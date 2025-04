Keď celá dedina vyrába ovocné destiláty

Dedina s 50 pálenicami sa špecializuje na ovocné destiláty. V tirolskej dedine páleníc, Stanzi, žije asi 650 obyvateľov v približne 150 domácnostiach, pričom v 90 sa vyrábajú destiláty. So svojou nadmorskou výškou 1040 metrov je to najvyššie položená ovocinárska oblasť v Európe. Slnečná poloha a dômyselný systém zavlažovania dodávajú ovociu vôňu a zabezpečujú potrebný obsah cukru. Na rozdiel od pálenky sa v destilátoch používa iba plne dozreté ovocie so 100 % podielom plodov. Gurmáni tak môžu ochutnať pravú Stanzskú slivku v pohári a cítiť jej jemnú chuť ešte dlho na podnebí.