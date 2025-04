Zimná dovolenka mimo zjazdovky

Dovolenka pre odvážnych Kúpanie v ľadovej vode jazera Millstättersee

Ponoriť sa v zime do vôd zamrznutého jazera - to znie pre mnohých priam absurdne. Pre veľkých odvážlivcov je kúpanie v ľadovej vode nádherne mrazivý spôsob - a to v pravom zmysle slova - ako prekonať zimné blues. Krajina sa skrýva pod bielou zimnou perinou a na horizonte sa vypínajú k jasnej oblohe vrcholky hôr so snehovou korunou. Jazero Millstätter See v Korutánsku by ste pod hrubou vrstvou ľadu takmer nespoznali. Kúpanie v ľadovej vode je druhom extrémnej meditácie, keď sa naplno sústredíte na prítomný okamih a dýchanie, ktoré je pomalé a hlboké. Túto aktivitu, ktorá bezpochyby stojí určité sebazaprenie, skúša čoraz viac ľudí. Žeby to súviselo s túžbou po pocite slobody a spätosti s prírodou?

11 kilometrov dlhé jazero Millstätter See je na takéto zážitky ako stvorené. Výhľad na panorámu Biosférického parku Nockberge a Millstätter Alpe odvedie vašu pozornosť od mrazivého chladu. A ak vás odvaha predsa len opustí, oblečte si mäkučký pulóver a objavte spätosť s prírodou na zimnej turistike , túre so snežnicami alebo pri romantickej jazde na saniach s koňmi okolo idylického jazera.