Golec z Pojezierza Salzburskiego po młynarsku
  1. Homepage
  2. Kulinarne przysmaki w Austrii
  3. Przepisy z Austrii
  4. Pieczony golec/pstrąg alpejski

Pieczony golec/pstrąg alpejski (Müllerin)

  • Rybne
  • Danie główne
Autor (-ka) przepisu: Renate Wagner

Dzięki temu przepisowi golec/pstrąg alpejski smakuje jak oryginał z salzburskiego Seenland.

Przygotowanie

  • Czas przygotowania: 35 min
  • 4 porcje
Krok 1

Umyć filety pod zimną wodą i osuszyć ręcznikiem papierowym.

Krok 2

Obsypać spód ryb solą i pieprzem. Wierzch dobrze posolić i obtoczyć z obu stron w mące.

Krok 3

Powoli podgrzać połowę masła na dużej patelni (lub najlepiej na 2 patelniach do ryb), uważać, by go zbyt nie zrumienić. Smażyć ryby z obu stron przez łącznie 12-18 minut, w zależności od ich wielkości, aż będą chrupiące i złotobrązowe. Nie używać ostrych narzędzi podczas obracania, aby uniknąć rozdarcia skóry.

Krok 4

Ostrożnie zdjąć ryby z patelni, ułożyć na podgrzanych talerzach, przykryć folią i trzymać w cieple przez krótki czas (lub podgrzać w delikatnie nagrzanym piekarniku).

Krok 5

Zlać nadmiar tłuszczu z patelni, dodać pozostałe masło i polać obficie sokiem z cytryny. Doprawić solą. Skropić upieczone ryby i posypać świeżo posiekaną natką pietruszki.

Wskazówka: podawać z ziemniakami z natką pietruszki, podsmażonymi na maśle i z sezonowymi sałatkami. Można również przygotować filety zamiast całej ryby.

Składniki

Składniki na rybę

Czy wiesz, że...?

Czyste wody salzburskich jezior o jakości wody pitnej oferują najlepsze warunki do życia dla lokalnej populacji ryb. W Fuschlsee i innych jeziorach żyją głównie golec i pstrąg, ale także szczupak, lin, karp, węgorz i okoń. Ten wybór doceniają międzynarodowi goście, którzy odwiedzają ten region tłumnie szczególnie latem. Nic dziwnego, ponieważ salzburskie pojezierze Seenland znajduje się niedaleko festiwalowego miasta Salzburg.

To też może Cię zainteresować

Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje