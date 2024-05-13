Przepisy z Austrii
Dania z Austrii - przepisy na austriackie potrawy
Myślenie nieszablonowe i udoskonalanie pysznych dań z regionalnymi specjałami to pasja, którą my, Austriacy, uwielbiamy się dzielić.
Przepisy i regionalne specjalności są symbolem kraju, z którego pochodzą. Wiele mówią o duszy danego kraju i jego otwartości na inne kultury.
Połączenie różnych wpływów w menu, które obecnie uważamy za austriackie specjały, nigdy nie powstałoby bez dialogu międzykulturowego. Szczególnie Austriacy są mistrzami w przenoszeniu różnych wpływów kulturowych na talerz.
Wraz z Wiener Schnitzel i Tafelspitz specjały z prowincji należą do klasyków, które znajdują się na szczycie listy najpopularniejszych austriackich potraw.
Klasyki kuchni austriackiej
Charakteryzują się wpływami z dawnych ziem koronnych monarchii i są udoskonalane przez ambitnych cukierników: ciasta i desery w Austrii są warte grzechu.
Ciasta i desery
Kiedy delikatny zapach waniliowych półksiężyców unosi się w powietrzu, a ludzie słuchają dźwięków Bożego Narodzenia: Nadszedł czas Adwentu, który w Austrii obchodzony jest w wielkim duchu.
Ciasteczka świąteczne
Pstrągi, golce, sumy i sandacze można znaleźć w jeziorach, rzekach i strumieniach. Liczni eksperci w swojej dziedzinie dostarczają świeże i wędzone ryby najlepszej jakości w Austrii.
Dania rybne
Warzywa i zioła są gwiazdami talerza we wszystkich daniach wegetariańskich i są w sezonie o każdej porze roku. Liczni rolnicy uprawiający warzywa w całej Austrii są zaangażowani w ekologiczną i zrównoważoną uprawę
Dania wegetariańskie
Nie tylko podkreślają smaki pór roku, ale także zapraszają do spędzenia przytulnych chwil z odrobiną austriackiego uroku.
Drinki: pomysły na każdą okazję
Gdy temperatury spadają, wzrasta ochota na obfite posiłki, które rozgrzewają od środka. Czy to obfite gulasze, pieczenie duszone w piekarniku, czy słodkie wypieki - te przepisy zachęcają do pełnego korzystania z przytulności zimy.
Dobre samopoczucie w zimnych porach roku
Każda pora roku przynosi własne składniki. Tradycyjne przepisy są reinterpretowane, a produkty sezonowe są kreatywnie mieszane z ciastem. Rezultatem jest wyjątkowe doświadczenie kulinarne, które przenosi owoce natury na talerz.