Babka Sachera
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Gugelhupf Sachera

  • Klasyczne
  • Słodkie
  • Wegetariańskie
  • dessert
Autor (-ka) przepisu: Renate Wagner

Gugelhupf Sachera to klasyk kuchni austriackiej. Ten przepis sprawia, że jego przygotowanie jest szybkie i łatwe.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 55 min
  • 10 porcji
Krok 1

Posmarować formę do gugelhupfa (babki) roztopionym masłem i posypać odrobiną mąki. Rozgrzać piekarnik do temperatury ok. 170°C z termoobiegiem.

Krok 2

Połamać czekoladę na kawałki, umieścić w misce i powoli roztopić w gorącej kąpieli wodnej na małym ogniu. Ubić masło z cukrem pudrem i cukrem waniliowym na jasną i puszystą masę. Powoli dodawać żółtka, jedno po drugim, a następnie wmieszać rozpuszczoną czekoladę.

Krok 3

Ubić białka ze szczyptą soli i cukrem pudrem na sztywną pianę. Wmieszać do masy czekoladowej i dodać mąkę.

Krok 4

Wlać masę do formy i piec przez 50-55 minut. Pozostawić na chwilę do ostygnięcia i wyjąć. Posmarować lekko schłodzone ciasto podgrzanym dżemem i pozostawić do ostygnięcia.

Krok 5

Glazura

Aby przygotować polewę, należy wymieszać cukier z wodą. Doprowadzić do wrzenia i gotować na dużym ogniu przez ok. 5 minut. Pozostawić do ostygnięcia do temperatury ok. 40°C. Czekoladę połamać na duże kawałki i powoli (!) roztopić w kąpieli wodnej. Letni płynny cukier powoli wlać do czekolady i mieszać do uzyskania gładkiej konsystencji. Pokryć upieczone ciasto polewą.

Składniki

Składniki na ciasto
Składniki na polewę

Czy wiesz, że...?

Sacher, czyli imponujący hotel w samym sercu Wiednia, stał się tak samo częścią stolicy Austrii jak pałac Schönbrunn czy katedra św. Szczepana. Powodem tego jest nie tyle luksusowe zakwaterowanie, które oferuje, co słynny tort Sacher z wilgotnego ciasta czekoladowego. Stanowi ono również podstawę przepisu na gugelhupf.

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