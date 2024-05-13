Region Villach – Faaker See – Ossiacher See
Widok na Alpy, miejski klimat i południowa lekkość w jednym miejscu
Introduction
Letnie dni nad turkusowym jeziorem Faaker See lub sporty zimowe na malowniczym Gerlitzen Alpe: region Villach – Faaker See – Ossiacher See zachwyca naturalną różnorodnością i południową lekkością. Krystalicznie czyste jeziora, doskonale rozbudowane trasy rowerowe i szlaki turystyczne, urocze miejscowości i swobodny dostęp do natury kształtują tutejszy styl życia. Zimą termy, zimowe szlaki turystyczne i przyjazne rodzinom ośrodki narciarskie zapewniają zarówno aktywność fizyczną, jak i relaks – a wszystko to w wyjątkowo łagodnym, słonecznym klimacie.
Kartę Erlebnis CARD można otrzymać od gospodarzy regionu. W zależności od pory roku umożliwia ona bezpłatne lub tańsze korzystanie z atrakcji turystycznych i aktywności rekreacyjnych.
Region Villach w kadrze
Najciekawsze
Wyjątkowe wydarzenia
Wyjątkowe zakwaterowanie
Urlop bez samochodu
Samochód może spokojnie pozostać na parkingu: w regionie Villach – Faaker See – Ossiacher See wakacje można spędzić w sposób relaksujący i przyjazny dla środowiska. Korzystając z transportu publicznego - kolei miejskiej, autobusu, czy jednej z wielu ofert transportu wahadłowego - możesz swobodnie poruszać się przez cały rok. Odległości są krótkie, rozkłady jazdy przemyślane, a widoki zaskakująco piękne. Już sama podróż staje się wprowadzeniem do czasu, w którym można zwolnić tempo – a świadome podróżowanie jest czymś naturalnym.