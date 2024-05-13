Na rowerze górskim w Lesie Wiedeńskim
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Las Wiedeński
Turystyka piesza, kolarstwo górskie, kultura winiarska, region uzdrowisk termalnych

Jako park biosfery Las Wiedeński łączy w sobie naturę i zrównoważone użytkowanie. Wędrówki i rowery są równie popularne jak kultura winiarska i skarby kultury.

Największy ciągły obszar lasów liściastych w Europie, park biosfery, region uzdrowisk termalnych, przytulne winiarnie na każdym rogu: Las Wiedeński tworzy zieloną granicę między miastem a wiejskimi okolicami Dolnej Austrii, dzięki czemu natura zaczyna się tuż za progiem Wiednia. Las Wiedeński został uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery - obszar chroniony, który harmonizuje przyrodę ze zrównoważonym użytkowaniem i rozwojem regionalnym. Las Wiedeński jest również jedynym rezerwatem biosfery w Europie - do tego u progu miasta liczącego ponad milion mieszkańców. Mieszkańcy Wiednia szczególnie kochają Las Wiedeński i chętnie wykorzystują go jako teren rekreacyjny.

Ci, którzy cenią przyrodę, znajdą tu rozległą sieć szlaków turystycznych wśród zróżnicowanych krajobrazów lub mogą cieszyć się około 1250 kilometrami oznakowanych górskich tras rowerowych. Region słynie z serdecznej kultury winiarskiej. Tutejsi producenci wina są mistrzami w swoim fachu i oprócz wyśmienitych win oferują regionalne przekąski. Skarby kultury, takie jak opactwo Klosterneuburg, zachęcają do zanurzenia się w długiej historii regionu.

Fakty i liczby
Położenie:od zachodniej części Wiednia do południowej części Dolnej Austrii
Ukryty klejnot:ruiny Mödling
Parki przyrody:4
Największe jezioro:Wienerwaldsee
Odmiany winorośli:Rotgipfler i Zierfandler

Karta gościa Dolnej Austrii ( j. niem.)

Bezpłatny wstęp do około 350 atrakcji turystycznych w całej Dolnej Austrii.

Las Wiedeński w kadrze

Najciekawsze

Pałac Laxenburg: historia i sztuka ogrodowa

Opactwo Klosterneuburg: skarby kultury od ponad 900 lat

Park przyrody Sparbach: najstarszy park przyrody w Austrii

Ludwig van Beethoven: miejsca związane z kompozytorem

Römertherme Baden: łaźnie, sauna i odnowa biologiczna

Helenental: dziki romans w rezerwacie

Opactwo Heiligenkreuz: oaza siły od 1133 r.

Aktywności w Lesie Wiedeńskim

Wyśmienita kuchnia, wykwintne wina

Kultura karczm w Dolnej Austrii

Dolna Austria jest kulinarną skarbnicą, a delektowanie się nią jest wprost koniecznością. W końcu najlepsze produkty rozwijają się lokalnie. Kulinarne specjały z Waldviertel naturalnie pochodzą z lasu: grzyby, zioła i dziczyzna. A doskonałe odmiany win, takie jak Rotgipfler i Zierfandler, kwitną wokół Klosterneuburga i w regionie term.

Kultura karczm jest szczególnie ważna w Dolnej Austrii. Tworzą ją gospody miejskie, wiejskie i wielokrotnie nagradzane restauracje: około 200 firm członkowskich zdobyło wyróżnienie "Inn with Inn Culture" i kultywuje tradycyjne potrawy, tworzy ich nowe interpretacje i gotuje z regionalnych produktów. Jest tu miejsce na nietypowe pomysły, a także innowacyjne przepisy i nowe podejście do tradycyjnej kultury karczm.

Karczmy w Lesie Wiedeńskim (j. niem.)

Przepisy

Wyjątkowe zakwaterowanie

At the Park Hotel w Baden

Hotel uzdrowiskowy i spa Badener Hof

Hotel Sacher Baden

Hotel Górski Tulbingerkogel (j. niem.)

Vivea Hotel Bad Vöslau

Schlosspark Mauerbach

Ochrona przyrody

Rezerwat Biosfery Las Wiedeński UNESCO

Las Wiedeński to coś więcej niż tylko lokalny teren rekreacyjny. Jako Rezerwat Biosfery UNESCO łączy w sobie ochronę przyrody i zrównoważone użytkowanie wśród unikalnego krajobrazu kulturowego. Rzadkie gatunki zwierząt i roślin znajdują tu niezakłócone schronienie, a starannie kontynuowane są tradycyjne rolnictwo i leśnictwo.

Prastare lasy bukowe magazynują dwutlenek węgla, a bogate gatunkowo łąki stanowią doskonałe siedlisko dla owadów, z kolei niemal naturalne zbiorniki wodne regulują klimat. Badania i edukacja ekologiczna promują zrozumienie tej kruchej równowagi. Rezerwat Biosfery Las Wiedeński pokazuje, jak ochrona przyrody i życie człowieka mogą iść w parze - ku przyszłości w równowadze z naturą.

Rezerwat Biosfery Las Wiedeński

Najczęściej zadawane pytania

Las Wiedeński inspiruje swoją imponującą przyrodą z gęstymi lasami, pofałdowanymi wzgórzami i strumieniami. Region jest rezerwatem biosfery UNESCO i oferuje liczne możliwości uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i odkrywania przyrody. Las Wiedeński słynie z tradycyjnej kultury winiarskiej i regionalnych specjałów. Historyczne miejsca, takie jak Klosterneuburg i bliskość Wiednia sprawiają, że Las Wiedeński jest popularnym celem podróży dla miłośników przyrody i kultury.

W Lesie Wiedeńskim można uprawiać wiele sportów: wędrować i jeździć na rowerze po rozległej sieci ścieżek, odwiedzać tradycyjne winiarnie i delektować się regionalnymi specjałami lub odkrywać historyczne miejsca, takie jak opactwo Klosterneuburg. Warto odwiedzić atrakcje przyrodnicze i kulturalne w regionie. Park biosfery zapewnia możliwość zagłębienia się w ochronę przyrody i zrównoważone wykorzystanie krajobrazu.

Las Wiedeński rozciąga się na zachód od Wiednia i w południowej części Dolnej Austrii. Tworzy zieloną granicę między miastem a obszarami wiejskimi, zajmując powierzchnię około 1500 kilometrów kwadratowych.

W regionie Lasu Wiedeńskiego znajduje się 78 miast i miasteczek, oto niektóre z nich:

Klosterneuburg, St. Andrä-Wördern, Gablitz, Purkersdorf, Mauerbach, Breitenfurt bei Wien, Pressbaum, Eichgraben, Altlengbach, Maria Anzbach, Neulengbach, Alland, Bad Vöslau, Baden, Gumpoldskirchen, Mödling, Brunn am Gebirge, Heiligenkreuz i Wienerwald.

Regiony i miejsca

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