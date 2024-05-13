Czy wiesz, że...?

Sacher, czyli imponujący hotel w samym sercu Wiednia, stał się tak samo częścią stolicy Austrii jak pałac Schönbrunn czy katedra św. Szczepana. Powodem tego jest nie tyle luksusowe zakwaterowanie, które oferuje, co słynny tort Sacher z wilgotnego ciasta czekoladowego. Stanowi ono również podstawę przepisu na gugelhupf.