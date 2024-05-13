Ekologická zimná dovolenka v rakúskych lyžiarskych oblastiac

Zimné športy, priezračný horský vzduch a impozantná panoráma – zima a lyžovačka v Rakúsku sú legendárne. Čo môžeme urobiť pre ekologickú zimnú dovolenku?

Srdečnosť a čarovná atmosféra na chatách, svet hôr a zimná krajina ako z rozprávky a vynikajúce zjazdovky všetkých stupňov náročnosti – zimná dovolenka v Rakúska je skrátka dokonalá! Jednotlivé regióny však dokážu oveľa viac: stále väčší počet lyžiarskych oblastí a ubytovacích zariadení je dôkazom toho, že zimné športy a ekológia sa vzájomne nevylučujú – práve naopak. Kto cestuje s otvorenými očami, objaví zodpovednú, priekopnícku prácu na zjazdovke i mimo nej: energeticky efektívne lanovky, cestovanie šetrné ku klíme, certifikované hotely a dokonca skipasy s bilanciou CO₂.

Zima v Rakúsku, to je zima v pohybe. Je tichá, bez príkazov či zákazov, no zato oplýva nápadmi, vysokou kvalitou a angažovanosťou na regionálnej úrovni. Či na prírodnom ľade jazera Weissensee, s ekoprúdom na Riesneralm, alebo vlakom bez auta do Schladmingu: ak sa rozhodnete pre zodpovednú zimnú dovolenku, budete spoluutvárať budúcnosť Álp – krok za krokom, oblúk za oblúkom.

Čistý sneh

Tip 1: vyberte si ekologickú lyžiarsku oblasť

Zimná dovolenka môže byť ekologická! Viac ako 120 modelových klimatických a energetických regiónov robí konkrétne kroky smerom k zelenej budúcnosti. Patria k nim povedomie a rôzne aktivity, ako aj konkrétne opatrenia na ochranu životného prostredia, pre klimatickú neutralitu a trvalú udržateľnosť.

Sú lyžiarske oblasti so zasnežovacími systémami ekologické?

Zasnežovacie systémy sú intenzívne diskutovanou témou. My však máme pre vás dobré správy: rakúske lyžiarske oblasti patria k priekopníkom a investovali veľmi veľa do techniky i know-how, aby dosiahli významné úspechy v oblasti ekologických zasnežovacích technológií.

Asi 90 % energie potrebnej na technický sneh pochádza v Rakúsku z obnoviteľných zdrojov, ako sú bioprúd, fotovoltika a iné moderné zdroje. Dôležité je, že zasnežovanie nekonkuruje spotrebe pitnej vody. Prísne smernice určujú normy pre odber vody a vysoké štandardy kvality. Prídavné látky vo vode sú tak v Rakúsku vo všeobecnosti zakázané. Pri topení snehu sa tak voda vracia do prírody v danom regióne, čím sa voda nespotrebúva, ale využíva.

Ekologické lyžiarske oblasti

Seefeld: spojenie ekoznačky a zelenej mobility

Nositeľ ekoznačky "Umweltzeichen" od roku 2023: ochrana klímy, starostlivosť o les, hustá sieť vlakov a autobusov, napojenie na FlixBus a silná regionálna súdržnosť.

Seefeld

Golm: zimné športy so 100 % bioprúdom a lístkom Green Ticket

Cielené zasnežovanie, e-mobilita, bioprúd, zníženie CO₂ do roku 2030 a ochrana prírody robia z tejto vorarlberskej lyžiarskej oblasti príklad hodný nasledovania.

Golm

Riesneralm: ekoprúd zo sily vody

Inovatívna elektráreň vyrába viac elektriny ako sama spotrebuje. Zasnežovanie je priame bez medzizásobníka. Ocenenie za energetickú koncepciu.

Riesneralm

Kaunertal: bezbariérová zimná dovolenka s ocenením

Prírodný sneh namiesto kompletného zasnežovania, energeticky efektívne vleky, bezplatné lyžiarske autobusy a ocenenie UNWTO – s ohľadom na prírodu a divé zvieratá.

Prírodný park Kaunertal

Weissensee: zima s prírodným ľadom bez hektickosti

Príroda namiesto ruchu: korčuľovanie na prírodnom ľade, slow food, príchod bez auta a chránené brehy robia zimu pri jazere Weissensee ekologickú a krásne pomalú.

Weissensee

Snow Space Salzburg: na ceste ku klimatickej neutralite

100 % ekoprúd, ratraky s pohonom na HVO, cesta verejnou dopravou, nabíjacie stanice a ekologická výstavba – do roku 2025/26 má byť lyžiarska oblasť klimaticky neutrálna.

Snow Space Salzburg

Wilder Kaiser: ekoznačka a "zelená" ponuka

100 % ekoprúd, bezplatné lyžiarske autobusy, ekologické ubytovanie, regionálne výrobky a podujatia: stredisko žije presne podľa ekoznačky "Umweltzeichen".

Wilder Kaiser

Wagrain-Kleinarl: zelená destinácia s dôrazom na ekológiu

Certifikát GSTC a ekoznačka "Umweltzeichen", ekologické prevádzky, zelená mobilita, regionálne produkty a ponuky s efektívnym využívaním zdrojov sú pre región typické.

Wagrain-Kleinarl

Zell am See-Kaprun: ekologická Best Tourism Village

Ráz regiónu určujú 100 % obnoviteľnej energie, hybridné ratraky, fotovoltika, ekologický manažment EMAS a zelená mobilita s lyžiarskym autobusom a vlakom.

Zell am See-Kaprun

Katschberg: ekologická zimná dovolenka so zelenou koncepciou

Zimná dovolenka v znamení alternatívnej mobility, regionálnych produktov, kompenzácií CO₂ a aktivít mimo zjazdovku šetrných k životnému prostrediu.

Katschberg

Čo robí rakúske lyžiarske oblasti ekologické?

Nízka spotreba elektriny vďaka modernizácii

V uplynulých 10 rokoch dokázali lanovky ušetriť až 20 % energie. Dobrým príkladom je lyžiarska oblasť Nassfeld.

Využívanie ekoprúdu

Prednosť majú obnoviteľné zdroje energie, napríklad v regiónoch oblasti Zillertal Arena.

Výroba vlastnej energie

V mnohých regiónoch, ako je aj Ischgl s lanovkou Silvrettaseilbahn poháňa lanovky a vleky 100 % ekoprúd z Rakúska.

Celostná koncepcia mobility

Nižší objem individuálnej dopravy, pretože vlakom sa jednoducho dostanete k lanovke, napríklad vo Viedenských Alpách, ktoré sú regiónom bez áut.

Pioniere und Vordenker

Priekopníkmi sú napríklad strediská Snow Space Salzburg, Wagrain-Kleinarl v Salzbursku alebo tirolský región Wilder Kaiser.

Ubytujte sa ekologicky

Tip 2: rezervujte si ubytovanie s ekocertifikátom

Hostia v Rakúsku by sa mali vedieť spoľahnúť na zásobovanie energiou, ktoré je šetrné ku zdrojom, na kultúrnu a sociálnu zodpovednosť, biokvalitu potravín a mnohé ďalšie kritériá trvalej udržateľnosti. Odporúčame vám venovať pozornosť nasledujúcim štyrom certifikátom:

  • Hotely s rakúskou ekoznačkou "Österreichisches Umweltzeichen" prijímajú opatrenia na ochranu klímy a prispievajú k zabezpečeniu základov pre náš život. Vysoká kvalita je ich neodmysliteľnou súčasťou!

  • Biohotely sa zaviazali k stálemu ďalšiemu ekologickému rozvoju. Za týmto účelom sa pravidelne podrobujú nezávislým biokontrolám.

  • Green Key je ekocertifikát pre hotely ktorý je založený na prísnych kritériách trvalo udržateľného manažmentu.

  • EU Ecolabel je ekoznačka EÚ uznávaná všetkými členskými štátmi EÚ, ktorá sa udeľuje pre výrobky a služby rôzneho druhu.

  • Dovolenka na farme je skvelým príkladom ekologického cestovania na podporu ochrany životného prostredia, regionálnosti a socio-kultúrnych aspektov.

Hotely s ekologickým certifikátom

Hotely s ekologickým certifikátom sa zaviazali k trvalo udržateľnému hospodáreniu: šetria energiou, znižujú množstvo odpadu, podporujú regionálne produkty a využívajú ekologickú mobilitu. To je zárukou vedomého, ekologického pobytu bez zrieknutia sa moderných výdobytkov

Prírodný hotel Forsthofgut, Leogang (5*)

Plážový hotel, Neusach Weissensee (4*)

Almwellness Pierer, Fladnitz, Teichalm (4* superior)

Prírodný hotel Chesa Valisa, Kleinwalsertal (4*)

Gralhof, Neusach am Weissensee (4*)

Biohotel Schwanen, Bezau, Bregenzerwald (4*)

Biohotel Grafenast, Pill bei Schwaz (3*)

Čím sa vyznačuje trvalo udržateľný hotel?

  • sústreďuje sa na ekologické, sociálne a kultúrne aspekty

  • kladie dôraz na sezónne, regionálne a biologické potraviny

  • používa dômyselné energetické koncepcie

  • uplatňuje opatrenia na úsporu zdrojov

  • používa systémy na recykláciu vody

  • angažuje sa v miestnej komunite, kultúre a tradíciách

  • v jeho zariadení prevažujú prírodné materiály a textílie

  • uplatňuje bioklimatické stavebné kritériá (napr. dobrú izoláciu)

  • má nízku bilanciu CO₂

  • dokáže zladiť potreby hostí, domácich a prírody

Za snehom ekologicky

Tip 3: cestujte na zimnú dovolenku vlakom

Začať zimnú dovolenku ekologicky znamená napríklad pricestovať vlakom. Veľa železničných tratí vedie priamo do rakúskych lyžiarskych oblastí a zimných regiónov v Alpách. Posledné kilometre zvládnete hravo vďaka kyvadlovým autobusom, hotelovým taxíkom alebo verejnej doprave.

Vlakom priamo do rakúskych zimných stredísk

Kitzbühel: 3 vlakové stanice, 1 autobusový servis

St. Anton am Arlberg: priamo z Viedne, Mníchova a Zürichu

Gastein: príchod vlakom a mobilita na mieste

Saalbach Hinterglemm: cez noc na zimnú dovolenku

Radstadt: vlak, autobus, taxík

Schladming-Dachstein: ekologická mobilita v zime

Lyžovačka bez auta

Tip 4: využívajte možnosti ekologickej dopravy v lyžiarskom

Po príchode vlakom sa môžete pýtať: Ako sa dostanem zo stanice do hotela? A ako zostanem mobilný v lyžiarskom stredisku bez vlastného auta? Odpoveďou v Rakúsku sú kyvadlové autobusy, hotelový transfer, regionálna verejná doprava a elektroautá, ktoré umožňujú ekologickú prepravu priamo na mieste.

Mnohé väčšie lyžiarske oblasti sa snažia minimalizovať individuálnu dopravu v stredisku a ponúkať všetkým hosťom maximálnu možnú mobilitu. Používanie lyžiarskych autobusov v spojení so skipasom je väčšinou bezplatné. Hostitelia vám radi poskytnú informácie o možnostiach v danom regióne a lyžiarskom stredisku, aby ste boli maximálne mobilní bez záťaže pre životné prostredie.

Mobilita bez auta: lyžiarske autobusy a spol.

Korutánsko

Kyvadlová doprava: Kyvadlová doprava zo stanice v Korutánsku – na prekonanie „poslednej míle“ medzi regionálnymi železničnými stanicami a ubytovacími zariadeniami, resp. výletnými cieľmi.

Dolné Rakúsko

Semmering-Rax: Program mobility – kyvadlová doprava a posilnenie existujúcich liniek VOR (liniek dopravného podniku Verkehrsverbund-Ost-Region) prostredníctvom autobusu v údolí.

Horné Rakúsko

Pyhrn-Priel-Hinterstoder: Záruka mobility – dostupnosť regiónu prostredníctvom vlaku a diaľkových autobusov, rýchly transfer medzi stanicou a hotelom, služby mobility na mieste.

Salzbursko

Zell am See-Kaprun: karta mobility pre používanie verejnej dopravy, zdarma v letných mesiacoch od prvého prenocovania.

Štajersko

V celom Štajersku je veľa miest, kam môžete cestovať pohodlne verejnou dopravou.

Tirolsko

Kyvadlová doprava: Four Seasons Travel, na prekonanie „poslednej míle“ v Tirolsku, na/z letiska, stanice alebo ako doprava k výletnému cieľu.

Vorarlbersko

Verejná hromadná doprava: Lyžiarske autobusy a vlak – moderné a pohodlné s hustou frekvenciou. S viacdenným skipasom sú lyžiarske autobusy bezplatné.

Kúpa alebo požičanie

Tip 5: požičajte si lyžiarsky výstroj (s ekonormami)

Kto plánuje ekologickú zimnú dovolenku, mal by byť rovnako dôsledný aj pri lyžiarskom výstroji a pýtať sa:

1. Potrebujem naozaj nové vybavenie? Ekologické je používať existujúce veci, kým sa nezníži ich funkčnosť alebo bezpečnosť.

2. Na čo treba dbať pri kúpe nového vybavenia? Uprednostnite výrobcov s ekologickým povedomím, ktorým záleží na ekologických štandardoch, napr. recyklovateľných materiáloch šetrných ku klíme, spolupráci s ekologickými organizáciami, transparentnosti a férových podmienkach vo výrobe.

3. Aké výhody má požičanie výstroja? Požičanie lyžiarskeho výstroja šetrí náklady na výrobu, je zárukou najmodernejších a najlepšie udržiavaných modelov a znižuje váhu batožiny.

Zažite zimnú idylku

Tip 6: vyskúšajte ekologické druhy zimných športov

Ak milujete zimnú dovolenku v Rakúsku, máte nespočetne veľa možností, aby ste si odopli lyže a spoznávali krásy hôr a zimnej krajiny pekne pokojne mimo zjazdovky.

Ekologické druhy zimných športov

FAQs

Pojem „klimaticky neutrálny“ sa môže používať iba, ak …

  • bola vypracovaná úplná analýza skleníkových plynov (Scope 1–3 podľa protokolu GHG)

  • existuje konkrétny plán opatrení so stratégiou na elimináciu a znižovanie vrátane časového harmonogramu

  • sa zostávajúce emisie vyrovnávajú prostredníctvom certifikovaných kompenzačných projektov, ak bola vykonaná nezávislá certifikácia a všetky informácie sa transparentne zverejňujú. Samotná kompenzácia bez predchádzajúceho zníženia nepostačuje.

Klimaticky pozitívny znamená, že sa kompenzuje väčšie množstvo CO₂, ako vzniká.
Hotel napríklad zostaví prehľad všetkých emisií – od kúrenia po príchod hostí. Potom prichádza k čo najväčšiemu zníženiu ich množstva. Emisie, ktorým nie je možné zabrániť, sa kompenzujú na základe certifikovaných projektov na ochranu klímy – a síce viac, ako je vlastne potrebné.

Prichádza tak k pozitívnym účinkom na klímu, preto sa používa výraz "klimaticky pozitívny".

Výraz „šetrný ku klíme“ nie je chránený zákonom a môže mať veľa významov – podľa toho, kto ho používa.
Bez konkrétneho vysvetlenia, ktoré opatrenia boli naozaj prijaté, môže byť toto označenie nejasné a trochu mätúce.

To, čo niekto vníma ako "šetrné ku klíme", často závisí od subjektívneho odhadu: niektorým stačí ekoprúd, pre iných sú to aj regionálne potraviny alebo príchod hostí bez auta. Preto je dôležité, aby ten, kto tvrdí, že je "šetrný ku klíme", jednoznačne a transparentne preukázal, čo tým presne myslí – inak tento pojem stratí dôveryhodnosť.

