Two cyclists with helmets and luggage in front of Mariazell Collegiate Church, blue sky.

Lato w Hochsteiermark 
Porzuć codzienność, powitaj alpejski urok

W Hochsteiermark spotykają się piękne widokowe szlaki, uroki przyrody i przytulne przystanki, w których można zasmakować regionalnej kuchni.

Przeżycia wśród natury, które dodają energii: region Hochsteiermark zachwyca turystów swoimi skarbami. Idylliczne miasteczka, zielone pastwiska i lasy, wysokie szczyty i rozległe doliny czekają na odkrycie. A aktywności na świeżym górskim powietrzu - wędrówki, jazda na rowerze lub kąpiele leśne - okraszone przerwami na pyszny posiłek pozwalają zostawić codzienność daleko w tyle.

Dlaczego Hochsteiermark latem?

Natura - przestrzeń dla przeżyć i przyjemności

Hochsteiermark to miejsce, w którym można odnaleźć relaks, zwolnić tempo i doświadczyć uroków natury. Najlepiej podczas rodzinnych wędrówek lub wycieczek rowerowych.

Urlop wśród natury

Kultura, którą nie tylko się ogląda, ale także przeżywa

Od Brahmsa i Roseggera, poprzez żywe tradycje, aż po interaktywne wystawy: kultura jest tu przystępna, autentyczna i stanowi część codziennego życia.

Kultura na wakcjach

Autentyczna kuchnia z regionalnym akcentem

Od schronisk, przez gospody, aż po szefów kuchni nagrodzonych czapką kucharską - lokalna, autentyczna i pełna smaków kuchnia!

Kuchnia w Hochsteiermark
Raj dla rowerzystów w Hochsteiermark

Rowery elektryczne, trasy rowerowe wzdłuż rzek, Bike & Hike

Kolarstwo górskie i e-bike w regionie Hochsteiermark: pomiędzy regionami Mariazellerland, Hochschwab i Waldheimat Petera Roseggera czeka różnorodna sieć tras – od spokojnych wycieczek dla początkujących po wymagające trasy dla doświadczonych rowerzystów.

Szlaki rowerowe wzdłuż rzek: szlaki rowerowe R5 Mürztalradweg i R2 Murradweg biegną niemal w całości wzdłuż rzek Mürz i Mur. Na trasie czekają liczne możliwości zatrzymania się, by zwiedzić zabytki lub zjeść coś smacznego – idealne rozwiązanie dla rodzin, rowerzystów rekreacyjnych i wszystkich, którzy chcą się zrelaksować podczas podróży.

Rower i wędrówka – z hali na szczyt: koleją do regionu, rowerem na górę i pieszo na szczyt – wycieczki można idealnie rozpocząć na dworcach kolejowych, które stanowią dogodne punkty wyjścia dla wycieczek rowerowych i pieszych. Możliwość odpoczynku w rustykalnych schroniskach górskich dopełnia wrażenia i sprawia, że każda wyprawa staje się przyjemną przygodą dla ciała i ducha.

Rowery w Hochsteiermark
Raj dla miłośników gór

Wędrówki - tak blisko natury

Szlak długodystansowy BergZeitReise prowadzi przez 15 etapów i oferuje 15 propozycji wycieczek jednodniowych przez ciekawy przyrodniczo i kulturalnie krajobraz Hochsteiermark. Szlak ma 290 km długości i przebiega przez atrakcyjne tereny, np. Hochschwab lub Rax. 

Szlaki tematyczne i wycieczki szlakiem ziół: region Hochsteiermark jest ojczyzną wielu ziół leczniczych, alpejskich kwiatów i roślin przyprawowych. Kto się na tym zna, znajdzie wzdłuż szlaków naturalną aptekę domową.
Wskazówka: program edukacyjny parku przyrodniczego Mürzer Oberland obejmuje regularnie warsztaty, wykłady i kursy na ten temat.

Szlak BergZeitReiseWędrówki w Hochsteiermark
Skok do wody dla ochłody

Kąpiele w jeziorach w Hochsteiermark

W ciepłe letnie dni region Hochsteiermark oferuje ochłodę i przyjemność kąpieli w otoczeniu wspaniałej przyrody. Jezioro Erlaufsee zachwyca krystalicznie czystą wodą i alpejską scenerią – idealną do pływania, relaksu i głębokiego oddechu. Ofertę uzupełnia wypożyczalnia łodzi.
Rodzinom i aktywnym urlopowiczom letnią rozrywkę zapewniają między innymi park wodny w Krieglach oraz centrum rekreacyjne Vivax w Mürzzuschlag z basenami, saunami i salami fitness. Jezioro Sackwiesensee jest orzeźwiającym przystankiem podczas wędrówki, znajduje się w niezwykle spokojnym miejscu i zachęca do krótkiej kąpieli.
Po wędrówce w Schneealm lub regionie Rax chata Teichwirt Urani łączy przerwę na kąpiel z chwilą oddechu – wypełnioną dobrym jedzeniem i podziwianiem górskiego krajobrazu.
Zbiornik Freizeitteiche Seebach oferuje kąpielisko połączone z kempingiem i jest idealnym miejscem na długie letnie dni nad wodą.
Ośrodek Sportzentrum Kapfenberg to miejsce sportowe i wszechstronne, z odkrytym basenem i bogatą ofertą rekreacyjną – idealne dla aktywnych miłośników wypoczynku.

Odświeżająca strona Hochsteiermark

Kąpiele leśne - przyjedź, odetchnij, zaczerpnij energię.

Kąpiele leśne w Hochsteiermark
Wskazówki i oferty
Odpoczynek dla ciała, umysłu i duszy

Roanwirt

Dzięki pakietom „Kąpiel w lesie” (Waldbaden) odkrywasz naturę z zupełnie innej strony. Razem z naszą ekspertką będziesz podziwiać świeżość lasu, a wieczór przyjemnie zakończyć w hotelowej restauracji.

Oferta obowiązuje od 01.04 do 31.10.2026

W cenie:

  • 2 noclegi w jednym z naszych uroczo urządzonych i romantycznych pokoi

  • Bezpłatny dostęp do komfortowej strefy saun z sauną fińską, łaźnią parową i kabiną na podczerwień

  • Śniadanie z bogatego bufetu, które można również zjeść na naszym tarasie

  • 1 kolacja – 4-daniowe menu dla 2 osób

  • Popołudnie spędzone na łonie natury w towarzystwie naszej ekspertki

Cena: od € 516 za os.
Tu dom i las stają się jednym

Poczuj las w Haunzwicklhof

Ciesz się pobytem w przytulnym domku letniskowym lub apartamencie w gospodarstwie agroturystycznym.

Podczas spaceru z przewodnikiem po lesie świadomie zanurzysz się w atmosferze lasu, odnajdziesz spokój i nabierzesz nowych sił. Bez pośpiechu, będąc całkowicie sobą.

Haunzwicklhof staje się Twoim miejscem odosobnienia – miejscem, gdzie możesz się zatrzymać, odetchnąć i po prostu być.

Oferta obowiązuje od 01.05 do 31.10.2026

W cenie:

  • 2 noclegi w domku letniskowym/apartamencie w gospodarstwie

  • Koszyk śniadaniowy wypełniony przysmakami z własnej uprawy

  • Prywatna sauna w domkach

  • Wycieczka z przewodnikiem do lasu – czas trwania ok. 2,5-3 godziny

od € 146 za os.

Punkty widokowe / Punkty fotograficzne

1. Aflenzer Bürgeralm | 2. Brucker Schlossberg
4. Pretul | 5. Stuhleck
3. Mariazeller Bürgeralpe

Wydarzenia

Festyn rycerski na zamku Oberkapfenberg

20.06.2026 – 21.06.2026
Kapfenberg

Średniowieczny festyn na zamku Oberkapfenberg: walki rycerzy, pokazy kuglarzy, Musik der Spielleut’ und Vaganten, Artistik und Jonglage, historischen Tänzen, Greifvogelflugschau, Lagerleben, mittelalterlichem Markt mit Handwerk und vielem mehr..

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Czarodziejski las

5.09.2026 – 6.09.2026
Naturpark Mürzer Oberland

Styryjski Czarodziejski Las w parku przyrody Mürzer Oberland to coroczny projekt przyrodniczy i rozrywkowy, który przenosi młodych i starszych w świat pełen legend, mitów i bajkowych postaci.

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Koncerty nad jeziorem w górach Mariazeller Bürgeralpe

Sommer 2026
Mariazeller Bürgeralpe

Wieczór koncertowy na wysokości 1270 metrów to wyjątkowe przeżycie, ponieważ scena nad jeziorem jest jednym z najpiękniejszych miejsc na łonie natury w Austrii. W ostatnich latach odbyła się tu niezliczona ilość koncertów.

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Podpowiedź: miejsce mocy Salzaklamm

Letni urlop w Styrii

Zielone serce ożywia lato

Lato w Styrii to zaproszenie do odkrywania natury w całej jej różnorodności. Od imponujących szczytów Dachsteinu po łagodne winnice na południu – region oferuje niezliczone możliwości aktywnego wypoczynku i rozkoszowania się życiem. Wędrowcy odkrywają kwitnące alpejskie łąki, rowerzyści podziwiają idylliczne krajobrazy rzeki Mur lub Enns, a miłośnicy kąpieli znajdą orzeźwienie w krystalicznie czystych jeziorach. Historyczne miasta, takie jak Graz i Leoben, zapraszają do zwiedzania, a winiarnie i gospody kuszą regionalnymi specjałami, takimi jak sałatka z fasoli Käferbohnen i uwielbiana styryjska przekąska Brettljause.

steiermark.com/sommerurlaub

FAQ

1. Prawdziwe doświadczenia natury, ale także miejsce na rodzinne szlaki turystyczne i trasy rowerowe.

2. Kultura jest tutaj przystępna, autentyczna i stanowi część codziennego życia.

3. Szczera kuchnia z regionalnym akcentem

Również pod względem kulturowym region Hochsteiermark ma wiele do zaoferowania. Muzeum sportów zimowych WinterSportMuseum Mürzzuschlag w imponujący sposób dokumentuje historię sportów zimowych w Austrii. W Muzeum Brahmsa w Mürzzuschlag historia muzyki ożywa w dawnej letniej rezydencji kompozytora. Muzeum Südbahn w Mürzzuschlag pokazuje pionierskie osiągnięcia techniczne kolei Semmeringbahn i jej znaczenie dla regionu. W Muzeum Roseggera w Krieglach można poznać życie i twórczość Petera Roseggera w jego rodzinnej miejscowości Waldheimat. Nowoczesne Muzeum Przyrody nature4future w interaktywny sposób łączy naturę, środowisko i tematy przyszłości.

Sztuka i kultura w Hochsteiermark

Od właściciela schroniska po szefa kuchni wyróżnionego czapką kucharską – tutaj smaki i dobra kuchnię się celebruje.

PRAWDZIWI MISTRZOWIE W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI: siedem restauracji zostało wyróżnionych czapkami Gault&Millau, gwiazdkami MICHELIN lub Bib Gourmands.

NAJLEPSZE PRODUKTY Z REGIONU: piwa rzemieślnicze, miód pitny Frizzante, szlachetne brandy i likiery żołądkowe.

KULINARIA, KTÓRE ZACHWYCAJĄ: warsztaty na ekologicznych gospodarstwach rolnych i kursy gotowania z udziałem utytułowanych szefów kuchni oferują możliwość bezpośredniego poznania regionalnej kuchni.

Kuchnia regionu Hochsteiermark
Kontakt i więcej informacji:

Tourismusverband Hochsteiermark

Herzog-Ernst-Gasse 2.

8600 Bruck an der Mur

Telefon: +43 3862 55020

tourismus@hochsteiermark.at
steiermark.com/en/Hochsteiermark
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