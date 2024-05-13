Górska dolina z alpejskimi łąkami, górskimi lasami i rzekami jest siedliskiem rzadkich gatunków ptaków, takich jak orły i chronione torfowiska.

Alpejskie miejsca, w których można się zatrzymać, powspominać i zrelaksować. Montafon pozwala podejrzeć prawdziwe życie w górach Vorarlbergu. Wśród surowych szczytów gór można znaleźć tętniące życiem wioski, lokalną kulturę i regionalną kuchnię.

Dzikie i romantyczne zakątki, doskonale przygotowane trasy narciarskie i fantastyczne szlaki skiturowe: zima w Montafon sprawia, że serca miłośników gór biją szybciej. Region Silvretta, Verwall i Rätikon na południu Vorarlbergu zachwyca wysokością ponad 3000 metrów, pokrytymi śniegiem lasami i stokami o wszystkich poziomach trudności.