Myślenie nieszablonowe i udoskonalanie pysznych dań z regionalnymi specjałami to pasja, którą my, Austriacy, uwielbiamy się dzielić.

Przepisy i regionalne specjalności są symbolem kraju, z którego pochodzą. Wiele mówią o duszy danego kraju i jego otwartości na inne kultury.

Połączenie różnych wpływów w menu, które obecnie uważamy za austriackie specjały, nigdy nie powstałoby bez dialogu międzykulturowego. Szczególnie Austriacy są mistrzami w przenoszeniu różnych wpływów kulturowych na talerz.