Отстегните лыжи, сноуборды и снегоступы, остановитесь в уютных лыжных хижинах и насладитесь теплым гостеприимством!

Отдых в горах

Последний поворот, защелкивание креплений, предвкушение остановки в одной из лыжных хижин Верхней Австрии после дня катания на лыжах — это прекрасно. Будь то соленые кнедлики с начинкой, пряный сырный шпецле, хрустящий венский шницель или сладкий Кайзершмаррн: после физических упражнений на зимнем свежем воздухе классические блюда австрийской кухни особенно вкусны.

Уютные лыжные домики

Уютные комнаты с низкими потолками — обычно с изразцовой печью посередине — отличительная особенность деревенских хижин. Также уютно в недавно построенных или модернизированных горных трактирах. Разложенные повсюду дрова создают уютную атмосферу. Террасы с видом на заснеженные горы идеально подходят для отдыха на свежем воздухе.

В лыжных хижинах собираются люди, которые по-настоящему любят зиму: дети и их лыжные инструкторы, семьи, пары или друзья, которые едят и пьют вместе, сближаются друг с другом и наслаждаются беззаботным отдыхом с теплым гостеприимством в Альпах.