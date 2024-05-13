Gugelhupf orzechowo-czekoladowy
- Klasyczne
- Słodkie
- Wegetariańskie
- Desery i słodkości
Gugelhupf orzechowo-czekoladowy to babka drożdżowa oblana polewą czekoladową i osypana orzechami. Jest puszysta i lekka, a polewa czekoladowa nadaje jej wyjątkowy smak.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 55 min
- 10 porcji
Ciasto
Żółtka ubić z cukrem pudrem, dodać masło o temperaturze pokojowej i utrzeć na puszystą masę.
Rozgrzać piekarnik do temperatury ok. 180°C z termoobiegiem i wysmarować formę płynnym masłem.
Ubić sztywną pianę z białek z dodatkiem szczypty soli i cukrem. Roztopić czekoladę w kąpieli wodnej.
Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia i razem z tartymi orzechami, kakao i płynną czekoladą wymieszać z masą z żółtek. Ostrożnie i powoli dodać pianę, wymieszać do uzyskania gładkiego ciasta.
Masę wlać do formy, piec przez 50-55 minut. Po upieczeniu pozostawić do lekkiego ostygnięcia, następnie wyjąć z formy.
Polewa
Czekoladę połamać na kawałki i razem z masłem i olejem kokosowym mieszać w kąpieli wodnej lub nad parą, aż wszystko się roztopi. Wystudzić, ciągle mieszając. Posmarować ciepłą jeszcze babkę marmoladą porzeczkową i polać polewą. Posypać krokantem lub posiekanymi orzechami.
Składniki
Czy wiesz, że...?
Sukces ma wielu ojców. Podobnie jak Gugelhupf. Austriacy są przekonani, że „ich“ Gugelhupf wywodzi się z połączenia starogermańskiego słowa oznaczającego brązowy kaptur mnicha i drożdże (gugele-hopf). Brzmi to logicznie. Ale tak samo brzmi francuska interpretacja, która wywodzi alzacki „Kouglhof“ od deseru, który według legendy Trzej Mędrcy nieśli ze sobą w turbanach jako pożywienie na długą wędrówkę.