Turistika so snežnicami v Rakúsku

Kryštáliky snehu sa jagajú na slnku. Bez snežníc by ste zapadli v závejoch, ale s nimi sa môžete vydať krížom celou krajinou.

To, či podniknete túru so snežnicami na vlastnú päsť alebo so sprievodcom, závisí od terénu, vašej kondície, skúseností, poveternostných a snehových podmienok.

Ak sa vyberiete na pochod so snežnicami s rangerom z národného parku, je celkom možné, že sa vám podarí zazrieť niektorého z „Veľkej alpskej päťky“: kozorožce, orly skalné, snehule obyčajné, kamzíky a bradáne žltohlavé sa v chladnom ročnom období síce ukazujú zriedka, ale rangeri vedia, kde a kedy môžete tieto plaché zvieratá v Národnom parku Vysoké Taury pozorovať.

Sprievodcovia poznajú aj mená trojtisícoviek, ktorých strmé zasnežené končiare sa vypínajú dookola. Großglockner a Großvenediger, dva najvyššie, si zväčša zapamätajú aj miestni. Príjemným vedľajším účinkom takejto turistiky so snežnicami plnej zážitkov je nádherný pocit šťastia, keď cítite, ako z vás postupne opadá stres všedných dní.