Grzane wino podczas adwentu
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Glühwein – przepis na grzane wino i poncz austriacki

  • Napoje

Grzane wino i poncz to prawdopodobnie dwa najpopularniejsze zimowe napoje w Austrii. Aromat czerwonego wina z goździkami i cynamonem wprawia w świąteczny nastrój.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 30 min
  • 8 porcji
Krok 1

Podgrzać czerwone wino z wodą i cukrem, nie doprowadzać do wrzenia.

Krok 2

Dodać goździki, laski cynamonu i pomarańcze.

Krok 3

Podgrzewać na wolnym ogniu przez 15-20 minut. Uwaga: grzane wino nie powinno się zagotować. Doprawić do smaku i dosłodzić w razie potrzeby.

Krok 4

Usunąć goździki i laski cynamonu. Serwować gorący Glühwein w filiżankach lub kubkach.

Wskazówka: grzane wino można udekorować plasterkiem pomarańczy i najlepiej smakuje podawane na gorąco.

Składniki

Składniki na austriacki grzaniec Glühwein

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