Soľ sa v regióne Salzkammergut ťaží už 7.000 rokov. Dnes môžu návštevníci nahliadnuť do fascinujúceho Sveta soli až na troch miestach.

Svet soli v Rakúsku: príbeh soli a baní

Krok za krokom kráčajú návštevníci do bane. Je tu tesno, chladný vzduch vonia zemou a tvorí vlhký film na pokožke. Steny a zem v bani sú na dotyk drsné a malé zrnká soli takmer cítiť pod končekmi prstov. Zdá sa, akoby cesta hlboko do štôlne nemala konca, až sa naraz na konci chodby roztvorí veľký priestor. Tu sa rozprestiera kráľovstvo bieleho zlata. Ale kto by si to bol pomyslel: vo svetle lámp sa steny trbliecu a jagajú v odtieňoch oranžovej a červenej farby!

A to nie je zďaleka jediné prekvapenie: očakávali by ste, že v podzemí nájdete podzemnú modlitebňu či výstavu nacistami ukradnutých umeleckých predmetov? Alebo banícke šmykľavky? Či dokonca plávajúce divadelné javisko so svetelnou šou? Návšteva soľnej bane je vskutku nezabudnuteľný zážitok a vyvolá vo vás pocit, že ste sa ocitli v neobyčajnom tajuplnom svete.