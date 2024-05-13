Knedle z morelami z Wachau
- Klasyczne
- Słodkie
- Wegetariańskie
- Desery i słodkości
Sekretem knedli morelowych z Wachau jest ich nadzienie: morele w całości. Spróbuj oryginalnych knedli Marillenknödel z morelowego królestwa, doliny Wachau.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 60 min
- 10 knedli
Masło w temperaturze pokojowej utrzeć z cukrem waniliowym i niewielką szczyptą soli. Wymieszać z jajkiem, twarogiem i mąką. Wyrobić na gładkie ciasto. Uformować kulę, owinąć folią spożywczą i odstawić w chłodne miejsce na ok. 30 minut.
Usunąć pestki z moreli (wypchnąć je trzonkiem drewnianej łyżki lub rozciąć). Umieścić kostkę cukru w każdej moreli.
Uformować ciasto w wałek o grubości około 5 cm na posypanej mąką powierzchni roboczej/stolnicy. Odcinać nożem ciasta i lekko spłaszczać je w dłoni. Na wierzchu ułożyć morele, owinąć ją ciastem i dobrze zamknąć. Oprószonymi mąką dłońmi uformować knedle i ułożyć na posypanej mąką stolnicy.
W dużym garnku zagotować dużą ilość lekko osolonej wody. Do wrzątku włożyć knedle morelowe i gotować na wolnym ogniu przez 10-13 minut. Od czasu do czasu delikatnie zamieszać, aby zapobiec przywarciu knedli do dna.
Wskazówka: aby mieć pewność, że knedle z morelami się nie rozpadną, zaleca się ugotowanie próbne przed umieszczeniem w środku nadzienia. Następnie, w razie potrzeby, do zbyt miękkiego ciasta można dodać odrobinę mąki lub do zbyt twardego - masło.
Bułkę tartą uprażyć na patelni na złoty kolor, dodać masło, doprawić cynamonem. Pod koniec posypać cukrem. Ostrożnie wyjąć ugotowane knedle, odsączyć je i obtoczyć w przygotowanej bułce tartej. Podawać gotowe knedle z morelami posypane cukrem pudrem.
Składniki
Czy wiesz, że...?
Knedel morelowy jest uosobieniem Wachau. I przykład otwartości Austriaków na inne kultury. Przysmak ten łączy w sobie chiński owoc (morelę) z rośliną z Polinezji (cukier) i górnoaustriackim pomysłem na danie (knedle). Unia Europejska - jakże by inaczej - również macza w tym swoje oficjalne palce. W tym przypadku jednak plantatorzy moreli z Wachau śmieją się z surowych wymogów. Z kontrolowaną nazwą pochodzenia Wachauer Marille g. U. certyfikat, który jest ważny w całej Europie, plasuje ich cenne owoce wśród najlepszych w swoim rodzaju.