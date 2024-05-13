Glühwein – przepis na grzane wino i poncz austriacki
- Napoje
Grzane wino i poncz to prawdopodobnie dwa najpopularniejsze zimowe napoje w Austrii. Aromat czerwonego wina z goździkami i cynamonem wprawia w świąteczny nastrój.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 30 min
- 8 porcji
Podgrzać czerwone wino z wodą i cukrem, nie doprowadzać do wrzenia.
Dodać goździki, laski cynamonu i pomarańcze.
Podgrzewać na wolnym ogniu przez 15-20 minut. Uwaga: grzane wino nie powinno się zagotować. Doprawić do smaku i dosłodzić w razie potrzeby.
Usunąć goździki i laski cynamonu. Serwować gorący Glühwein w filiżankach lub kubkach.
Wskazówka: grzane wino można udekorować plasterkiem pomarańczy i najlepiej smakuje podawane na gorąco.