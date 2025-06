Zimné športy na rakúskych ľadovcoch

Hintertuxský ľadovec v Tirolsku

The snow must go on! V zmysle tohto motta vás Hintertuxský ľadovec nadchne viac ako 60 kilometrami zjazdov s vysokou zárukou prírodného snehu všetkých stupňov obťažnosti: na výber sú svahy s hlbokým snehom, firnom alebo náročné zvlnené zjazdovky – skrátka zimné športy až do výšky 3.250 metrov.

Snowboardisti ľadovec milujú pre jeho široké zjazdy, neuveriteľnú výšku, legendárne après ski a fun slope. Detská zjazdovka Kidsslope v areáli pre začiatočníkov pri Sommerbergalm sa vďaka snehovým tunelom, ostrým zákrutám a zvlnenej dráhe postará o adrenalín aj u malých lyžiarov. Neopakovateľným prírodným divadlom je jagavý Ľadový palác s fascinujúcimi obrovskými cencúľmi a bizarnými ľadovými útvarmi.