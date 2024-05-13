Pieczony golec/pstrąg alpejski (Müllerin)
- Rybne
- Danie główne
Dzięki temu przepisowi golec/pstrąg alpejski smakuje jak oryginał z salzburskiego Seenland.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 35 min
- 4 porcje
Umyć filety pod zimną wodą i osuszyć ręcznikiem papierowym.
Obsypać spód ryb solą i pieprzem. Wierzch dobrze posolić i obtoczyć z obu stron w mące.
Powoli podgrzać połowę masła na dużej patelni (lub najlepiej na 2 patelniach do ryb), uważać, by go zbyt nie zrumienić. Smażyć ryby z obu stron przez łącznie 12-18 minut, w zależności od ich wielkości, aż będą chrupiące i złotobrązowe. Nie używać ostrych narzędzi podczas obracania, aby uniknąć rozdarcia skóry.
Ostrożnie zdjąć ryby z patelni, ułożyć na podgrzanych talerzach, przykryć folią i trzymać w cieple przez krótki czas (lub podgrzać w delikatnie nagrzanym piekarniku).
Zlać nadmiar tłuszczu z patelni, dodać pozostałe masło i polać obficie sokiem z cytryny. Doprawić solą. Skropić upieczone ryby i posypać świeżo posiekaną natką pietruszki.
Wskazówka: podawać z ziemniakami z natką pietruszki, podsmażonymi na maśle i z sezonowymi sałatkami. Można również przygotować filety zamiast całej ryby.
Składniki
Czy wiesz, że...?
Czyste wody salzburskich jezior o jakości wody pitnej oferują najlepsze warunki do życia dla lokalnej populacji ryb. W Fuschlsee i innych jeziorach żyją głównie golec i pstrąg, ale także szczupak, lin, karp, węgorz i okoń. Ten wybór doceniają międzynarodowi goście, którzy odwiedzają ten region tłumnie szczególnie latem. Nic dziwnego, ponieważ salzburskie pojezierze Seenland znajduje się niedaleko festiwalowego miasta Salzburg.