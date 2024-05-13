Las Wiedeński
Turystyka piesza, kolarstwo górskie, kultura winiarska, region uzdrowisk termalnych
Introduction
Największy ciągły obszar lasów liściastych w Europie, park biosfery, region uzdrowisk termalnych, przytulne winiarnie na każdym rogu: Las Wiedeński tworzy zieloną granicę między miastem a wiejskimi okolicami Dolnej Austrii, dzięki czemu natura zaczyna się tuż za progiem Wiednia. Las Wiedeński został uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery - obszar chroniony, który harmonizuje przyrodę ze zrównoważonym użytkowaniem i rozwojem regionalnym. Las Wiedeński jest również jedynym rezerwatem biosfery w Europie - do tego u progu miasta liczącego ponad milion mieszkańców. Mieszkańcy Wiednia szczególnie kochają Las Wiedeński i chętnie wykorzystują go jako teren rekreacyjny.
Ci, którzy cenią przyrodę, znajdą tu rozległą sieć szlaków turystycznych wśród zróżnicowanych krajobrazów lub mogą cieszyć się około 1250 kilometrami oznakowanych górskich tras rowerowych. Region słynie z serdecznej kultury winiarskiej. Tutejsi producenci wina są mistrzami w swoim fachu i oprócz wyśmienitych win oferują regionalne przekąski. Skarby kultury, takie jak opactwo Klosterneuburg, zachęcają do zanurzenia się w długiej historii regionu.
Karta gościa Dolnej Austrii ( j. niem.)
Bezpłatny wstęp do około 350 atrakcji turystycznych w całej Dolnej Austrii.
Las Wiedeński w kadrze
Najciekawsze
Kultura karczm w Dolnej Austrii
Dolna Austria jest kulinarną skarbnicą, a delektowanie się nią jest wprost koniecznością. W końcu najlepsze produkty rozwijają się lokalnie. Kulinarne specjały z Waldviertel naturalnie pochodzą z lasu: grzyby, zioła i dziczyzna. A doskonałe odmiany win, takie jak Rotgipfler i Zierfandler, kwitną wokół Klosterneuburga i w regionie term.
Kultura karczm jest szczególnie ważna w Dolnej Austrii. Tworzą ją gospody miejskie, wiejskie i wielokrotnie nagradzane restauracje: około 200 firm członkowskich zdobyło wyróżnienie "Inn with Inn Culture" i kultywuje tradycyjne potrawy, tworzy ich nowe interpretacje i gotuje z regionalnych produktów. Jest tu miejsce na nietypowe pomysły, a także innowacyjne przepisy i nowe podejście do tradycyjnej kultury karczm.
Przepisy
Wyjątkowe zakwaterowanie
Rezerwat Biosfery Las Wiedeński UNESCO
Las Wiedeński to coś więcej niż tylko lokalny teren rekreacyjny. Jako Rezerwat Biosfery UNESCO łączy w sobie ochronę przyrody i zrównoważone użytkowanie wśród unikalnego krajobrazu kulturowego. Rzadkie gatunki zwierząt i roślin znajdują tu niezakłócone schronienie, a starannie kontynuowane są tradycyjne rolnictwo i leśnictwo.
Prastare lasy bukowe magazynują dwutlenek węgla, a bogate gatunkowo łąki stanowią doskonałe siedlisko dla owadów, z kolei niemal naturalne zbiorniki wodne regulują klimat. Badania i edukacja ekologiczna promują zrozumienie tej kruchej równowagi. Rezerwat Biosfery Las Wiedeński pokazuje, jak ochrona przyrody i życie człowieka mogą iść w parze - ku przyszłości w równowadze z naturą.