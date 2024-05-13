Typowy austriacki posiłek

Przepisy z Austrii
Dania z Austrii - przepisy na austriackie potrawy

Myślenie nieszablonowe i udoskonalanie pysznych dań z regionalnymi specjałami to pasja, którą my, Austriacy, uwielbiamy się dzielić.

Przepisy i regionalne specjalności są symbolem kraju, z którego pochodzą. Wiele mówią o duszy danego kraju i jego otwartości na inne kultury.

Połączenie różnych wpływów w menu, które obecnie uważamy za austriackie specjały, nigdy nie powstałoby bez dialogu międzykulturowego. Szczególnie Austriacy są mistrzami w przenoszeniu różnych wpływów kulturowych na talerz.

Klasyki kuchni austriackiej

Wraz z Wiener Schnitzel i Tafelspitz specjały z prowincji należą do klasyków, które znajdują się na szczycie listy najpopularniejszych austriackich potraw.

Ciasta i desery

Charakteryzują się wpływami z dawnych ziem koronnych monarchii i są udoskonalane przez ambitnych cukierników: ciasta i desery w Austrii są warte grzechu.

Ciasteczka świąteczne

Kiedy delikatny zapach waniliowych półksiężyców unosi się w powietrzu, a ludzie słuchają dźwięków Bożego Narodzenia: Nadszedł czas Adwentu, który w Austrii obchodzony jest w wielkim duchu.

Dania rybne

Pstrągi, golce, sumy i sandacze można znaleźć w jeziorach, rzekach i strumieniach. Liczni eksperci w swojej dziedzinie dostarczają świeże i wędzone ryby najlepszej jakości w Austrii.

Dania wegetariańskie

Warzywa i zioła są gwiazdami talerza we wszystkich daniach wegetariańskich i są w sezonie o każdej porze roku. Liczni rolnicy uprawiający warzywa w całej Austrii są zaangażowani w ekologiczną i zrównoważoną uprawę

Drinki: pomysły na każdą okazję

Nie tylko podkreślają smaki pór roku, ale także zapraszają do spędzenia przytulnych chwil z odrobiną austriackiego uroku.
Na Wielkanoc
Aperitif w lecie
Aperitif
Zimą

Dobre samopoczucie w zimnych porach roku

Gdy temperatury spadają, wzrasta ochota na obfite posiłki, które rozgrzewają od środka. Czy to obfite gulasze, pieczenie duszone w piekarniku, czy słodkie wypieki - te przepisy zachęcają do pełnego korzystania z przytulności zimy.

Wypieki na każdą porę roku

Każda pora roku przynosi własne składniki. Tradycyjne przepisy są reinterpretowane, a produkty sezonowe są kreatywnie mieszane z ciastem. Rezultatem jest wyjątkowe doświadczenie kulinarne, które przenosi owoce natury na talerz.

To też może Cię zainteresować

Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje