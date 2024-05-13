Krok 3

Powoli podgrzać połowę masła na dużej patelni (lub najlepiej na 2 patelniach do ryb), uważać, by go zbyt nie zrumienić. Smażyć ryby z obu stron przez łącznie 12-18 minut, w zależności od ich wielkości, aż będą chrupiące i złotobrązowe. Nie używać ostrych narzędzi podczas obracania, aby uniknąć rozdarcia skóry.