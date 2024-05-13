A sweeping mountain panorama featuring green alpine meadows, yellow flowers, rock formations, and a lake in the background in the Lech-Zürs region
  1. Homepage
  2. Cele podróży w Austrii
  3. Regiony w Austrii
  4. Arlberg

Arlberg
Alpejska dusza pomiędzy pokrytymi śniegiem szczytami a zielonymi wysokogórskimi dolinami

Opowiada o alpejskim dziedzictwie i ponadczasowym nowym początku – tam, gdzie kryształki śniegu zapisały się w historii, a górskie łąki pachną latem. Oto Arlberg.

W Arlbergu można poczuć siłę żywiołów: niekończące się pola śnieżne, które zimą tworzą jeden z najbardziej legendarnych ośrodków narciarskich w Europie, oraz letni krajobraz, który rozkwita soczystą zielenią, chłodnymi skałami i krystalicznie czystą wodą. W rzeczywistości Arlberg nie jest pojedynczym szczytem, ale przełęczą łączącą Tyrol i Vorarlberg – a tym samym dwa alpejskie światy.

Między St. Anton, Lech i Zürs goście mogą doświadczyć tej różnorodności w najczystszej postaci: doskonale przygotowane stoki, samotne wysokogórskie szlaki, pradawna kultura górska i kuchnia łącząca naturę i przyjemność. Czy to na nartach, pieszo, czy po prostu podziwiając widoki – tutaj Alpy pokazują się od swojej najpiękniejszej, najbardziej pierwotnej strony.

Fakty i liczby
Położenie:na granicy Tyrolu i Vorarlbergu
Wysokość:1269 do 1793 m n.p.m.
Liczba mieszkańców:ok. 2300 (stan 2025)
Miejscowości:9
Trasy narciarskie:300 km
Trasy freeride'owe:ponad 200 km
Najwyższy szczyt:Valluga (2811 m)
Dojazd
Kalendarz wydarzeń

Karta gościa St.-Anton-Sommerkarte uprawnia do wielu zniżek i jest dostępna bezpłatnie w miejscu zakwaterowania.  

Karta Lech Card jest bezpłatna dla gości do 14 roku życia. 

Arlberg w kadrze

Najciekawsze

Ski Arlberg: największy połączny teren narciarski Austrii

Oberlech: urlop bez samochodu

Przygoda z huskym: psie zaprzęgi w St. Anton

Skyspace Lech: instalacja artystyczna w Oberlech

Gipslöcher Lech: obszar chronionego krajobrazu z 1000 dolin

Körbersee: wędrówkowy raj i malownicze jezioro

Formarinsee: przepiękne górskie jezioro

Zielony pierścień: wędrówka wokół Lech Zürs

Aktywności w Arlbergu

St. Anton am Arlberg

Kolebka narciarstwa alpejskiego

Tak to się wszystko zaczęło: w latach 80. XIX wieku norweski inżynier, pracując przy budowie tunelu Arlberg, zjeżdżał po śniegu na dwóch deskach przymocowanych do butów – tym samym położył podwaliny pod przełomową tradycję sportów zimowych.  

St. Anton otwiera przed gośćmi drzwi do żywego dziedzictwa: tu nie tylko jeździ się po stokach, ale także przemierza bogatą historię narciarstwa.

Szczególną atrakcją jest Muzeum Narciarstwa i Regionu St. Anton w willi Trier. W kilku salach wystawowych zaprezentowano początki narciarstwa alpejskiego, rozwój regionu, budowę kolei i tuneli oraz historię kultury. Wycieczka do tego miejsca zapewnia odwiedzającym pouczające wrażenia – zwłaszcza po całym dniu spędzonym na stoku. 

Nie tylko sporty zimowe

Lech Zürs stolicą doskonałej kuchni

Osoby spędzające urlop w Lech Zürs mogą cieszyć się nie tylko stokami narciarskimi i panoramicznymi widokami, ale także kulinarnymi doznaniami na światowym poziomie, które trudno znaleźć gdzie indziej. To właśnie tutaj znajduje się największa na świecie liczba restauracji z gwiazdkami przewodnika kulinarnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Każdy talerz to kulinarna rozkosz: najwyższa sztuka kulinarna spotyka się z alpejską autentycznością, a kuchnia międzynarodowa łączy się z regionalnymi składnikami. 

Wyjątkowa jest również różnorodność: od rustykalnych klasyków schroniskowych po wielokrotnie nagradzane świątynie kulinarne — każde danie opowiada historię o ojczyźnie, innowacyjności i smaku. 

Wyjątkowe wydarzenia

Wyjątkowe zakwaterowanie

Rote Wand w Lech: 2 gwiazdki Michelin, 4 czapki Gault&Millau

Berghotel Körbersee: na wys. 1675 m, nad jeziorem Körbersee

Krone Lech: hotel romantyczny, 5 gwiazdek

Arlberg Hospiz St. Christoph: miłośnicy wina, 5 gwiazdek

Hotel Arlberg w Lech: tradycja i 5 gwiazdek Superior

Burg Hotel w Oberlech: 4 gwiazdki Superior

Zrównoważony rozwój w Arlbergu

Część trwałego ruchu

Zrównoważony rozwój jest w regionie Arlbergu od dawna realizowanym celem – a goście czerpią z tego bezpośrednie korzyści. W St. Anton zrenaturyzowano stawy Egger Weiher, aby zachować ich ekologiczne środowisko naturalne. Sztuczny śnieg bez dodatku chemicznych konserwantów i delikatna pielęgnacja stoków minimalizują wpływ na środowisko. W Lech Zürs własna mała elektrownia wodna wytwarza od 10 do 15 procent energii elektrycznej na miejscu – w połączeniu z elektrociepłowniami na biomasę. W regionie ogranicza się indywidualny ruch samochodowy: Oberlech już od jakiegoś czasu jest wolne od ruchu samochodowego, poza tym promuje się elektromobilność i środki transportu publicznego.

Dla gości oznacza to: czyste powietrze, nienaruszoną przyrodę, lokalne potrawy z charakterem – i dobre samopoczucie wynikające z pozytywnych doświadczeń podczas wakacji. 

Zrównoważony rozwój w St. Anton

FAQ

Arlberg leży na granicy Tyrolu i Vorarlbergu w Austrii. Region obejmuje dziewięć miejscowości:  

Do najważniejszych atrakcji należą jezioro Körbersee, jezioro Formarinsee, rezerwat przyrody Gipslöcher oraz Skyspace.

Ski Arlberg to największy połączony ośrodek narciarski w Austrii, oferujący 300 km tras zjazdowych, ponad 200 km tras freeride'owych oraz 85 wyciągów i kolejek linowych.

Latem region zamienia się w raj dla miłośników wędrówek i rowerów: panoramiczne szlaki, górskie jeziora, trasy do biegania, via ferraty i wiele innych atrakcji zachęcają do aktywnego wypoczynku.

Region Arlberg jest łatwo dostępny koleją, autobusem i samochodem. Międzynarodowe lotniska, takie jak Innsbruck, Zurych czy Monachium, znajdują się w dogodnej odległości.

To też może Cię zainteresować

Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje