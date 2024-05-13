Czy wiesz, że...?

Knedel morelowy jest uosobieniem Wachau. I przykład otwartości Austriaków na inne kultury. Przysmak ten łączy w sobie chiński owoc (morelę) z rośliną z Polinezji (cukier) i górnoaustriackim pomysłem na danie (knedle). Unia Europejska - jakże by inaczej - również macza w tym swoje oficjalne palce. W tym przypadku jednak plantatorzy moreli z Wachau śmieją się z surowych wymogów. Z kontrolowaną nazwą pochodzenia Wachauer Marille g. U. certyfikat, który jest ważny w całej Europie, plasuje ich cenne owoce wśród najlepszych w swoim rodzaju.