mieszkania
Chalet Anna Maria w Lech
Chalet Verwall w Lech
Feriendomizile Familie Dönz w Montafon
Ferienhäuser Tschofen w St. Gallenkirch w Montafon
Landal Brandnertal w Bürserberg
Landal Hochmontafon w Gargellen
Traumsicht Faschinajoch w Faschina
Chalets Montafon w Montafon
Więcej opcji zakwaterowania
Alpinresort Schillerkopf 4*S w Bürserberg w Brandnertal
Familienhotel Lagant 4* w Brand w Brandnertal
Naturhotel Chesa Valisa 4* w Hirschegg w Kleinwalsertal
Kinderhotel Alphotel 4* w Hirschegg w Kleinwalsertal
Walliserstube 4* w Damüls w Bregenzerwald
Travel Charme Ifen Kleinwalsertal 5* w Hirschegg
Hotele w Arlbergu
Burgvital Resort 5* w Oberlech
Hotel Goldener Berg 4*S w Oberlech
Thurnher’s 5*S w Zürs
Romantik Hotel Krone 5* w Lech
Sporthotel Steffisalp 4* w Warth
Hotel Jägeralpe 4*S w Warth
Hotel Monzabon 4*S w Lech
Hotel Edelweiss 4* w Zürs
Domki i mieszkania
Chalet Anna Maria w Lech
Chalet Verwall w Lech
Feriendomizile Familie Dönz w Montafon
Ferienhäuser Tschofen w St. Gallenkirch w Montafon
Landal Brandnertal w Bürserberg
Landal Hochmontafon w Gargellen
Traumsicht Faschinajoch w Faschina
Chalets Montafon w Montafon
Więcej opcji zakwaterowania
Alpinresort Schillerkopf 4*S w Bürserberg w Brandnertal
Familienhotel Lagant 4* w Brand w Brandnertal
Naturhotel Chesa Valisa 4* w Hirschegg w Kleinwalsertal
Kinderhotel Alphotel 4* w Hirschegg w Kleinwalsertal
Walliserstube 4* w Damüls w Bregenzerwald
Travel Charme Ifen Kleinwalsertal 5* w Hirschegg