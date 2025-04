Dovolenka na farme v Rakúsku

Dovolenka na farme, to je vzrušujúce predstavenie s prírodou, oddychom, dobrodružstvom a ekológiou v hlavných úlohách.

Dovolenka na vidieku. Ľudia, ktorým srdce poskočí na poliach a lúkach, na pastvinách s kravami a pri zvedavých kozách za plotom, si nevedia predstaviť nič lepšie ako dovolenku na farme. Ponuka aktivít je taká pestrá, že hostia by nemuseli z gazdovstva ani päty vytiahnuť. Kto chce, môže skoro ráno pomôcť vyhnať kravy na pašu alebo zbierať vajíčka v kurníku. A čo tak vybrať sa do záhrady, kde vám gazdiná osobne vysvetlí účinky a liečivú silu kvetov a byliniek? Takto by sme mohli ďalej pokračovať so zážitkami, pri ktorých bližšie spoznáte prírodu a uvedomíte si význam ekologickej dovolenky.

Dovolenku na farme charakterizujú autentickosť, pravosť a srdečnosť, ktoré zažije každý, kto sa na farme stane súčasťou všedného života jej obyvateľov. To robí z dovolenky na gazdovstve vzrušujúcu skúsenosť, ktorá vám ešte dlho zostane v pamäti.