Lyžovanie a wellness: zo zjazdovky do kúpeľov

Správne potenie sa treba naučiť

To, že po ťažkom jedle, nie je vhodné hneď ísť do sauny, je známa vec. Avšak aj po športe je pre organizmus lepšie trochu so saunovaním počkať, kým sa tep normalizuje.

Pri pobyte v saune je najlepšie ležať na chrbte, aby sa celé telo nachádzalo v rovnakej teplotnej zóne. Dve minúty pred odchodom zo sauny sa odporúča sadnúť si na niektorú z nižších lavíc. Krvný obeh sa tak pripraví na to, že vstanete a presuniete sa do prostredia mimo sauny s nižšou teplotou. Pobyt v saune by nemal trvať viac ako 20 minút.