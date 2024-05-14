Im Ars Electronica Center tanzen Licht und Farbe über die Architektur. In der UNESCO City of Media Arts verschmelzen Technologie, Kunst und Raum.

Energiegeladen und offen für neue Strömungen. So macht sich Linz seit Langem einen Namen als Kunststadt. Vielleicht liegt es am Erbe der Industrie und am rauen Charme der nahen Hafenkräne: Kunst, Kultur und Technik verschränken sich auf besonders spannende Weise. Linz, als UNESCO City of Media Arts anerkannt, zeichnet sich durch eine innovative Kulturszene aus, fördert digitale Künste und beherbergt das Ars Electronica Center.

Im Winter zeigt sich Linz von seiner kulturell vielfältigen Seite: Auf den stimmungsvollen Advent- und Weihnachtsmärkten in der Altstadt und am historischen Hauptplatz taucht ihr in festliche Traditionen ein. Eine Fahrt mit der Pöstlingbergbahn führt euch hinauf zum Pöstlingberg, wo die Wallfahrtskirche und der Panoramablick über die Stadt begeistern. Ein besonderes Erlebnis ist eine winterliche Donauschifffahrt an Bord des funkelnden Kristallschiffs.