Najkrajšie pamiatky vo Viedni

Cisárske, nadčasové, vizionárske Hlavné mesto Viedeň

Viedeň je jedinečná: je to hlavné mesto Rakúska a zároveň jedna z deviatich spolkových krajín - teda mesto a spolková krajina súčasne.



Mesto na Dunaji má za sebou fascinujúce kapitoly dejín ako cisárska i moderná metropola. 650 rokov tu vládli Habsburgovci, ktorých stopy určujú ráz mesta i dnes. Prechádzka Viedňou je ako cesta do minulosti: od Hofburgu cez zámok Schönbrunn až po Belvedér – cisárske skvostné stavby a barokové námestia rozprávajú príbehy zo slávnej histórie. Na krásnom viedenskom bulvári Ringstraße svedčia o lesku cisárskeho dvora pôsobivé fasády.



Viedeň však nežije len z minulosti, ale pozerá v ústrety budúcnosti. Mesto sa rozvíja stále ďalej a prekvapuje majstrovskými dielami architektúry i modernými kultúrnymi zariadeniami. MuseumsQuartier spája moderné umenie a súčasnú kultúru, zatiaľ čo Štátna opera a Hudobný spolok zachovávajú hudobné dedičstvo mesta.



Viedeň je mesto kontrastov: medzi tradíciami a modernou a medzi barokovou a súčasnou architektúrou sa metropola rozvíja vo všetkých svojich podobách. Hlavné mesto Rakúska ponúka nielen pohľad do histórie, ale odvážne sa otvára aj budúcnosti – a to vždy v súlade so svojou bohatou cisárskou minulosťou.