Ekologická zimná dovolenka v rakúskych lyžiarskych oblastiac
Srdečnosť a čarovná atmosféra na chatách, svet hôr a zimná krajina ako z rozprávky a vynikajúce zjazdovky všetkých stupňov náročnosti – zimná dovolenka v Rakúska je skrátka dokonalá! Jednotlivé regióny však dokážu oveľa viac: stále väčší počet lyžiarskych oblastí a ubytovacích zariadení je dôkazom toho, že zimné športy a ekológia sa vzájomne nevylučujú – práve naopak. Kto cestuje s otvorenými očami, objaví zodpovednú, priekopnícku prácu na zjazdovke i mimo nej: energeticky efektívne lanovky, cestovanie šetrné ku klíme, certifikované hotely a dokonca skipasy s bilanciou CO₂.
Zima v Rakúsku, to je zima v pohybe. Je tichá, bez príkazov či zákazov, no zato oplýva nápadmi, vysokou kvalitou a angažovanosťou na regionálnej úrovni. Či na prírodnom ľade jazera Weissensee, s ekoprúdom na Riesneralm, alebo vlakom bez auta do Schladmingu: ak sa rozhodnete pre zodpovednú zimnú dovolenku, budete spoluutvárať budúcnosť Álp – krok za krokom, oblúk za oblúkom.
Tip 1: vyberte si ekologickú lyžiarsku oblasť
Zimná dovolenka môže byť ekologická! Viac ako 120 modelových klimatických a energetických regiónov robí konkrétne kroky smerom k zelenej budúcnosti. Patria k nim povedomie a rôzne aktivity, ako aj konkrétne opatrenia na ochranu životného prostredia, pre klimatickú neutralitu a trvalú udržateľnosť.
Sú lyžiarske oblasti so zasnežovacími systémami ekologické?
Zasnežovacie systémy sú intenzívne diskutovanou témou. My však máme pre vás dobré správy: rakúske lyžiarske oblasti patria k priekopníkom a investovali veľmi veľa do techniky i know-how, aby dosiahli významné úspechy v oblasti ekologických zasnežovacích technológií.
Asi 90 % energie potrebnej na technický sneh pochádza v Rakúsku z obnoviteľných zdrojov, ako sú bioprúd, fotovoltika a iné moderné zdroje. Dôležité je, že zasnežovanie nekonkuruje spotrebe pitnej vody. Prísne smernice určujú normy pre odber vody a vysoké štandardy kvality. Prídavné látky vo vode sú tak v Rakúsku vo všeobecnosti zakázané. Pri topení snehu sa tak voda vracia do prírody v danom regióne, čím sa voda nespotrebúva, ale využíva.
Ekologické lyžiarske oblasti
Seefeld: spojenie ekoznačky a zelenej mobility
Nositeľ ekoznačky "Umweltzeichen" od roku 2023: ochrana klímy, starostlivosť o les, hustá sieť vlakov a autobusov, napojenie na FlixBus a silná regionálna súdržnosť.
Golm: zimné športy so 100 % bioprúdom a lístkom Green Ticket
Cielené zasnežovanie, e-mobilita, bioprúd, zníženie CO₂ do roku 2030 a ochrana prírody robia z tejto vorarlberskej lyžiarskej oblasti príklad hodný nasledovania.
Riesneralm: ekoprúd zo sily vody
Inovatívna elektráreň vyrába viac elektriny ako sama spotrebuje. Zasnežovanie je priame bez medzizásobníka. Ocenenie za energetickú koncepciu.
Kaunertal: bezbariérová zimná dovolenka s ocenením
Prírodný sneh namiesto kompletného zasnežovania, energeticky efektívne vleky, bezplatné lyžiarske autobusy a ocenenie UNWTO – s ohľadom na prírodu a divé zvieratá.
Weissensee: zima s prírodným ľadom bez hektickosti
Príroda namiesto ruchu: korčuľovanie na prírodnom ľade, slow food, príchod bez auta a chránené brehy robia zimu pri jazere Weissensee ekologickú a krásne pomalú.
Snow Space Salzburg: na ceste ku klimatickej neutralite
100 % ekoprúd, ratraky s pohonom na HVO, cesta verejnou dopravou, nabíjacie stanice a ekologická výstavba – do roku 2025/26 má byť lyžiarska oblasť klimaticky neutrálna.
Wilder Kaiser: ekoznačka a "zelená" ponuka
100 % ekoprúd, bezplatné lyžiarske autobusy, ekologické ubytovanie, regionálne výrobky a podujatia: stredisko žije presne podľa ekoznačky "Umweltzeichen".
Wagrain-Kleinarl: zelená destinácia s dôrazom na ekológiu
Certifikát GSTC a ekoznačka "Umweltzeichen", ekologické prevádzky, zelená mobilita, regionálne produkty a ponuky s efektívnym využívaním zdrojov sú pre región typické.
Zell am See-Kaprun: ekologická Best Tourism Village
Ráz regiónu určujú 100 % obnoviteľnej energie, hybridné ratraky, fotovoltika, ekologický manažment EMAS a zelená mobilita s lyžiarskym autobusom a vlakom.
Čo robí rakúske lyžiarske oblasti ekologické?
Nízka spotreba elektriny vďaka modernizácii
V uplynulých 10 rokoch dokázali lanovky ušetriť až 20 % energie. Dobrým príkladom je lyžiarska oblasť Nassfeld.
Využívanie ekoprúdu
Prednosť majú obnoviteľné zdroje energie, napríklad v regiónoch oblasti Zillertal Arena.
Výroba vlastnej energie
V mnohých regiónoch, ako je aj Ischgl s lanovkou Silvrettaseilbahn poháňa lanovky a vleky 100 % ekoprúd z Rakúska.
Celostná koncepcia mobility
Nižší objem individuálnej dopravy, pretože vlakom sa jednoducho dostanete k lanovke, napríklad vo Viedenských Alpách, ktoré sú regiónom bez áut.
Pioniere und Vordenker
Priekopníkmi sú napríklad strediská Snow Space Salzburg, Wagrain-Kleinarl v Salzbursku alebo tirolský región Wilder Kaiser.
Tip 2: rezervujte si ubytovanie s ekocertifikátom
Hostia v Rakúsku by sa mali vedieť spoľahnúť na zásobovanie energiou, ktoré je šetrné ku zdrojom, na kultúrnu a sociálnu zodpovednosť, biokvalitu potravín a mnohé ďalšie kritériá trvalej udržateľnosti. Odporúčame vám venovať pozornosť nasledujúcim štyrom certifikátom:
Hotely s rakúskou ekoznačkou "Österreichisches Umweltzeichen" prijímajú opatrenia na ochranu klímy a prispievajú k zabezpečeniu základov pre náš život. Vysoká kvalita je ich neodmysliteľnou súčasťou!
Biohotely sa zaviazali k stálemu ďalšiemu ekologickému rozvoju. Za týmto účelom sa pravidelne podrobujú nezávislým biokontrolám.
Green Key je ekocertifikát pre hotely ktorý je založený na prísnych kritériách trvalo udržateľného manažmentu.
EU Ecolabel je ekoznačka EÚ uznávaná všetkými členskými štátmi EÚ, ktorá sa udeľuje pre výrobky a služby rôzneho druhu.
Dovolenka na farme je skvelým príkladom ekologického cestovania na podporu ochrany životného prostredia, regionálnosti a socio-kultúrnych aspektov.
Hotely s ekologickým certifikátom
Čím sa vyznačuje trvalo udržateľný hotel?
sústreďuje sa na ekologické, sociálne a kultúrne aspekty
kladie dôraz na sezónne, regionálne a biologické potraviny
používa dômyselné energetické koncepcie
uplatňuje opatrenia na úsporu zdrojov
používa systémy na recykláciu vody
angažuje sa v miestnej komunite, kultúre a tradíciách
v jeho zariadení prevažujú prírodné materiály a textílie
uplatňuje bioklimatické stavebné kritériá (napr. dobrú izoláciu)
má nízku bilanciu CO₂
dokáže zladiť potreby hostí, domácich a prírody
Tip 3: cestujte na zimnú dovolenku vlakom
Začať zimnú dovolenku ekologicky znamená napríklad pricestovať vlakom. Veľa železničných tratí vedie priamo do rakúskych lyžiarskych oblastí a zimných regiónov v Alpách. Posledné kilometre zvládnete hravo vďaka kyvadlovým autobusom, hotelovým taxíkom alebo verejnej doprave.
Vlakom priamo do rakúskych zimných stredísk
Tip 4: využívajte možnosti ekologickej dopravy v lyžiarskom
Po príchode vlakom sa môžete pýtať: Ako sa dostanem zo stanice do hotela? A ako zostanem mobilný v lyžiarskom stredisku bez vlastného auta? Odpoveďou v Rakúsku sú kyvadlové autobusy, hotelový transfer, regionálna verejná doprava a elektroautá, ktoré umožňujú ekologickú prepravu priamo na mieste.
Mnohé väčšie lyžiarske oblasti sa snažia minimalizovať individuálnu dopravu v stredisku a ponúkať všetkým hosťom maximálnu možnú mobilitu. Používanie lyžiarskych autobusov v spojení so skipasom je väčšinou bezplatné. Hostitelia vám radi poskytnú informácie o možnostiach v danom regióne a lyžiarskom stredisku, aby ste boli maximálne mobilní bez záťaže pre životné prostredie.
Mobilita bez auta: lyžiarske autobusy a spol.
Korutánsko
Kyvadlová doprava: Kyvadlová doprava zo stanice v Korutánsku – na prekonanie „poslednej míle“ medzi regionálnymi železničnými stanicami a ubytovacími zariadeniami, resp. výletnými cieľmi.
Dolné Rakúsko
Semmering-Rax: Program mobility – kyvadlová doprava a posilnenie existujúcich liniek VOR (liniek dopravného podniku Verkehrsverbund-Ost-Region) prostredníctvom autobusu v údolí.
Horné Rakúsko
Pyhrn-Priel-Hinterstoder: Záruka mobility – dostupnosť regiónu prostredníctvom vlaku a diaľkových autobusov, rýchly transfer medzi stanicou a hotelom, služby mobility na mieste.
Salzbursko
Zell am See-Kaprun: karta mobility pre používanie verejnej dopravy, zdarma v letných mesiacoch od prvého prenocovania.
Tirolsko
Kyvadlová doprava: Four Seasons Travel, na prekonanie „poslednej míle“ v Tirolsku, na/z letiska, stanice alebo ako doprava k výletnému cieľu.
Vorarlbersko
Verejná hromadná doprava: Lyžiarske autobusy a vlak – moderné a pohodlné s hustou frekvenciou. S viacdenným skipasom sú lyžiarske autobusy bezplatné.
Tip 5: požičajte si lyžiarsky výstroj (s ekonormami)
Kto plánuje ekologickú zimnú dovolenku, mal by byť rovnako dôsledný aj pri lyžiarskom výstroji a pýtať sa:
1. Potrebujem naozaj nové vybavenie? Ekologické je používať existujúce veci, kým sa nezníži ich funkčnosť alebo bezpečnosť.
2. Na čo treba dbať pri kúpe nového vybavenia? Uprednostnite výrobcov s ekologickým povedomím, ktorým záleží na ekologických štandardoch, napr. recyklovateľných materiáloch šetrných ku klíme, spolupráci s ekologickými organizáciami, transparentnosti a férových podmienkach vo výrobe.
3. Aké výhody má požičanie výstroja? Požičanie lyžiarskeho výstroja šetrí náklady na výrobu, je zárukou najmodernejších a najlepšie udržiavaných modelov a znižuje váhu batožiny.
Tip 6: vyskúšajte ekologické druhy zimných športov
Ak milujete zimnú dovolenku v Rakúsku, máte nespočetne veľa možností, aby ste si odopli lyže a spoznávali krásy hôr a zimnej krajiny pekne pokojne mimo zjazdovky.