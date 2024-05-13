Krok 4

Aby przygotować ciasto, utrzeć masło z cynamonem, wanilią i solą. Użyć miksera ręcznego lub robota kuchennego z końcówką do ucierania. Następnie dodać syrop klonowy, jajka i wodę mineralną. Dodać mąkę i proszek do pieczenia. Użyć miksera ręcznego lub robota kuchennego z końcówką do wyrabiania ciasta.