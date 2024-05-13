White pedestrian bridge over river at sunset with church tower and mountains in background, Villach
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Region Villach – Faaker See – Ossiacher See
Widok na Alpy, miejski klimat i południowa lekkość w jednym miejscu

Jeziora, góry i miasto – w okolicy Villach można cieszyć się zarówno pięknem natury, jak i miejskim stylem życia. Region, który nie musi być głośny, aby oczarować.

Letnie dni nad turkusowym jeziorem Faaker See lub sporty zimowe na malowniczym Gerlitzen Alpe: region Villach – Faaker See – Ossiacher See zachwyca naturalną różnorodnością i południową lekkością. Krystalicznie czyste jeziora, doskonale rozbudowane trasy rowerowe i szlaki turystyczne, urocze miejscowości i swobodny dostęp do natury kształtują tutejszy styl życia. Zimą termy, zimowe szlaki turystyczne i przyjazne rodzinom ośrodki narciarskie zapewniają zarówno aktywność fizyczną, jak i relaks – a wszystko to w wyjątkowo łagodnym, słonecznym klimacie.

Fakty i liczby
Liczba mieszkańców:65 600 (stan: styczeń 2024)
Położenie:w kraju związkowym Karyntia
Powierzchnia:1009,29 km²
Wysokość:501 m n.p.m.
Lokalny szczyt:Dobratsch (2166 m n.p.m.)

Kartę Erlebnis CARD można otrzymać od gospodarzy regionu. W zależności od pory roku umożliwia ona bezpłatne lub tańsze korzystanie z atrakcji turystycznych i aktywności rekreacyjnych.  

Region Villach w kadrze

Najciekawsze

Miasto Villach: miasto do zobaczenia

Jezioro Faaker See: zanurz się w turkusowej, czystej wodzie

Jezioro Ossiacher See: idealne do uprawiania sportów wodnych

Park ochrony przyrody Dobratsch: niesamowite krajobrazy

Kärnten Therme: park wodny dla miłośników relaksu

Opactwo Ossiach: miejsce spotkań

Zamek Landskron: spędź dzień w średniowiecznym stylu

Droga rowerowa nad Drawą: wzdłuż rzeki

Aktywności w regionie Villach

Wyjątkowe wydarzenia

Wyjątkowe zakwaterowanie

Voco Villach

harry’s home Villach

Hotel Seerose

Mountain Resort Feuerberg

Karnerhof

Hoteldorf Schönleitn

Wskazówka klimatyczna

Urlop bez samochodu

Samochód może spokojnie pozostać na parkingu: w regionie Villach – Faaker See – Ossiacher See wakacje można spędzić w sposób relaksujący i przyjazny dla środowiska. Korzystając z transportu publicznego - kolei miejskiej, autobusu, czy jednej z wielu ofert transportu wahadłowego - możesz swobodnie poruszać się przez cały rok. Odległości są krótkie, rozkłady jazdy przemyślane, a widoki zaskakująco piękne. Już sama podróż staje się wprowadzeniem do czasu, w którym można zwolnić tempo – a świadome podróżowanie jest czymś naturalnym. 

Urlop bez samochoduDojazd

FAQs

Letnie dni nad turkusowym jeziorem Faaker See albo zimowy czas na Gerlitzen Alpe: region Villach – Faaker See – Ossiacher See prezentuje się ciekawie o każdej porze roku. Szlaki turystyczne, trasy rowerowe i jeziora spotykają się tu z rozległymi terenami narciarskimi, zimowymi wędrówkami i urokami term. Stare miasto Villach wnosi do regionu miejski urok i południowy klimat. Karnawał w Villach i festiwal Villacher Kirchtag należą do najważniejszych wydarzeń w regionie.

Tutaj znajdziesz przegląd miejscowości w regionie Villach – Faaker See – Ossiacher See. 

Miejscowości w regionie

Wieża kościoła parafialnego w Villach ma 94 metry wysokości i jest najwyższą wieżą kościelną w Karyntii. Dolna część wieży pochodzi ze średniowiecza. Jest ona dostępna dla zwiedzających jako platforma widokowa.

Wieża kościoła parafialnego w Villach

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