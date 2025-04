Mierna klíma, chránená príroda v lokalite Seewinkel, vinohrady a dediny s klasickými podlhovastými domami Streckhöfe - Panónska kotlina je osobitný kus Rakúska.

Burgenland

Burgenland spája oblasti plné pokoja so živou kultúrnou scénou. Región si vás získa autentickou prírodou a tradíciami so silnými koreňmi bez toho, aby pôsobil staromódne. Mierne kopce, rozľahlé vinice a idylické jazerá sú ako stvorené na oddych a pôžitky. Tradičné oslavy a pohostinnosť vytvárajú príjemnú, atraktívnu atmosféru. Tradičné prvky plynule prechádzajú do moderných, čo robí z Burgenlandu miesto, ktoré vás neprestane udivovať a nadchýnať.

Panónska kotlina

Inovatívny prístup vo vinárstve a gastronómii odzrkadľujú vynikajúce produkty. Vo vidieckych hostincoch a viechach servírujú hostitelia návštevníkom typické panónske špeciality. Klíma v Panónskej kotline sa považuje za teplú, suchú, s malým množstvom zrážok.

„Krajina slnka“

Horúce letá a asi 300 dní slnečného svitu priniesli Burgenlandu prívlastok „Krajina slnka“, z čoho profitujú mnohé vinice a ovocné sady. Pravdepodobne najznámejší región Burgenlandu je Neziderské jazero a jeho okolie. Za svoju povesť obľúbenej destinácie vďačí stepnému jazeru, pričom národný park je rajom všetkých vyznávačov slnka a vodných športov. V chránených biotopoch našlo svoj domov asi 340 druhov vtákov a od roku 2001 patrí región k Svetovému a prírodnému dedičstvu UNESCO.