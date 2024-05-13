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Bregenzerwald
Górski ser, drewniana architektura, natura

Smakowite górskie sery, nowoczesna drewniana architektura, koncerty na zboczu łąki: W Bregenzerwald ludzie budują i żyją w harmonii z naturą.

Każdy, kto podróżuje do Vorarlbergu, natychmiast to zauważy: w Bregenzerwald ludzie budują inaczej. Wiekowe domy o tradycyjnej konstrukcji drewnianej stoją obok nowoczesnych drewnianych budynków z ogromnymi oknami. Prywatne domy, muzea i przedszkola mają jedną wspólną cechę: są wykonane z drewna. Często z jodły lub świerku, wiązu lub buku i zawsze zbudowane z precyzyjną dbałością o szczegóły. To sprawia, że chce się wędrować po wioskach i je odkrywać.

Oprócz kreatywnej architektury i wzornictwa, można spodziewać się doskonałej kuchni i przyjemności z natury podczas wędrówek pieszych, rowerowych i kolarstwa górskiego latem oraz narciarstwa, wędrówek zimowych i narciarstwa biegowego zimą.

Fakty i liczby
Położenie:w Vorarlbergu od Jeziora Bodeńskiego do doliny Großes Walsertal
Miejscowości:23
Rodzaje sera:ok. 50 różnych odmian
Szlaki turystyczne:ponad 1 500 km oznakowanych szlaków turystycznych
Tereny narciarskie:14

Karta gościa Bregenzerwald i Großes Walsertal to "bilet wstępu" do wszystkich ekscytujących i przyjemnych przeżyć w górach. Umożliwia wjazd kolejką górską tak często, jak tylko chcesz, jest ważna na przyjazne dla środowiska przejazdy autobusami publicznymi, a także na orzeźwiające i relaksujące godziny w odkrytych basenach.

Bregenzerwald w kadrze

Najciekawsze

Zajazd Nazes Hus w Mellau

Wycieczki po lesie

Schubertiade w Schwarzenberg i Hohenems

Górska serowarnia w Schoppernau

Farma Metzler w miejscowości Egg

Górska destylarnia Löwen

Aktywności w Bregenzerwald

Wyjątkowe zakwaterowanie

Hotel Krone w Au

Sporthotel Krone w Schoppernau

Hotel Post w Bezau

Biohotel Schwanen w Bizau

Hotel Gasthof Krone w Hittisau

Hotel Gasthof Hirschen w Schwarzenberg

Hotel Tannahof w Au

Najczęściej zadawane pytania

Region Bregenzerwald znajduje się w Austrii w kraju związkowym Vorarlberg i rozciąga się na wschód od Jeziora Bodeńskiego. Od południa graniczy z Kleinwalsertal i Großes Walsertal. Mieszka tu około 32 000 osób w 23 wioskach i miejscowościach:

Alberschwende, Bezau, Bizau, Damüls, Doren, Egg, Hittisau, Krumbach, Langen, Langenegg, Lingenau, Mellau, Reuthe, Riefensberg, Schnepfau, Schoppernau, Schröcken, Schwarzenberg, Sibratsgfäll, Sulzberg, Warth.

Bregenzerwald jest znany ze swojej współczesnej architektury drewnianej z zakładami rzemieślniczymi, ochrony krajobrazu poprzez charakterystyczne dla tego regionu trzystopniowe rolnictwo (dolina - niżej położone hale Vorsäß/Maiensäss - hale alpejskie) oraz sera. Na wakacjach, oprócz architektury i designu, goście doświadczają doskonałej kuchni i cieszą się przyrodą podczas wędrówek, jazdy na rowerze i kolarstwa górskiego latem oraz jazdy na nartach, rakietach śnieżnych, wędrówek zimowych, skitouringu i narciarstwa biegowego zimą.

Każdy, kto podróżuje do Vorarlbergu, natychmiast to zauważy: W Bregenzerwald buduje się inaczej. Wiekowe domy o tradycyjnej drewnianej konstrukcji stoją obok nowoczesnych drewnianych budynków z ogromnymi oknami.

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