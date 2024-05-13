Apfelstrudel wiedeński
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Dzięki temu przepisowi strudel jabłkowy smakuje jak oryginał z Wiednia. Sekretem jest nadzienie: jabłka, rodzynki sułtańskie i orzechy.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 70 min
- 8 porcji
Przygotować ciasto na strudel (półfrancuskie) samodzielnie lub kupić gotowe ciasto. Podlać rodzynki rumem i pozostawić do nasiąknięcia.
Aby przygotować posypkę orzechową, rozpuścić masło na patelni. Dodać bułkę tartą i powoli prażyć na umiarkowanym ogniu na złoty kolor. Pod koniec dodać orzechy, krótko uprażyć i zdjąć z ognia.
Jabłka obrać, pokroić w plasterki i szybko skropić sokiem z cytryny. Następnie, w zależności od kwasowości jabłek, dodać więcej lub mniej cukru, wymieszać z goździkami i szczyptą cynamonu. Rozgrzać piekarnik do 180°C, wysmarować odpowiednią formę do pieczenia masłem.
Ciasto na strudel najlepiej przygotować tak, aby leżało na arkuszu papieru do pieczenia. Obsypać posypką z orzechów około połowę powierzchni ciasta. Na orzechach ułożyć plasterki jabłka i rodzynki. Resztę ciasta posmarować obficie roztopionym masłem, założyć brzegi i zwinąć strudel. Dobrze skleić końce i przenieść strudel do formy za pomocą papieru do pieczenia.
W przypadku użycia ciasta półfrancuskiego rozłożyć nadzienie jabłkowe na środku, złożyć boki i krawędzie w kierunku środka i mocno docisnąć końce.
W zależności od rodzaju ciasta posmarować roztopionym masłem (ciasto na strudel) lub jajkiem (ciasto półfrancuskie) i piec przez 40-50 minut na złoty kolor (ciasto półfrancuskie piec nieco krócej). Gotowy strudel wyjąć, pozostawić do ostygnięcia i posypać cukrem pudrem. Podawać letni lub zimny.
Składniki
Czy wiesz, że...?
Lo strudel, štrudl, štrudla i štrukli - tak sąsiedzi Austrii z Włoch, Słowenii, Słowacji i Czech określają słodkie marzenie wykonane z lekkiego ciasta i soczystego nadzienia. Jednak tylko niemieckie słowo "Strudel" weszło do codziennego języka angielskiego. To potężny symbol tego, jak sławny na całym świecie stał się wiedeński strudel jabłkowy. Łatwo jest zapomnieć, że to pyszne ciasto musiało kiedyś przebyć długą drogę z Arabii przez Imperium Osmańskie i Bałkany, zanim zadomowiło się w Wiedniu. Ale długa podróż była tego warta!