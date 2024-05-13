Ciasto ze śliwkami i kruszonką
- Słodkie
- Wegetariańskie
- dessert
Kiedy późnym latem pojawiają się pierwsze soczyste śliwki, warto zamienić je w prawdziwy klasyk: ciasto z kruszonką.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 40 min
- 10 sztuk
Pokroić masło w drobną kostkę na kruszonkę. Zagnieść rękami mąkę orkiszową, płatki owsiane, syrop klonowy, cynamon i sól, a następnie rozkruszyć palcami na kruszonkę. Umieścić w misce, przykryć i odstawić do lodówki.
Wyłożyć tortownicę papierem do pieczenia lub natłuścić i oprószyć mąką.
Umyć i przekroić śliwki na połówki, usunąć pestki i pokroić w cząstki.
Aby przygotować ciasto, utrzeć masło z cynamonem, wanilią i solą. Użyć miksera ręcznego lub robota kuchennego z końcówką do ucierania. Następnie dodać syrop klonowy, jajka i wodę mineralną. Dodać mąkę i proszek do pieczenia. Użyć miksera ręcznego lub robota kuchennego z końcówką do wyrabiania ciasta.
Rozłożyć ciasto w tortownicy i mocno docisnąć. Zrobić rant o wysokości 2-3 cm. Nakłuć ciasto widelcem.
Ułożyć cząstki śliwek w okręgu, blisko siebie. Rozsypać kruszonkę na śliwkach i piec przez 30-40 minut w piekarniku rozgrzanym do 180°C z górnym/dolnym termoobiegiem na złoty kolor.