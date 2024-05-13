Aerial view of an alpine village with church, green meadows, river and mountains in backlighting.
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Montafon
Górskie szczyty, wioski, bioróżnorodność

Górska dolina z alpejskimi łąkami, górskimi lasami i rzekami jest siedliskiem rzadkich gatunków ptaków, takich jak orły i chronione torfowiska.

Alpejskie miejsca, w których można się zatrzymać, powspominać i zrelaksować. Montafon pozwala podejrzeć prawdziwe życie w górach Vorarlbergu. Wśród surowych szczytów gór można znaleźć tętniące życiem wioski, lokalną kulturę i regionalną kuchnię.

Dzikie i romantyczne zakątki, doskonale przygotowane trasy narciarskie i fantastyczne szlaki skiturowe: zima w Montafon sprawia, że serca miłośników gór biją szybciej. Region Silvretta, Verwall i Rätikon na południu Vorarlbergu zachwyca wysokością ponad 3000 metrów, pokrytymi śniegiem lasami i stokami o wszystkich poziomach trudności.

Fakty i liczby
Lokalizacja:na południu Vorarlbergu
Górskie wioski:8
Szlaki rowerowe i trasy dla rowerów górskich:260 km
Via ferraty:25
Tereny narciarskie:Silvretta Montafon, Gargellen, Golm, Kristberg, Silvretta-Bielerhöhe
Najwyższy szczyt:Piz Buin w paśmie górskim Silvretta (3312 m n.p.m.)
Zimowe szlaki turystyczne:290 km

Karta Montafon Brandnertal WildPass to przepustka do zimowych i letnich aktywności w górach.

Montafon w kadrze

Najciekawsze

Górskie śniadanie

Wycieczki z przewodnikiem: program Mountains Plus

Wspinaczka wzdłuż wodospadu (j. niem.)

Owca kamienna z Montafon

Alpy i alpejskie mleczarnie

Muzea, kościoły i kaplice

Aktywności w Montafon

Dania z serem

Jak przyrządza się Sura Kees

Montafon Sura Kees smakuje świeżo i pikantnie. Ta serowa specjalność z kwaśnego mleka jest produkowana od XII wieku. Oznacza to, że dolina ma jedną z najstarszych tradycji serowarskich w Alpach.

Sura Kees można znaleźć jako składnik sera Bŏlma-Nodla. Ten deser może być pikantny lub słodki. Innym serowym klasykiem jest Montafon Keesknöpfli - tradycyjnie podawany w drewnianej misce z sosem jabłkowym.

Przepisy z Montafon

Wyjątkowe zakwaterowanie

Hotel Fernblick: z widokiem na góry

Hotel Vitalquelle Montafon

Sporthotel Silvretta Montafon

Falkensteiner Hotel Montafon

Maisäß, kawałek idealnego świata

Montafon to górska dolina o wyjątkowym charakterze

W Montafon pielęgnuje się tradycję trzystopniowej alpejskiej gospodarki rolnej, w której poziomy wyznacza wysokość nad poziom morza. W Montafon wciąż uprawia się tzw. Maisäß - czyli na obszarach rolniczych średniego poziomu: na wysokości od około 1200 do 1600 m n.p.m. - są one niemal unikalne w regionie alpejskim. W przeszłości cała rodzina przemieszczała się latem do Maisäß, następnie do Alpe i z powrotem przez Maisäß do doliny. Ta forma rolnictwa alpejskiego i związany z nią styl życia charakteryzowały ludzi i krajobraz.

Urlop w Montafon

Najczęściej zadawane pytania

  • Schruns: główne miasto Montafon z żywą atmosferą i dobrą infrastrukturą.

  • Tschagguns: tradycyjna architektura i idylliczne centrum wioski.

  • Gaschurn-Partenen: punkt startowy wysokogórskiego szlaku Silvretta, idealny na wędrówki i wycieczki górskie.

  • Silbertal: naturalne otoczenie dla miłośników przyrody.

  • St. Gallenkirch-Gortipohl: popularne wśród miłośników sportów zimowych, wiele możliwości jazdy na nartach.

  • Bartholomäberg: historyczna wioska z wglądem w kulturę Montafon.

  • Vandans: typowa górska wioska z alpejskim urokiem i szlakami turystycznymi.

  • Gargellen: najwyżej położona wioska w Montafon, idealna na wycieczki narciarskie i alpejskie wędrówki.

Oprócz najbardziej znanego ośrodka narciarskiego Silvretta Montafon, są jeszcze Gargellen, Golm, Kristberg i Silvretta-Bielerhöhe.

Montafon jest znany ze swoich górskich szczytów, górskich wiosek i różnorodności:

  • Krajobraz górski: imponujące góry grup Silvretta, Rätikon i Verwall charakteryzują dolinę i oferują zapierające dech w piersiach widoki.

  • Krajobraz Maisäß: zabytkowe alpejskie chaty i górskie pastwiska, które tworzą wyjątkową atmosferę.

  • Bioróżnorodność: górska dolina z alpejskimi łąkami, górskimi lasami i rzekami jest siedliskiem rzadkich gatunków ptaków, takich jak orzeł przedni i chronione wrzosowiska.

  • Sporty zimowe: popularne miejsce dla narciarzy i entuzjastów sportów zimowych z szeroką gamą tras, wycieczek narciarskich i zimowych szlaków z dala od terenów narciarskich.

  • Turystyka piesza, wspinaczka i jazda na rowerze: liczne szlaki, via ferraty i górskie trasy rowerowe sprawiają, że Montafon jest centrum atrakcji dla miłośników sportów górskich.

  • Tradycja i kultura: typowa architektura Montafon i żywe tradycje charakteryzują ten region.

  • Kulinarne przysmaki: regionalne specjały, takie jak Montafon Sura Kees, są specjalnością dla smakoszy.

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