Korutánsko Mountain Resort Feuerberg: oddych na nebeskom obláčiku

Cítiť prapôvodnú silu hôr a mať zároveň výhľad na polovicu Korutánska - to sa vám podarí v panoramatickej wellness v Mountain Resort Feuerberg vo výške 1.766 metrov v lyžiarskom stredisku Gerlitzen Alpe. Infinity bazén s voľným výhľadom na vrcholky pohoria Karavanky alebo panoramatický bazén s otvoreným skleným pavilónom – jednoducho si užívajte dotyk vody na pokožke a kochajte sa pohľadom ponad údolia. V lete sa môžete osviežiť skokom do vody jazera Almsee pred hotelom. Ideálnym miestom na detoxikáciu organizmu sú sauna vytesaná priamo do skál Gerlitzen Alpe, sauna s himalájskou soľou, infračervená "Herzerl" sauna alebo sauna s hudbou a panoramatickým výhľadom. Ak chcete vidieť skutočne doďaleka, usalašte na obláčiku - odpočinkovej miestnosti „Wolke 7“ s výhľadom na korutánske jazerá.