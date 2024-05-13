Верхняя Австрия
Зимние каникулы с удовольствием в лыжных домиках
Отдых в горах
Последний поворот, защелкивание креплений, предвкушение остановки в одной из лыжных хижин Верхней Австрии после дня катания на лыжах — это прекрасно. Будь то соленые кнедлики с начинкой, пряный сырный шпецле, хрустящий венский шницель или сладкий Кайзершмаррн: после физических упражнений на зимнем свежем воздухе классические блюда австрийской кухни особенно вкусны.
Уютные лыжные домики
Уютные комнаты с низкими потолками — обычно с изразцовой печью посередине — отличительная особенность деревенских хижин. Также уютно в недавно построенных или модернизированных горных трактирах. Разложенные повсюду дрова создают уютную атмосферу. Террасы с видом на заснеженные горы идеально подходят для отдыха на свежем воздухе.
В лыжных хижинах собираются люди, которые по-настоящему любят зиму: дети и их лыжные инструкторы, семьи, пары или друзья, которые едят и пьют вместе, сближаются друг с другом и наслаждаются беззаботным отдыхом с теплым гостеприимством в Альпах.
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Экскурсионные направления в Верхней Австрии
Поднимитесь по зубчатой железной дороге от озера Вольфгангзее на гору Шафберг
Регионы
Зальцкаммергут
67 озер, 15 гор высотой более 1 500 метров: природная красота. А культура — это вершина чудес.
Аттерзее-Аттергау
Сине-зеленый сверкающий водный рай. Место вдохновения для таких художников, как Густав Климт.
Мондзее-Иррзее
Зимние походы вдоль романтического озера Зальцкаммергут с видами на Драхенванд, знакомство с культурой и адвентом в деревне Мондзее.
Траунзее-Альмталь
"Темно-зеленая чернильница", самое глубокое озеро Австрии с романтическим озерным замком Орт. Далее на запад лежит долина Альмталь.
Озеро Хальштатт
С видом на Дахштайн Бад-Гойзерн и Гальштат находятся рядом с озером — одним из самых популярных мест для фотографирования (объект всемирного наследия).
Мюльвиртель
Гранитные нагорья на севере можно исследовать зимой, прогуливаясь на снегоступах или катаясь верхом.
Верхние Австрийские Альпы
Этот регион нравится тем, кто любит природу: среди горных достопримечательностей — леса национального парка Калкальпен и горы Пюрн-Приэль.
Города
Линц
Spannende Architektur, Technologie und experimentelle Kunst verschmelzen in der Donaustadt Linz auf beeindruckende Weise miteinander.
Эннс
Старейший город Австрии — первый город Cittáslow: спокойный темп, разнообразие и региональность преобладают в Эннсе над суетливой и стремительной жизнью.
Штайр
Один из старейших городов Австрии: первый камень в его основание был заложен в 980 году на месте слияния рек Эннс и Штайр при строительстве замка Ламберг.
Браунау-на-Инне
Центр региона Иннвиртель с его историческим старым городом и готической городской площадью — место встречи для любителей велоспорта.
Вельс
Вельс-ан-дер-Траун — уютный культурный городок с римских времен. Башня Ледерер, достопримечательность города, является воротами к городским домам в историческом центре.
В круговороте времен года
Адвентские рынки: в Штайре или в замке Вайнберг, в Мюльвиртеле, в Санкт-Вольфганге рождественские рынки уже давно сделали себе имя.
Места проведения "Тихой ночи" позволяют песне, ее анекдотам и легендам жить дальше.
Глёклерские бега: 5 января по Зальцкаммергуту в ярких шапочках бегут Глоклеры. Шёнперхтен отгоняет "злых духов".
Карнавал в Эбензее: с 1604 года красочные парады украшают улицы Эбензее-на-Траунзее в конце февраля.
Сладкое воскресенье: в Гмундене 30 марта 2025 года гости дарят друг другу пряничное сердце. Этот обычай берет свое начало в 1641 году и является частью "Нематериального культурного наследия".
Альпийские фестивали и перегоны скота: в конце лета с горных пастбищ провожают красочно украшенных коров.
Футуристические технологии сочетаются с романтическими замками и уникальными впечатлениями.
Известные люди
Сиси: императрица Елизавета
Спустя 125 лет после ее смерти увлечение жизнью Сиси не ослабевает. Если вы и сегодня хотите приблизиться к герцогине, отправляйтесь на поиски следов её любимых мест.
Познакомьтесь с кулинарными изысками в Верхней Австрии!
Региональные рецепты
Linzer Torte
Das Besondere an der Linzer Torte ist die sogenannte „Linzer Masse“. Sie ist aus dem nachweislich ältesten Tortenrezept der Welt entstanden.
Forellenfilet mit Waldpilzen
Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.
Kaspressknödel
Für die Gaumenfreude empfehlen wir die Kaspressknödel aus den Kössener Küchenschätzen.
Kaiserschmarren
Das Geheimnis für Feinschmecker:innen: Kristallzucker über den Kaiserschmarren verteilen und im Backrohr karamellisieren lassen.
Уникальные гостиницы
Регион с биоразнообразием
На территории объекта Всемирного наследия царит природа с ее пышным биоразнообразием. Знакомство с ней ошеломляет.
Что мы можем сделать для сохранения биоразнообразия?
Уважать природу. Оставайтесь на обозначенных тропинках и забирайте мусор с собой.
Пользуйтесь общественным транспортом или ездите на велосипеде.
Проявляйте заботу о диких животных. Наблюдайте за животными с безопасного расстояния.
Сознательное (и органическое) питание. Выбирайте местные и экологически чистые продукты питания и товары.
Защищайте биоразнообразие. Защита и сохранение биоразнообразия имеет решающее значение для экологического баланса.
Вопросы и ответы
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Ski- und Winterurlaub
Bewegung in klarer Bergluft, Zeit mit Freunden und Familie, gemütliche Stunden in der Hütte. Ski- und Winterurlaub zählt zu den schönsten Urlaubsfreuden.