Zwischen Bergen, Badeseen, Wasserfällen und Weinlandschaften: Fünf Landschaftsräume zeigen, wie Eis, Wasser und Gestein Österreich über Millionen Jahre geformt haben.

Eis, Wasser und Gestein formten Österreich über Millionen Jahre. So entstanden alpine Gebirge, Flusstäler, Badeseen, Wasserfälle und sanfte Hügellandschaften mit ganz unterschiedlichen Lebensräumen.

Im Westen reichen die Alpen mit Gipfeln, Almen und Wäldern weit ins Land hinein. Wanderwege führen durch Natur- und Nationalparks, in denen zahlreiche Tier- und Pflanzenarten vorkommen. Im Norden liegen das Granit- und Gneishochland sowie das Alpenvorland mit Wäldern, Feldern und Obstgärten. Im Osten bestimmen der Neusiedler See, Weinlandschaften und die pannonische Tiefebene das Landschaftsbild. Flüsse, Seen und Badeseen verbinden viele Regionen miteinander und schaffen Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren, Baden und für weitere Aktivitäten am Wasser.