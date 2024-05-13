Slice of plum cake with icing sugar on plate, fresh plums and twig on rustic wooden table.
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Ciasto ze śliwkami i kruszonką

  • Słodkie
  • Wegetariańskie
  • dessert

Kiedy późnym latem pojawiają się pierwsze soczyste śliwki, warto zamienić je w prawdziwy klasyk: ciasto z kruszonką.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 40 min
  • 10 sztuk
Krok 1

Pokroić masło w drobną kostkę na kruszonkę. Zagnieść rękami mąkę orkiszową, płatki owsiane, syrop klonowy, cynamon i sól, a następnie rozkruszyć palcami na kruszonkę. Umieścić w misce, przykryć i odstawić do lodówki.

Krok 2

Wyłożyć tortownicę papierem do pieczenia lub natłuścić i oprószyć mąką.

Krok 3

Umyć i przekroić śliwki na połówki, usunąć pestki i pokroić w cząstki.

Krok 4

Aby przygotować ciasto, utrzeć masło z cynamonem, wanilią i solą. Użyć miksera ręcznego lub robota kuchennego z końcówką do ucierania. Następnie dodać syrop klonowy, jajka i wodę mineralną. Dodać mąkę i proszek do pieczenia. Użyć miksera ręcznego lub robota kuchennego z końcówką do wyrabiania ciasta.

Krok 5

Rozłożyć ciasto w tortownicy i mocno docisnąć. Zrobić rant o wysokości 2-3 cm. Nakłuć ciasto widelcem.

Krok 6

Ułożyć cząstki śliwek w okręgu, blisko siebie. Rozsypać kruszonkę na śliwkach i piec przez 30-40 minut w piekarniku rozgrzanym do 180°C z górnym/dolnym termoobiegiem na złoty kolor.

Składniki

Składniki na ciasto
Składniki na kruszonkę

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