Lato w Hochsteiermark
Porzuć codzienność, powitaj alpejski urok
Introduction
Przeżycia wśród natury, które dodają energii: region Hochsteiermark zachwyca turystów swoimi skarbami. Idylliczne miasteczka, zielone pastwiska i lasy, wysokie szczyty i rozległe doliny czekają na odkrycie. A aktywności na świeżym górskim powietrzu - wędrówki, jazda na rowerze lub kąpiele leśne - okraszone przerwami na pyszny posiłek pozwalają zostawić codzienność daleko w tyle.
Dlaczego Hochsteiermark latem?
Natura - przestrzeń dla przeżyć i przyjemności
Hochsteiermark to miejsce, w którym można odnaleźć relaks, zwolnić tempo i doświadczyć uroków natury. Najlepiej podczas rodzinnych wędrówek lub wycieczek rowerowych.
Kultura, którą nie tylko się ogląda, ale także przeżywa
Od Brahmsa i Roseggera, poprzez żywe tradycje, aż po interaktywne wystawy: kultura jest tu przystępna, autentyczna i stanowi część codziennego życia.
Rowery elektryczne, trasy rowerowe wzdłuż rzek, Bike & Hike
Kolarstwo górskie i e-bike w regionie Hochsteiermark: pomiędzy regionami Mariazellerland, Hochschwab i Waldheimat Petera Roseggera czeka różnorodna sieć tras – od spokojnych wycieczek dla początkujących po wymagające trasy dla doświadczonych rowerzystów.
Szlaki rowerowe wzdłuż rzek: szlaki rowerowe R5 Mürztalradweg i R2 Murradweg biegną niemal w całości wzdłuż rzek Mürz i Mur. Na trasie czekają liczne możliwości zatrzymania się, by zwiedzić zabytki lub zjeść coś smacznego – idealne rozwiązanie dla rodzin, rowerzystów rekreacyjnych i wszystkich, którzy chcą się zrelaksować podczas podróży.
Rower i wędrówka – z hali na szczyt: koleją do regionu, rowerem na górę i pieszo na szczyt – wycieczki można idealnie rozpocząć na dworcach kolejowych, które stanowią dogodne punkty wyjścia dla wycieczek rowerowych i pieszych. Możliwość odpoczynku w rustykalnych schroniskach górskich dopełnia wrażenia i sprawia, że każda wyprawa staje się przyjemną przygodą dla ciała i ducha.
Wędrówki - tak blisko natury
Szlak długodystansowy BergZeitReise prowadzi przez 15 etapów i oferuje 15 propozycji wycieczek jednodniowych przez ciekawy przyrodniczo i kulturalnie krajobraz Hochsteiermark. Szlak ma 290 km długości i przebiega przez atrakcyjne tereny, np. Hochschwab lub Rax.
Szlaki tematyczne i wycieczki szlakiem ziół: region Hochsteiermark jest ojczyzną wielu ziół leczniczych, alpejskich kwiatów i roślin przyprawowych. Kto się na tym zna, znajdzie wzdłuż szlaków naturalną aptekę domową.
Wskazówka: program edukacyjny parku przyrodniczego Mürzer Oberland obejmuje regularnie warsztaty, wykłady i kursy na ten temat.
Kąpiele w jeziorach w Hochsteiermark
W ciepłe letnie dni region Hochsteiermark oferuje ochłodę i przyjemność kąpieli w otoczeniu wspaniałej przyrody. Jezioro Erlaufsee zachwyca krystalicznie czystą wodą i alpejską scenerią – idealną do pływania, relaksu i głębokiego oddechu. Ofertę uzupełnia wypożyczalnia łodzi.
Rodzinom i aktywnym urlopowiczom letnią rozrywkę zapewniają między innymi park wodny w Krieglach oraz centrum rekreacyjne Vivax w Mürzzuschlag z basenami, saunami i salami fitness. Jezioro Sackwiesensee jest orzeźwiającym przystankiem podczas wędrówki, znajduje się w niezwykle spokojnym miejscu i zachęca do krótkiej kąpieli.
Po wędrówce w Schneealm lub regionie Rax chata Teichwirt Urani łączy przerwę na kąpiel z chwilą oddechu – wypełnioną dobrym jedzeniem i podziwianiem górskiego krajobrazu.
Zbiornik Freizeitteiche Seebach oferuje kąpielisko połączone z kempingiem i jest idealnym miejscem na długie letnie dni nad wodą.
Ośrodek Sportzentrum Kapfenberg to miejsce sportowe i wszechstronne, z odkrytym basenem i bogatą ofertą rekreacyjną – idealne dla aktywnych miłośników wypoczynku.
Kąpiele leśne - przyjedź, odetchnij, zaczerpnij energię.
Roanwirt
Dzięki pakietom „Kąpiel w lesie” (Waldbaden) odkrywasz naturę z zupełnie innej strony. Razem z naszą ekspertką będziesz podziwiać świeżość lasu, a wieczór przyjemnie zakończyć w hotelowej restauracji.
Oferta obowiązuje od 01.04 do 31.10.2026
W cenie:
2 noclegi w jednym z naszych uroczo urządzonych i romantycznych pokoi
Bezpłatny dostęp do komfortowej strefy saun z sauną fińską, łaźnią parową i kabiną na podczerwień
Śniadanie z bogatego bufetu, które można również zjeść na naszym tarasie
1 kolacja – 4-daniowe menu dla 2 osób
Popołudnie spędzone na łonie natury w towarzystwie naszej ekspertki
Poczuj las w Haunzwicklhof
Ciesz się pobytem w przytulnym domku letniskowym lub apartamencie w gospodarstwie agroturystycznym.
Podczas spaceru z przewodnikiem po lesie świadomie zanurzysz się w atmosferze lasu, odnajdziesz spokój i nabierzesz nowych sił. Bez pośpiechu, będąc całkowicie sobą.
Haunzwicklhof staje się Twoim miejscem odosobnienia – miejscem, gdzie możesz się zatrzymać, odetchnąć i po prostu być.
Oferta obowiązuje od 01.05 do 31.10.2026
W cenie:
2 noclegi w domku letniskowym/apartamencie w gospodarstwie
Koszyk śniadaniowy wypełniony przysmakami z własnej uprawy
Prywatna sauna w domkach
Wycieczka z przewodnikiem do lasu – czas trwania ok. 2,5-3 godziny
Punkty widokowe / Punkty fotograficzne
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FAQ
Tourismusverband Hochsteiermark
Herzog-Ernst-Gasse 2.
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Telefon: +43 3862 55020