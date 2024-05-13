Rowery elektryczne, trasy rowerowe wzdłuż rzek, Bike & Hike

Kolarstwo górskie i e-bike w regionie Hochsteiermark: pomiędzy regionami Mariazellerland, Hochschwab i Waldheimat Petera Roseggera czeka różnorodna sieć tras – od spokojnych wycieczek dla początkujących po wymagające trasy dla doświadczonych rowerzystów.

Szlaki rowerowe wzdłuż rzek: szlaki rowerowe R5 Mürztalradweg i R2 Murradweg biegną niemal w całości wzdłuż rzek Mürz i Mur. Na trasie czekają liczne możliwości zatrzymania się, by zwiedzić zabytki lub zjeść coś smacznego – idealne rozwiązanie dla rodzin, rowerzystów rekreacyjnych i wszystkich, którzy chcą się zrelaksować podczas podróży.

Rower i wędrówka – z hali na szczyt: koleją do regionu, rowerem na górę i pieszo na szczyt – wycieczki można idealnie rozpocząć na dworcach kolejowych, które stanowią dogodne punkty wyjścia dla wycieczek rowerowych i pieszych. Możliwość odpoczynku w rustykalnych schroniskach górskich dopełnia wrażenia i sprawia, że każda wyprawa staje się przyjemną przygodą dla ciała i ducha.