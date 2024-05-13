View of Kitzbühel with white parish church, green meadows and mountain range in background.
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Kitzbühel
Alpejskie Monte Carlo

Historyczne stare miasto spotyka się z alpejskim stylem życia - latem i zimą. Po prostu musisz doświadczyć legendarnego Kitzbühel.

Co sprawia, że dane miejsce jest naprawdę niezapomniane? To ta rzadka magia, gdy tradycja spotyka się z innowacją. Kitzbühel uosabia dokładnie to. Ten alpejski klejnot łączy w sobie to, co najlepsze z dwóch światów: autentyczną górską wioskę i kosmopolityczny hotspot. Zimą legendarny Streif rzuca wyzwanie nawet światowej klasy sportowcom, a 233 kilometry nieskazitelnych tras narciarskich czekają na narciarzy na wszystkich poziomach zaawansowania. Lato otwiera inną panoramę - sieć szlaków turystycznych i cztery pierwszorzędne pola golfowe pośród majestatycznych gór.

Średniowieczne stare miasto z charakterystycznymi kolorowymi fasadami opowiada historie minionych czasów, a luksusowe hotele i wykwintne butiki oferują nowoczesne wygody. Nie bez powodu Kitzbühel nosi zaszczytny tytuł "Monte Carlo Alp". Tętniące życiem kulturalnym, z koncertami i wystawami, kulinarnymi przysmakami z restauracji nagrodzonych gwiazdkami Michelin i autentycznymi górskimi chatami - Kitzbühel to coś więcej niż tylko miejsce na wakacje. To doświadczenie, które pokazuje, jak harmonijnie przeciwieństwa mogą współistnieć i tworzyć coś naprawdę niezwykłego.

Fakty i liczby
Lokalizacja:w Alpach Kitzbühelskich
Mieszkańcy:8439 (stan na 2024 r.)
Wysokość: 800 do 2000 m n.p.m.
Trasy narciarskie:233 km
Data powstania:1271 r.

Kitzbühel zachwyca doskonałym połączeniem alpejskiej tradycji i wyrafinowanego stylu - zarówno latem, jak i zimą.

Z Red Card, kitzbühelską kartą gościa, można zapewnić sobie ekskluzywne zniżki i korzyści. Otrzymasz ją w miejscu zakwaterowania.

Kitzbühel w kadrze

Najciekawsze

Schwarzsee: jedno z najcieplejszych jezior w Alpach

Wyścig Hahnenkamm: legendarny wyścig na trasie Streif

Park dzikich zwierząt w Aurach: blisko natury

Centrum miasta: urokliwe średniowieczne centrum miasta

Muzeum Kitzbühel: kolekcja Alfonsa Walde

Wodospad Sintersbach: cel wycieczek w Jochberg

Aktywności w Kitzbühel

Wyjątkowe zakwaterowanie

Alpenhotel Kitzbühel nad jeziorem Schwarzsee

Relais & Chateau Hotel Tennerhof

GRAND TIROLIA Kitzbühel

HENRI Hotel Kitzbühel

A-ROSA Kitzbühel

Schlosshotel Lebenberg

Informacje o ochronie klimatu

Transport publiczny i mobilność w Kitzbühel

Kitzbühel jest łatwo dostępne dzięki dobrze połączonemu systemowi transportu publicznego. Sieć w kształcie litery T łączy Aurach i Jochberg na południu, Kitzbühel w centrum i Reith na zachodzie. Trzy stacje kolejowe i autobusowe łączą wszystkie miejscowości, dzięki czemu podróżowanie po regionie jest łatwe i wygodne.

Podróż pociągiemPodróżowanie rowerem

Najczęściej zadawane pytania

  • Wyścig Hahnenkamm ze słynną trasą zjazdową Streif, jeden z najbardziej niebezpiecznych i prestiżowych wyścigów narciarskich na świecie

  • Ekskluzywna turystyka zimowa i pierwszorzędne ośrodki narciarskie z doskonałymi trasami i nowoczesną infrastrukturą

  • Status modnego miejsca spotkań międzynarodowych celebrytów i wyższych sfer

  • Malownicze średniowieczne stare miasto z kolorowymi fasadami i zabytkowymi budynkami

  • Luksusowe hotele, butiki i wykwintne restauracje, dzięki którym kurort zyskał przydomek "Monte Carlo Alp"

  • Pierwszorzędne pola golfowe i szeroka gama sportów letnich, takich jak turystyka piesza, kolarstwo górskie i tenis

  • Idealne połączenie tradycyjnej tyrolskiej kultury z międzynarodowym luksusem i stylem życia

  • Całoroczne miejsce na wakacje z bogatym kalendarzem wydarzeń, w tym turniejów polo i tenisa, a także wydarzeń kulturalnych

Kitzbühel zachwyca odwiedzających doskonałym połączeniem alpejskiej tradycji i wyrafinowanego stylu. Zimą kusi legendarny Streif i 170 kilometrów tras narciarskich, a na smakoszy czekają kulinarne przysmaki w wielokrotnie nagradzanych restauracjach. Latem region zamienia się w raj dla wędrowców i golfistów z czterema ekskluzywnymi polami golfowymi. Średniowieczne centrum miasta z kolorowymi fasadami domów zachęca do spacerów i zakupów. Ciesz się tyrolską gościnnością i domowymi specjałami w rustykalnych górskich chatach. Niezależnie od tego, czy chodzi o pełne akcji przygody sportowe, czy relaksujące przerwy wellness - Kitzbühel oferuje niezapomniane wrażenia w zapierającej dech w piersiach alpejskiej scenerii na każdy gust.

Kitzbühel: znany na całym świecie ośrodek sportów zimowych z legendarną trasą zjazdową Streif na wyścigu Hahnenkamm zachwyca elegancką alpejską atmosferą. Malownicze średniowieczne centrum miasta zachwyca odwiedzających ekskluzywnymi butikami i pierwszorzędnymi restauracjami.

Aurach: wioska prezentuje się jako idylliczne miejsce z autentycznym tyrolskim urokiem i jest szczególnie znana z Aurach Wildlife Park z rodzimymi gatunkami zwierząt. Piękne szlaki turystyczne prowadzą przez dziewicze górskie krajobrazy i oferują imponujące wrażenia przyrodnicze.

Jochberg: tradycyjna górska wioska u podnóża Kitzbüheler Horn oferuje doskonałe tereny narciarskie z dala od zgiełku. Historyczne dziedzictwo górnicze z czasów wydobycia miedzi i srebra nadaje wiosce szczególne znaczenie kulturowe.

Reith: spokojna sąsiednia wioska Kitzbühel jest domem dla słynnego Schwarzsee, naturalnego jeziora wrzosowiskowego o doskonałej jakości wody. Jezioro jest idealne do pływania latem i romantycznej jazdy na łyżwach zimą.

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