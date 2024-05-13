Czy wiesz, że...?

Sukces ma wielu ojców. Podobnie jak Gugelhupf. Austriacy są przekonani, że „ich“ Gugelhupf wywodzi się z połączenia starogermańskiego słowa oznaczającego brązowy kaptur mnicha i drożdże (gugele-hopf). Brzmi to logicznie. Ale tak samo brzmi francuska interpretacja, która wywodzi alzacki „Kouglhof“ od deseru, który według legendy Trzej Mędrcy nieśli ze sobą w turbanach jako pożywienie na długą wędrówkę.