Najkrajšie pamiatky v Korutánsku

Kto navštívi krásnu korutánsku krajinu, toho určite nadchne pohodový spôsob života a rôzne kultúrne výletné ciele.

Korutánsko, najjužnejšia spolková krajina Rakúska, vám učaruje neodolateľným spojením prírody a kultúry. V náručí majestátnych pohorí a pretkaný jagavými hladinami jazier vyžaruje región neuveriteľnú ľahkosť a radosť zo života. Stretáva sa tu alpský šarm a stredomorské vplyvy, čo sa odráža nielen v miernej klíme, ale aj v spôsobe života obyvateľov Korutánska.

Krajinské hlavné mesto Klagenfurt so šarmantným historickým centrom je perfektným východiskovým bodom pre ďalšie objavy. Kaviarne plné života a stredomorská atmosféra mesta spôsobia, že sa vám vôbec nebude chcieť odísť. Unikátnym však robia Korutánsko najmä početné jazerá na kúpanie, ako sú Wörthersee či Millstätter See. Krištáľovo čistá voda lemovaná zelenými pohoriami ponúka ideálne podmienky na vodné športy alebo sladké ničnerobenie na brehu.

Ak sa zaujímate o kultúru, nemali by ste vynechať návštevu kláštora Millstatt alebo hradu Hochosterwitz. Korutánsko je tiež rajom turistiky a cyklistiky. Národný park Vysoké Taury so svojou nedotknutou prírodu a pohorie Nockberge s miernymi pahorkami ponúkajú famózny výhľad. A to všetko v typickej korutánskej atmosfére, ktorá sa vyznačuje úžasnou ľahkosťou a radosťou zo života.