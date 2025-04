Trendové kaviarne v spolkových krajinách

Aký je rozdiel medzi kaviarenskou a kávovou kultúrou? Do kaviarne nechodia ľudia iba kvôli pitiu kávy, do kávových barov áno.



Kaviarne Third Wave od východu na západ lákajú všetkých milovníkov čierneho zlata.



V Salzburgu sa preslávila pražiareň a kaviareň 220 Grad v rodinnom vlastníctve. V troch filiálkach pripravujú baristi čerstvo praženú kávu z vyšších nadmorských výšok presne podľa stanovených postupov.



Kávu z bio-fariem, priameho predaja a na rozmanitý spôsob – aj ručne zalievanú filtrovanú kávu – nájdete v Grazi v podnikoch Barista's.



V Linci si určite nenechajte ujsť die Bohne: oázu kávičkárov so slnečnou terasou na jar i v lete.



Voňavé kávové kreácie s pražených surových kávových zŕn ponúka Coffeekult v Innsbrucku, ktorý je v rodinnom vlastníctve a bol ocenený za trvalú udržateľnosť.