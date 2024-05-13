Opowiada o alpejskim dziedzictwie i ponadczasowym nowym początku – tam, gdzie kryształki śniegu zapisały się w historii, a górskie łąki pachną latem. Oto Arlberg.

W Arlbergu można poczuć siłę żywiołów: niekończące się pola śnieżne, które zimą tworzą jeden z najbardziej legendarnych ośrodków narciarskich w Europie, oraz letni krajobraz, który rozkwita soczystą zielenią, chłodnymi skałami i krystalicznie czystą wodą. W rzeczywistości Arlberg nie jest pojedynczym szczytem, ale przełęczą łączącą Tyrol i Vorarlberg – a tym samym dwa alpejskie światy.

Między St. Anton, Lech i Zürs goście mogą doświadczyć tej różnorodności w najczystszej postaci: doskonale przygotowane stoki, samotne wysokogórskie szlaki, pradawna kultura górska i kuchnia łącząca naturę i przyjemność. Czy to na nartach, pieszo, czy po prostu podziwiając widoki – tutaj Alpy pokazują się od swojej najpiękniejszej, najbardziej pierwotnej strony.