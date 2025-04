Zgodovina Avstrije je bogata s kulturnimi znamenitostmi. Hkrati pa je topografska raznolikost države ustvarila čudovita naravna čudesa.

Bogata zgodovina in kulturna raznolikost države sta za seboj pustili impresivno paleto znamenitosti in kulturnih zakladov: Opatije in samostani, gradovi in palače, muzeji in galerije omogočajo vpogled v kulturno preteklost in sedanjost države.

In potem tudi naravne znamenitosti v Avstriji prižgejo srca trajnostno naravnanih ljudi. Na mnogih mestih tukaj prebivajo ljudje z zavedanjem o svojih ekoloških dragocenostih in naravnih bogastvih. Zaradi tega je njihovo angažiranje zelo veliko: Gozdovi in planine so skrbno negovani, vodotoki so ohranjeni čisti, naravne površine zaščitene, biotska raznovrstnost pa spodbujena. Ohranjanje teh življenjskih prostorov v Avstriji je usmerjeno v prihodnost za živali, rastline, podnebje – in kot dragocena naravna znamenitost za ljudi.