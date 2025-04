Najkrajšie pamiatky v Burgenlande

Tradičné, živé, historické Výlet do života na dedine v dávnej minulosti

Spoznajte, aký bol život voľakedy a zažite, ako znova ožívajú tradičné remeslá a regionálne zvyky v múzeách. Na zachovaných gazdovstvách a v starých dielňach vstúpite do sveta dejín kultúry a zblízka spoznáte staré techniky. Príroda a minulosť tu splývajú do napínavých zážitkov pre malých i veľkých. Malebné okolie a interaktívne objavy robia z tejto cesty do minulosti ideálny rodinný výlet plný inšpirácie a zaujímavostí.