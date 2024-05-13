Krok 4

Ciasto na strudel najlepiej przygotować tak, aby leżało na arkuszu papieru do pieczenia. Obsypać posypką z orzechów około połowę powierzchni ciasta. Na orzechach ułożyć plasterki jabłka i rodzynki. Resztę ciasta posmarować obficie roztopionym masłem, założyć brzegi i zwinąć strudel. Dobrze skleić końce i przenieść strudel do formy za pomocą papieru do pieczenia.

W przypadku użycia ciasta półfrancuskiego rozłożyć nadzienie jabłkowe na środku, złożyć boki i krawędzie w kierunku środka i mocno docisnąć końce.