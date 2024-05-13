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Zakwaterowanie przy stokach narciarskich

Wooden hotel with steaming outdoor pool in snow, surrounded by snowy fir trees and mountains in the background.
Rano bądź na stoku pierwszy, a po całym dniu na nartach wróć w kilka minut do swojego zakwaterowania - ten komfort zapewnia niezapomniane zimowe wakacje w Austrii.

Nocleg bardzo blisko gór

Jest w tym coś: kiedy ostatnie zakręty dnia palą w udach, bez wysiłku wracasz do swojego zakwaterowania, które znajduje się tuż przy stoku. Bez żmudnego taszczenia sprzętu, bez czekania na skibus - tutaj wszystko jest blisko i wygodnie. Narty można odpiąć tuż za drzwiami, a buty narciarskie zawiesić na rozgrzewającym drążku. Następnie relaks i przyjemność: kilka kojących okrążeń w podgrzewanym basenie zewnętrznym, a następnie runda w saunie, gdzie ciepło rozluźnia mięśnie i uspokaja umysł. Dom z dala od domu w środku ośrodka narciarskiego - tutaj dzień na stoku płynnie przechodzi w relaks.

Na słonecznym południu

Karyntia

Niezależnie od tego, czy odkrywasz szerokie stoki Nassfeld, łaźnie termalne w Bad Kleinkirchheim, czy przyjazne rodzinom stoki na Katschberg - bliskość miejsca zakwaterowania umożliwia rozpoczęcie dnia w Karyntii bez stresu. Tutaj, na południu Austrii, słońce i śnieg często tworzą wspaniałą jedność, umożliwiając długie dni jazdy na nartach. A po aktywnie spędzonych godzinach na stoku, regionalne przysmaki, takie jak Kasnudeln (kluski serowe), kuszą podczas oglądania zachodu słońca nad górami.

Hotele

Apartamenty i schroniska

Narciarstwo u podnóża Alp

Dolna Austria

Dzień w dolnoaustriackich ośrodkach narciarskich zaczyna się wcześnie - wtedy, gdy pierwsze promienie słońca zanurzają ośnieżone wzgórza w złocistym świetle. Niezależnie czy na Ötscher, w Annaberg czy w Hochkar – możliwość bezpośredniego wyruszenia na stok prosto z miejsca zakwaterowania pozwala cieszyć się dłuższymi zjazdami i przyjemnymi przerwami w przytulnych górskich schroniskach. Po pełnym wrażeń dniu narciarskim wraca się zrelaksowanym do zakwaterowania i spędza wieczór w spokojnej, sielankowej atmosferze dolnoaustriackich gór.

Hotele

Krótkie dystanse, świetne dni na nartach

Górna Austria

Ze swoimi urokliwymi ośrodkami narciarskimi i imponującymi górskimi krajobrazami Górna Austria to idealne miejsce na narty z zakwaterowaniem bezpośrednio przy stoku. Wystarczy wstać z hotelowego łóżka i bez długich dojazdów ruszyć na stoki Salzkammergut lub do imponujących ośrodków narciarskich na Dachsteinie. Po dniu pełnym jazdy na nartach można zrelaksować się w pobliskiej kwaterze, delektując się kieliszkiem wina i regionalnymi przysmakami – wspaniale!

Hotele

Dla zatwardziałych narciarzy i narciarek

Ziemia Salzburska

W Ziemi Salzburskiej bezpośredni dostęp do stoku to prawdziwy luksus. Bądź jednym z pierwszych, którzy cieszą się doskonale przygotowanymi stokami o poranku, a następnie wycofaj się do ciepłego miejsca zakwaterowania - tak właśnie wygląda komfort podczas urlopu na nartach. Czy to na rozległych terenach narciarskich Salzburger Sportwelt, czy w uroczych wioskach wokół Zell am See, bezpośredni dostęp do stoku sprawia, że zimowe wrażenia w Ziemi Salzburskiej są wyjątkowe.

Dla rodzin

Domki i mieszkania wakacyjne

Hotele naturalne

Hotele designerskie

Apartamenty i schroniska

Inne opcje zakwaterowania

Ze stoku do termy

Styria

W Schladming-Dachstein, na Tauplitz czy w ośrodku narciarskim Kreischberg – szerokie stoki Styrii zachęcają do długich zjazdów, po których można się posilić regionalnymi specjałami w jednej z górskich chat. Wieczorem wystarczy odpiąć narty i po kilku minutach zanurzyć się w basenie – to luksus, jaki oferuje zakwaterowanie tuż przy stoku w górskim krajobrazie Styrii.

Hotele

Domki i mieszkania wakacyjne

Dobry start każdego dnia

Tyrol

W Tyrolu, gdzie góry górują majestatycznie, a narciarstwo jest głęboko zakorzenione, dzień zaczyna się bezpośrednio na stoku. Czy to w legendarnym ośrodku narciarskim Kitzbühel, w imponującym SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, czy we wszechstronnym Zillertal - jeśli twoje zakwaterowanie znajduje się tuż przy stoku, możesz robić pierwsze ślady na świeżym śniegu, podczas gdy słońce powoli wschodzi nad szczytami.

Hotele 5-gwiazdkowe

Duże resorty wypoczynkowe

Domy i mieszkania wakacyjne

Dla rodzin

Tylko dla dorosłych

Apartamenty i schroniska

Wysokie góry, maksymalne odprężenie

Vorarlberg

Znany z alpejskiego krajobrazu i głęboko zakorzenionej tradycji narciarskiej Vorarlberg oferuje nieocenioną przewagę dzięki zakwaterowaniu bezpośrednio na stoku. Czy to w renomowanych ośrodkach narciarskich Arlberg, Silvretta Montafon czy Damüls-Mellau - tutaj możesz rano robić pierwsze ślady w puchu i cieszyć się świeżym górskim powietrzem przed otwarciem wyciągów. Możesz zrobić sobie dłuższą przerwę w schronisku, ponieważ bezpośredni dostęp do zakwaterowania zapewnia maksymalny relaks i umożliwia bezstresowy dzień na nartach wśród imponującej górskiej scenerii.

Hotele w Arlbergu

Domki i mieszkania

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