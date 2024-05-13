Smakowite górskie sery, nowoczesna drewniana architektura, koncerty na zboczu łąki: W Bregenzerwald ludzie budują i żyją w harmonii z naturą.

Każdy, kto podróżuje do Vorarlbergu, natychmiast to zauważy: w Bregenzerwald ludzie budują inaczej. Wiekowe domy o tradycyjnej konstrukcji drewnianej stoją obok nowoczesnych drewnianych budynków z ogromnymi oknami. Prywatne domy, muzea i przedszkola mają jedną wspólną cechę: są wykonane z drewna. Często z jodły lub świerku, wiązu lub buku i zawsze zbudowane z precyzyjną dbałością o szczegóły. To sprawia, że chce się wędrować po wioskach i je odkrywać.

Oprócz kreatywnej architektury i wzornictwa, można spodziewać się doskonałej kuchni i przyjemności z natury podczas wędrówek pieszych, rowerowych i kolarstwa górskiego latem oraz narciarstwa, wędrówek zimowych i narciarstwa biegowego zimą.