Верхняя Австрия
Зимние каникулы с удовольствием в лыжных домиках

Отстегните лыжи, сноуборды и снегоступы, остановитесь в уютных лыжных хижинах и насладитесь теплым гостеприимством!

Отдых в горах

Последний поворот, защелкивание креплений, предвкушение остановки в одной из лыжных хижин Верхней Австрии после дня катания на лыжах это прекрасно. Будь то соленые кнедлики с начинкой, пряный сырный шпецле, хрустящий венский шницель или сладкий Кайзершмаррн: после физических упражнений на зимнем свежем воздухе классические блюда австрийской кухни особенно вкусны.

Уютные лыжные домики

Уютные комнаты с низкими потолками обычно с изразцовой печью посередине отличительная особенность деревенских хижин. Также уютно в недавно построенных или модернизированных горных трактирах. Разложенные повсюду дрова создают уютную атмосферу. Террасы с видом на заснеженные горы идеально подходят для отдыха на свежем воздухе.

В лыжных хижинах собираются люди, которые по-настоящему любят зиму: дети и их лыжные инструкторы, семьи, пары или друзья, которые едят и пьют вместе, сближаются друг с другом и наслаждаются беззаботным отдыхом с теплым гостеприимством в Альпах.

Краткая информация о Верхней Австрии
Столица:Линц
Площадь:11.982 км²
Население:ок. 1,53 миллиона человек (по состоянию на 2024 год)
Доля лесов:41,8%
Самая высокая гора:Дахштайн (2995 м)
Горнолыжные курорты7
Природные парки:4
Термальные курорты:4

События в Верхней Австрии
Традиционные и современные события представлены в календаре событий.

Верхняя Австрия со всех ракурсов

Самые интересные места

Адвент и рождественские рынки

Зимняя верховая езда на Мюльвиертлер Альм

Бад-Ишль Зальцкаммергут: все о культуре

13 впечатлений в национальном парке Калкальпен

Линц: город будущего

Развлечения в Верхней Австрии

Туры

10 незабываемых лыжных туров: потрясающая горная панорама

Туры на снегоступах для новичков и профессионалов

Экскурсионные направления в Верхней Австрии

Регионы

Зальцкаммергут

67 озер, 15 гор высотой более 1 500 метров: природная красота. А культура — это вершина чудес.

Зальцкаммергут

Аттерзее-Аттергау

Сине-зеленый сверкающий водный рай. Место вдохновения для таких художников, как Густав Климт.

Аттерзее-Аттергау

Мондзее-Иррзее

Зимние походы вдоль романтического озера Зальцкаммергут с видами на Драхенванд, знакомство с культурой и адвентом в деревне Мондзее.

Мондзее-Иррзее

Траунзее-Альмталь

"Темно-зеленая чернильница", самое глубокое озеро Австрии с романтическим озерным замком Орт. Далее на запад лежит долина Альмталь.

Траунзее-Альмталь

Озеро Хальштатт

С видом на Дахштайн Бад-Гойзерн и Гальштат находятся рядом с озером — одним из самых популярных мест для фотографирования (объект всемирного наследия).

Озеро Хальштатт

Озеро Вольфгангзее

Красота озера: оно лежит среди лесных, луговых и горных пейзажей.

Озеро Вольфгангзее

Мюльвиртель

Гранитные нагорья на севере можно исследовать зимой, прогуливаясь на снегоступах или катаясь верхом.

Мюльвиртель

Верхние Австрийские Альпы

Этот регион нравится тем, кто любит природу: среди горных достопримечательностей — леса национального парка Калкальпен и горы Пюрн-Приэль.

Верхние Австрийские Альпы

Дунайский регион

Пешие и велосипедные прогулки, сказочные виды вдоль голубой артерии Европы — особенно природная мощь Шлёгенер Шлинге.

Дунайский регион

Города

Линц

Spannende Architektur, Technologie und experimentelle Kunst verschmelzen in der Donaustadt Linz auf beeindruckende Weise miteinander.

Линц

Эннс

Старейший город Австрии — первый город Cittáslow: спокойный темп, разнообразие и региональность преобладают в Эннсе над суетливой и стремительной жизнью.

Эннс

Штайр

Один из старейших городов Австрии: первый камень в его основание был заложен в 980 году на месте слияния рек Эннс и Штайр при строительстве замка Ламберг.

Штайр

Браунау-на-Инне

Центр региона Иннвиртель с его историческим старым городом и готической городской площадью — место встречи для любителей велоспорта.

Браунау-на-Инне

Вельс

Вельс-ан-дер-Траун — уютный культурный городок с римских времен. Башня Ледерер, достопримечательность города, является воротами к городским домам в историческом центре.

Вельс

Гмунден на озере Траунзее

Курортный город с историей: множество великолепных вилл свидетельствуют об имперской эпохе прошлого. Керамика Гмундена — его зелено-белый флагман.

Гмунден на озере Траунзее

В круговороте времен года

Обычаи в Верхней Австрии

  • Адвентские рынки: в Штайре или в замке Вайнберг, в Мюльвиртеле, в Санкт-Вольфганге рождественские рынки уже давно сделали себе имя.

  • Места проведения "Тихой ночи" позволяют песне, ее анекдотам и легендам жить дальше.

  • Глёклерские бега: 5 января по Зальцкаммергуту в ярких шапочках бегут Глоклеры. Шёнперхтен отгоняет "злых духов".

  • Карнавал в Эбензее: с 1604 года красочные парады украшают улицы Эбензее-на-Траунзее в конце февраля.

  • Сладкое воскресенье: в Гмундене 30 марта 2025 года гости дарят друг другу пряничное сердце. Этот обычай берет свое начало в 1641 году и является частью "Нематериального культурного наследия".

  • Альпийские фестивали и перегоны скота: в конце лета с горных пастбищ провожают красочно украшенных коров.

Футуристические технологии сочетаются с романтическими замками и уникальными впечатлениями.

Достопримечательности Верхней Австрии

Известные люди

Сиси: императрица Елизавета

Спустя 125 лет после ее смерти увлечение жизнью Сиси не ослабевает. Если вы и сегодня хотите приблизиться к герцогине, отправляйтесь на поиски следов её любимых мест.

Сиси: императрица Елизавета

Антон Брукнер

В 2024 году Верхняя Австрия отметит 200-летие композитора Антона Брукнера блестящей программой под девизом "Брукнер возвращается домой!".

Антон Брукнер

Познакомьтесь с кулинарными изысками в Верхней Австрии!

Еда и напитки в Верхней Австрии

Региональные рецепты

Linzer Torte

Das Besondere an der Linzer Torte ist die sogenannte „Linzer Masse“. Sie ist aus dem nachweislich ältesten Tortenrezept der Welt entstanden.

Linzer Torte

Forellenfilet mit Waldpilzen

Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.

Forellenfilet mit Waldpilzen

Kaspressknödel

Für die Gaumenfreude empfehlen wir die Kaspressknödel aus den Kössener Küchenschätzen.

Kaspressknödel

Kaiserschmarren

Das Geheimnis für Feinschmecker:innen: Kristallzucker über den Kaiserschmarren verteilen und im Backrohr karamellisieren lassen.

Kaiserschmarren

Apfelstrudel

Mit diesem Rezept schmeckt und gelingt der Apfelstrudel wie das Original aus Wien. Das Geheimnis ist die Fülle: Äpfel, Rosinen, Nussbrösel und Zimt.

Apfelstrudel

Уникальные гостиницы

Роскошная вилла, шале или альпийский домик

Отель Weisses Rössl: романтика на озере Вольфгангзее

The Dilly National Park Resort: оздоровительный отель

Baumhotel Kopfing: роскошь посреди леса

Mühltalhof: удостоенная наград кухня включена в стоимость проживания

Регион с биоразнообразием

Национальный парк Калкалпен

На территории объекта Всемирного наследия царит природа с ее пышным биоразнообразием. Знакомство с ней ошеломляет.

Что мы можем сделать для сохранения биоразнообразия?

  1. Уважать природу. Оставайтесь на обозначенных тропинках и забирайте мусор с собой.

  2. Пользуйтесь общественным транспортом или ездите на велосипеде.

  3. Проявляйте заботу о диких животных. Наблюдайте за животными с безопасного расстояния.

  4. Сознательное (и органическое) питание. Выбирайте местные и экологически чистые продукты питания и товары.

  5. Защищайте биоразнообразие. Защита и сохранение биоразнообразия имеет решающее значение для экологического баланса.

Национальный парк Калкалпен

Вопросы и ответы

Федеральная земля Верхняя Австрия известна:

  • кристально чистыми озерами (например, Аттерзее, Траунзее, Мондзее, Иррзее, Вольфгангзее, Хальштеттер Зее) и горами (например, Хоэр Дахштайн (2 995 м), Торштайн (2 948 м), Гросер Приль (2 523 м), Траунштайн (1 691 м), Хоэр Нок (1 961 м), Шафберг (1 783 м) в Зальцкаммергуте,

  • культурной столицей Бад-Ишль Зальцкаммергут,

  • современной столицей провинции Линц на Дунае со своим сладким флагманом Линцерским тортом,

  • квадратными фермами в холмистой местности Мюльвиртель,

  • 50 пивоварнями и 100 сортами пива,

  • уникальным Шлёгенер Шлинге в Дунае.

    Это чистая радость для любителей природы и кулинарии!

Название провинции происходит от названия ее территории-предшественницы Архигерцогства Австрия-об-дер-Энн, одной из наследственных земель Габсбургов.

Верхняя Австрия со столицей Линц это подходящее место для тех, кто ищет сочетание современного искусства, футуристических технологий и особых впечатлений от природы.

Здесь собраны самые красивые достопримечательности Верхней Австрии:

Центр Ars Electronica, Музей Лентоса, Замок-музей, Пёстлингберг в Линце, культурная столица Бад-Ишль-Зальцкаммергут и аббатства (августинский монастырь Святого Флориана, аббатство Шлагль, аббатство Шлиербах).

Самая высокая гора в Верхней Австрии Хоэ Дахштайн (2 995 м), самая высокая вершина горного массива Дахштайн.

Уютные комнаты с низкими потолками обычно с изразцовой печью посередине отличительная особенность деревенских хижин. Также уютно в недавно построенных или модернизированных горных гостиницах. Наши советы:

В Верхней Австрии семь зон катания от крайнего севера Хохфихта в Богемском лесу до зоны катания Кубка мира в Хинтерштодере и горнолыжного региона Дахштайн на юге:

Вам может понравиться

Ski- und Winterurlaub

Bewegung in klarer Bergluft, Zeit mit Freunden und Familie, gemütliche Stunden in der Hütte. Ski- und Winterurlaub zählt zu den schönsten Urlaubsfreuden.

Ski- und Winterurlaub

Weihnachtsmärkte und Christkindlmärkte in Österreich

In der Zeit vor Weihnachten leuchten und duften im Advent die Christkindlmärkte in den Städten und ländlichen Regionen.

Weihnachtsmärkte