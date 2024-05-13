Urlop bez samochodu

Samochód może spokojnie pozostać na parkingu: w regionie Villach – Faaker See – Ossiacher See wakacje można spędzić w sposób relaksujący i przyjazny dla środowiska. Korzystając z transportu publicznego - kolei miejskiej, autobusu, czy jednej z wielu ofert transportu wahadłowego - możesz swobodnie poruszać się przez cały rok. Odległości są krótkie, rozkłady jazdy przemyślane, a widoki zaskakująco piękne. Już sama podróż staje się wprowadzeniem do czasu, w którym można zwolnić tempo – a świadome podróżowanie jest czymś naturalnym.