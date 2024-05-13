Zupa z precli
- Klasyczne
- Zupa
Zupa z precli to przepis pochodzący z Wildschönau w Tyrolu. W rzeczywistości nie do końca jest to zupa, chociaż tak się ją nazywa.
Przygotowanie
- Czas przygotowania: 45 min
- 4 Porcje
Krok 1
Pokroić precle na kawałki ok. 1 cm, zalać je gorącym bulionem, przykryć i pozostawić do namoczenia.
Krok 2
Ostrożnie odlać nadmiar bulionu.
Krok 3
Umieścić precle i ser warstwami w naczyniu do pieczenia.
Krok 4
Drobno posiekaną cebulę podsmażyć na maśle na jasnożółty kolor i dodać na wierzch.
Krok 5
Upiec w piekarniku i podawać posypane szczypiorkiem.
Wskazówka: Najlepiej podawać z Mlekiem lub Maślanką.
Składniki
Składniki na zupę z preclami