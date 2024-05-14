Zwei Personen vor lila beleuchtetem Glaskubus bei Nacht, Donauufer und Brücke Linz im Hintergrund.
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Linz im Winter
Winterurlaub in der Stadt der Zukunft

Zum Sommerurlaub
Im Ars Electronica Center tanzen Licht und Farbe über die Architektur. In der UNESCO City of Media Arts verschmelzen Technologie, Kunst und Raum.

Energiegeladen und offen für neue Strömungen. So macht sich Linz seit Langem einen Namen als Kunststadt. Vielleicht liegt es am Erbe der Industrie und am rauen Charme der nahen Hafenkräne: Kunst, Kultur und Technik verschränken sich auf besonders spannende Weise. Linz, als UNESCO City of Media Arts anerkannt, zeichnet sich durch eine innovative Kulturszene aus, fördert digitale Künste und beherbergt das Ars Electronica Center.

Im Winter zeigt sich Linz von seiner kulturell vielfältigen Seite: Auf den stimmungsvollen Advent- und Weihnachtsmärkten in der Altstadt und am historischen Hauptplatz taucht ihr in festliche Traditionen ein. Eine Fahrt mit der Pöstlingbergbahn führt euch hinauf zum Pöstlingberg, wo die Wallfahrtskirche und der Panoramablick über die Stadt begeistern. Ein besonderes Erlebnis ist eine winterliche Donauschifffahrt an Bord des funkelnden Kristallschiffs.

Fakten zu Linz
Einwohner:innen:ca. 213.000 (Stand 2025)
Landeshauptstadt:des Bundeslandes Oberösterreich
Fläche:95.048 km²
Aussichtspunkt:Pöstlingberg

Das architektonisch und akustisch herausragende Musiktheater fasziniert bereits außerhalb der Vorstellung im Klang-Foyer. Auch das Restaurant Anton im 4. Stock ist ein Erlebnis.

Linz im Winter aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Ars Electronica Center: Museum der Zukunft

Die Altstadt: Historisch und lebendig

Hafentour mit der MS Linzerin: Anlegestelle Lentos

Lentos: Das Museum für zeitgenössische Kunst

Brucknerhaus: Architektur trifft auf Akustik

Pöstlingberg: Naturoase und Erlebniswelt

Winter-Aktivitäten in und um Linz

Die schönsten Touren

Mariendom (Neuer Dom): Turmführung und Blick über die Stadt

Mural Harbor: Über 300 Murals / Graffiti im Großformat

Schlossmuseum: Natur, Kultur und Technik an einem Ort

Rundfahrten: Schiff, City Express, Pöstlingbergbahn, Rikscha

Ausflugsziele rund um das winterliche Linz

Besondere Events

Linzer Advent- und Weihnachtsmärkte

November – Dezember

Christkindlmärkte mit traditionellem Kunsthandwerk, Christbaum, Weihnachtskrippe und kulinarischen Köstlichkeiten: am historischen Hauptplatz, am Dom, im Volksgarten, am Pfarrplatz und im Stiegl-Klosterhof.

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Weihnachtszauber an der Donau

November – Dezember

An Bord des einzigartigen Kristallschiffs – hergestellt aus Swarovski Kristallen – genießt ihr festliches Ambiente, ein 4-Gänge-Menü und Live-Musik. Ideal für eure Feier, mit Freunden oder romantisch zu zweit.

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Komponist

Anton Bruckner

Anton Bruckner, geboren am 4. September 1824 in Ansfelden in Oberösterreich, zeigte früh im Stift St. Florian sein musikalisches Talent. Als Orgelvirtuose beeindruckte er mit seinen Improvisationen, doch seine größte Leidenschaft galt der Komposition von Sinfonien. Lange Zeit von der Wiener Hochkultur missverstanden, kämpfte er um Anerkennung. Erst im Alter erlangte er Ruhm und zahlreiche Ehrungen.

Sein Erbe lebt im Konzerthaus im Brucknerhaus Linz und der Anton Bruckner Privatuniversität weiter. Ihm zu Ehren findet jährlich das Brucknerfest statt, bei dem klassische Musik auf höchstem Niveau präsentiert wird. Mit seinem innovativen Stil prägte er die Sinfonie und gilt als einer der bedeutendsten Komponisten seiner Zeit.

Anton Bruckner

Essen und Trinken in Linz

Speiselokal Rossbarth: 1 Michelin Stern

Verdi Restaurant & Einkehr: 1 Michelin Stern

Restaurant Göttfried: In der Linzer Altstadt, 3 Hauben

Pöstlingberg Schlössl: Restaurant über den Dächern von Linz

Regionale Rezepte

Linzer Torte

Das Besondere an der Linzer Torte ist die sogenannte „Linzer Masse“. Sie ist aus dem nachweislich ältesten Tortenrezept der Welt entstanden.

Linzer Torte

Linzer Augen

Linzer Augen sind eine beliebte Weihnachtsbäckerei. Ihre typische Form bekommen sie von den speziellen Ausstechern mit Löchern.

Linzer Augen

Linzer Torte einmal anders

Der „älteste” süße Torten-Klassiker Österreichs bekommt vom Restaurant Rossbarth in Linz ein fruchtiges Update, serviert mit roter Rübe und Nougat-Zimt-Eis.

Linzer Torte einmal anders

Besondere Unterkünfte

Best Western Hotel Spinnerei: 3 Sterne Superior

Boutiquehotel am Domplatz: Innenstadt, 4 Sterne

Motel One: Am Hauptplatz, 3 Sterne

URBANAUTS FLATS Cubierta: Im Wohnhaus der 1950er Jahre

Hotel Schwarzer Bär: Mit Rooftop7 Bar, Bistro, 4 Sterne

harry’s home: Garten-Hotel mit Radweg ins Zentrum

Mobil und entspannt durch die Stadt

Linz-Card

Mit ihr entdeckt ihr Linz besonders komfortabel: freie Fahrt mit den Linz AG Linien, freier Eintritt in zahlreiche Museen und ein 10-Euro-Donau-Kultur-Bonus. Diesen könnt ihr bei ausgewählten Veranstaltungen in Theatern und Konzerthäusern sowie bei Hafentouren der Reederei Wurm & Noe einlösen.Zur Wahl stehen drei Varianten: die 24-, 48- oder 72-Stunden-Karte.

Die Linz-Card erhaltet ihr online, in der Tourist Information sowie in ausgewählten Museen und Hotels.

Alle Vorteile auf einen Blick

FAQs

Im Winter zeigt sich Linz von seiner kulturell vielfältigen Seite:

Auf den stimmungsvollen Advent- und Weihnachtsmärkten in der Altstadt und am historischen Hauptplatz taucht ihr in festliche Traditionen ein.

Eine Fahrt mit der Pöstlingbergbahn führt euch hinauf zum Pöstlingberg, wo die Wallfahrtskirche und der Panoramablick über die Stadt begeistern.

Ein besonderes Erlebnis ist eine weihnachtliche Donauschifffahrt an Bord des funkelnden Kristallschiffs.

Linz bietet eine spannende Mischung aus Kultur, Natur und moderner Technologie. Hier sind die Highlights:

  • Das Ars Electronica Center, oft als „Museum der Zukunft“ bezeichnet, ist ein interaktives Museum und ein Wahrzeichen der Stadt.

  • Das Lentos Kunstmuseum mit einer Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst.

  • Der Mariendom (Neuer Dom) ist die größte Kirche Österreichs. Am Turm offenbart sich ein neuer Blick auf die Stadt.

  • Der Pöstlingberg bietet einen wunderschönen Panoramablick auf die Stadt und die Donau.

  • Das Schlossmuseum Linz bietet Einblicke in die Geschichte von Natur, Kultur und Technik.

  • Der Hauptplatz und die Altstadt mit zahlreichen historischen Gebäuden, Cafés und Geschäften.

  • Mural Harbor: Der Hafen von Linz wurde in eine Freiluftgalerie verwandelt, wo internationale Künstler:innen im Großformat Graffitis und Wandmalereien geschaffen haben.

Linz bietet im Winter ein reiches Kulturprogramm mit dem Ars Electronica Center, Konzerten im Brucknerhaus, Aufführungen im Landestheater Linz Musiktheater und stimmungsvolle Advent- und Weihnachtsmärkte.

Linz ist eine Stadt, die Industrie, Kunst, Natur und Technologie auf spannende Weise verbindet.

  • Linz hat eine lange Tradition als Industriestadt, vor allem durch die voestalpine, eines der größten Stahlunternehmen Europas.

  • Die Ars Electronica ist ein weltberühmtes Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft.

  • Linz war 2009 Kulturhauptstadt Europas und hat sich seither als kultureller Hotspot positioniert. Neben dem Ars Electronica Center gehören das Lentos Kunstmuseum, das Brucknerhaus und das Landestheater Musiktheater zu den wichtigsten kulturellen Institutionen der Stadt.

  • Zu Ehren Anton Bruckners findet jährlich das Brucknerfest statt, bei dem klassische Musik auf höchstem Niveau präsentiert wird.

  • Die Linzer Torte gilt als eines der ältesten Tortenrezepte der Welt.

  • Mural Harbor hat sich als Zentrum der Street-Art etabliert mit einer der größten Open-Air-Galerie Europas.

Hier sind einige empfehlenswerte Restaurants, die ihr bei einem Besuch in Linz ausprobieren könnt:

  • Josef Linz: ein modernes Wirtshaus mit einem gemütlichen Ambiente.

  • Pianino: ein stilvolles Restaurant mit einer Mischung aus mediterranen und österreichischen Gerichten.

  • Verdi: gehobene Küche in elegantem Ambiente.

  • Cubus: im Ars Electronica Center, bietet nicht nur großartige Küche, sondern auch einen fantastischen Blick auf die Donau.

  • Der Flohmarkt: ist eine Mischung aus Bar, Café und Restaurant. Die Speisekarte bietet kreative vegetarische und vegane Gerichte.

  • Promenadenhof: ein traditionelles Restaurant im Herzen von Linz und bekannt für seine hervorragende österreichische Küche.

  • Die Donauwirtinnen: authentische Linzer Küche in familiärer Atmosphäre direkt an der Donau.

  • Jindrak: kein Besuch in Linz ist komplett ohne einen Stopp bei der Konditorei Jindrak, die für ihre berühmte Linzer Torte bekannt ist.

Die Website von Linz Tourismus bietet eine umfassende Veranstaltungsübersicht. Hier findet ihr aktuelle Events in den Bereichen Kunst, Kultur, Musik, Theater und Freizeit. Besonders praktisch ist die Filterfunktion nach Datum und Kategorie.

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