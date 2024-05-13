Babka orzechowo-czekoladowa
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Gugelhupf orzechowo-czekoladowy

  • Klasyczne
  • Słodkie
  • Wegetariańskie
  • Desery i słodkości
Autor (-ka) przepisu: Renate Wagner

Gugelhupf orzechowo-czekoladowy to babka drożdżowa oblana polewą czekoladową i osypana orzechami. Jest puszysta i lekka, a polewa czekoladowa nadaje jej wyjątkowy smak.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 55 min
  • 10 porcji
Krok 1

Ciasto

Żółtka ubić z cukrem pudrem, dodać masło o temperaturze pokojowej i utrzeć na puszystą masę.

Krok 2

Rozgrzać piekarnik do temperatury ok. 180°C z termoobiegiem i wysmarować formę płynnym masłem.

Krok 3

Ubić sztywną pianę z białek z dodatkiem szczypty soli i cukrem. Roztopić czekoladę w kąpieli wodnej.

Krok 4

Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia i razem z tartymi orzechami, kakao i płynną czekoladą wymieszać z masą z żółtek. Ostrożnie i powoli dodać pianę, wymieszać do uzyskania gładkiego ciasta.

Krok 5

Masę wlać do formy, piec przez 50-55 minut. Po upieczeniu pozostawić do lekkiego ostygnięcia, następnie wyjąć z formy.

Krok 6

Polewa

Czekoladę połamać na kawałki i razem z masłem i olejem kokosowym mieszać w kąpieli wodnej lub nad parą, aż wszystko się roztopi. Wystudzić, ciągle mieszając. Posmarować ciepłą jeszcze babkę marmoladą porzeczkową i polać polewą. Posypać krokantem lub posiekanymi orzechami.

Składniki

Składniki na ciasto
Składniki na polewę czekoladową

Czy wiesz, że...?

Sukces ma wielu ojców. Podobnie jak Gugelhupf. Austriacy są przekonani, że „ich“ Gugelhupf wywodzi się z połączenia starogermańskiego słowa oznaczającego brązowy kaptur mnicha i drożdże (gugele-hopf). Brzmi to logicznie. Ale tak samo brzmi francuska interpretacja, która wywodzi alzacki „Kouglhof“ od deseru, który według legendy Trzej Mędrcy nieśli ze sobą w turbanach jako pożywienie na długą wędrówkę.

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