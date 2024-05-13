Historyczne stare miasto spotyka się z alpejskim stylem życia - latem i zimą. Po prostu musisz doświadczyć legendarnego Kitzbühel.

Co sprawia, że dane miejsce jest naprawdę niezapomniane? To ta rzadka magia, gdy tradycja spotyka się z innowacją. Kitzbühel uosabia dokładnie to. Ten alpejski klejnot łączy w sobie to, co najlepsze z dwóch światów: autentyczną górską wioskę i kosmopolityczny hotspot. Zimą legendarny Streif rzuca wyzwanie nawet światowej klasy sportowcom, a 233 kilometry nieskazitelnych tras narciarskich czekają na narciarzy na wszystkich poziomach zaawansowania. Lato otwiera inną panoramę - sieć szlaków turystycznych i cztery pierwszorzędne pola golfowe pośród majestatycznych gór.

Średniowieczne stare miasto z charakterystycznymi kolorowymi fasadami opowiada historie minionych czasów, a luksusowe hotele i wykwintne butiki oferują nowoczesne wygody. Nie bez powodu Kitzbühel nosi zaszczytny tytuł "Monte Carlo Alp". Tętniące życiem kulturalnym, z koncertami i wystawami, kulinarnymi przysmakami z restauracji nagrodzonych gwiazdkami Michelin i autentycznymi górskimi chatami - Kitzbühel to coś więcej niż tylko miejsce na wakacje. To doświadczenie, które pokazuje, jak harmonijnie przeciwieństwa mogą współistnieć i tworzyć coś naprawdę niezwykłego.