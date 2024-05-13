Montafon
Górskie szczyty, wioski, bioróżnorodność
Introduction
Alpejskie miejsca, w których można się zatrzymać, powspominać i zrelaksować. Montafon pozwala podejrzeć prawdziwe życie w górach Vorarlbergu. Wśród surowych szczytów gór można znaleźć tętniące życiem wioski, lokalną kulturę i regionalną kuchnię.
Dzikie i romantyczne zakątki, doskonale przygotowane trasy narciarskie i fantastyczne szlaki skiturowe: zima w Montafon sprawia, że serca miłośników gór biją szybciej. Region Silvretta, Verwall i Rätikon na południu Vorarlbergu zachwyca wysokością ponad 3000 metrów, pokrytymi śniegiem lasami i stokami o wszystkich poziomach trudności.
Montafon w kadrze
Najciekawsze
Jak przyrządza się Sura Kees
Montafon Sura Kees smakuje świeżo i pikantnie. Ta serowa specjalność z kwaśnego mleka jest produkowana od XII wieku. Oznacza to, że dolina ma jedną z najstarszych tradycji serowarskich w Alpach.
Sura Kees można znaleźć jako składnik sera Bŏlma-Nodla. Ten deser może być pikantny lub słodki. Innym serowym klasykiem jest Montafon Keesknöpfli - tradycyjnie podawany w drewnianej misce z sosem jabłkowym.
Wyjątkowe zakwaterowanie
Montafon to górska dolina o wyjątkowym charakterze
W Montafon pielęgnuje się tradycję trzystopniowej alpejskiej gospodarki rolnej, w której poziomy wyznacza wysokość nad poziom morza. W Montafon wciąż uprawia się tzw. Maisäß - czyli na obszarach rolniczych średniego poziomu: na wysokości od około 1200 do 1600 m n.p.m. - są one niemal unikalne w regionie alpejskim. W przeszłości cała rodzina przemieszczała się latem do Maisäß, następnie do Alpe i z powrotem przez Maisäß do doliny. Ta forma rolnictwa alpejskiego i związany z nią styl życia charakteryzowały ludzi i krajobraz.