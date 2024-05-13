Bregenzerwald
Górski ser, drewniana architektura, natura
Introduction
Każdy, kto podróżuje do Vorarlbergu, natychmiast to zauważy: w Bregenzerwald ludzie budują inaczej. Wiekowe domy o tradycyjnej konstrukcji drewnianej stoją obok nowoczesnych drewnianych budynków z ogromnymi oknami. Prywatne domy, muzea i przedszkola mają jedną wspólną cechę: są wykonane z drewna. Często z jodły lub świerku, wiązu lub buku i zawsze zbudowane z precyzyjną dbałością o szczegóły. To sprawia, że chce się wędrować po wioskach i je odkrywać.
Oprócz kreatywnej architektury i wzornictwa, można spodziewać się doskonałej kuchni i przyjemności z natury podczas wędrówek pieszych, rowerowych i kolarstwa górskiego latem oraz narciarstwa, wędrówek zimowych i narciarstwa biegowego zimą.
Karta gościa Bregenzerwald i Großes Walsertal to "bilet wstępu" do wszystkich ekscytujących i przyjemnych przeżyć w górach. Umożliwia wjazd kolejką górską tak często, jak tylko chcesz, jest ważna na przyjazne dla środowiska przejazdy autobusami publicznymi, a także na orzeźwiające i relaksujące godziny w odkrytych basenach.