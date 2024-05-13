Jako park biosfery Las Wiedeński łączy w sobie naturę i zrównoważone użytkowanie. Wędrówki i rowery są równie popularne jak kultura winiarska i skarby kultury.

Największy ciągły obszar lasów liściastych w Europie, park biosfery, region uzdrowisk termalnych, przytulne winiarnie na każdym rogu: Las Wiedeński tworzy zieloną granicę między miastem a wiejskimi okolicami Dolnej Austrii, dzięki czemu natura zaczyna się tuż za progiem Wiednia. Las Wiedeński został uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery - obszar chroniony, który harmonizuje przyrodę ze zrównoważonym użytkowaniem i rozwojem regionalnym. Las Wiedeński jest również jedynym rezerwatem biosfery w Europie - do tego u progu miasta liczącego ponad milion mieszkańców. Mieszkańcy Wiednia szczególnie kochają Las Wiedeński i chętnie wykorzystują go jako teren rekreacyjny.

Ci, którzy cenią przyrodę, znajdą tu rozległą sieć szlaków turystycznych wśród zróżnicowanych krajobrazów lub mogą cieszyć się około 1250 kilometrami oznakowanych górskich tras rowerowych. Region słynie z serdecznej kultury winiarskiej. Tutejsi producenci wina są mistrzami w swoim fachu i oprócz wyśmienitych win oferują regionalne przekąski. Skarby kultury, takie jak opactwo Klosterneuburg, zachęcają do zanurzenia się w długiej historii regionu.