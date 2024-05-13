Arlberg
Alpejska dusza pomiędzy pokrytymi śniegiem szczytami a zielonymi wysokogórskimi dolinami
Introduction
W Arlbergu można poczuć siłę żywiołów: niekończące się pola śnieżne, które zimą tworzą jeden z najbardziej legendarnych ośrodków narciarskich w Europie, oraz letni krajobraz, który rozkwita soczystą zielenią, chłodnymi skałami i krystalicznie czystą wodą. W rzeczywistości Arlberg nie jest pojedynczym szczytem, ale przełęczą łączącą Tyrol i Vorarlberg – a tym samym dwa alpejskie światy.
Między St. Anton, Lech i Zürs goście mogą doświadczyć tej różnorodności w najczystszej postaci: doskonale przygotowane stoki, samotne wysokogórskie szlaki, pradawna kultura górska i kuchnia łącząca naturę i przyjemność. Czy to na nartach, pieszo, czy po prostu podziwiając widoki – tutaj Alpy pokazują się od swojej najpiękniejszej, najbardziej pierwotnej strony.
Karta gościa St.-Anton-Sommerkarte uprawnia do wielu zniżek i jest dostępna bezpłatnie w miejscu zakwaterowania.
Karta Lech Card jest bezpłatna dla gości do 14 roku życia.
Arlberg w kadrze
Najciekawsze
Kolebka narciarstwa alpejskiego
Tak to się wszystko zaczęło: w latach 80. XIX wieku norweski inżynier, pracując przy budowie tunelu Arlberg, zjeżdżał po śniegu na dwóch deskach przymocowanych do butów – tym samym położył podwaliny pod przełomową tradycję sportów zimowych.
St. Anton otwiera przed gośćmi drzwi do żywego dziedzictwa: tu nie tylko jeździ się po stokach, ale także przemierza bogatą historię narciarstwa.
Szczególną atrakcją jest Muzeum Narciarstwa i Regionu St. Anton w willi Trier. W kilku salach wystawowych zaprezentowano początki narciarstwa alpejskiego, rozwój regionu, budowę kolei i tuneli oraz historię kultury. Wycieczka do tego miejsca zapewnia odwiedzającym pouczające wrażenia – zwłaszcza po całym dniu spędzonym na stoku.
Lech Zürs stolicą doskonałej kuchni
Osoby spędzające urlop w Lech Zürs mogą cieszyć się nie tylko stokami narciarskimi i panoramicznymi widokami, ale także kulinarnymi doznaniami na światowym poziomie, które trudno znaleźć gdzie indziej. To właśnie tutaj znajduje się największa na świecie liczba restauracji z gwiazdkami przewodnika kulinarnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Każdy talerz to kulinarna rozkosz: najwyższa sztuka kulinarna spotyka się z alpejską autentycznością, a kuchnia międzynarodowa łączy się z regionalnymi składnikami.
Wyjątkowa jest również różnorodność: od rustykalnych klasyków schroniskowych po wielokrotnie nagradzane świątynie kulinarne — każde danie opowiada historię o ojczyźnie, innowacyjności i smaku.
Wyjątkowe wydarzenia
Wyjątkowe zakwaterowanie
Część trwałego ruchu
Zrównoważony rozwój jest w regionie Arlbergu od dawna realizowanym celem – a goście czerpią z tego bezpośrednie korzyści. W St. Anton zrenaturyzowano stawy Egger Weiher, aby zachować ich ekologiczne środowisko naturalne. Sztuczny śnieg bez dodatku chemicznych konserwantów i delikatna pielęgnacja stoków minimalizują wpływ na środowisko. W Lech Zürs własna mała elektrownia wodna wytwarza od 10 do 15 procent energii elektrycznej na miejscu – w połączeniu z elektrociepłowniami na biomasę. W regionie ogranicza się indywidualny ruch samochodowy: Oberlech już od jakiegoś czasu jest wolne od ruchu samochodowego, poza tym promuje się elektromobilność i środki transportu publicznego.
Dla gości oznacza to: czyste powietrze, nienaruszoną przyrodę, lokalne potrawy z charakterem – i dobre samopoczucie wynikające z pozytywnych doświadczeń podczas wakacji.