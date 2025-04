V Rakúsku vám k mladému vínu Heuriger s výhľadom na vinice naservírujú extradávku vinárskeho nadšenia.

Návšteva u vinárov

Už dve desaťročia sa kvalita rakúskych vín sústavne zvyšuje. Vo výsledku sa tak vína z Rakúska, či je to Veltlínske zelené z Dolného Rakúska, Sauvignon blanc zo Štajerska, alebo Frankovka modrá z Burgenlandu, stali tajnými tipmi až v Tokiu alebo New Yorku. Dovolenkári v Rakúsku môžu víno spoznať ešte lepšie - zavedie ich k nemu veľa ciest. Jednou z najpohodlnejších, ale určite nie nudných je návšteva vinárstva. Mladá generácia vinárov spája stáročné tradície pri výrobe vína so silným zmyslom pre inovácie, čo sa prejavuje nielen vo vínnych pivniciach, ale aj v architektúre: vedľa pôvodných klasických vinohradníckych stavieb vo viniciach je čoraz častejšie vidno nové, odvážne podoby vinárskej architektúry. Práve ony dotvárajú súhru prírody, tradícií a súčasného staviteľského umenia, ktoré milovníci vína cítia v každom jeho dúšku.