Mimo sotesk in skozi globoko zelene gozdove – le z lastnim utripom v ušesih. Kolesarjenje v Avstriji je na teh poteh še posebej zabavno.

Dialog med človekom in naravo

Gorsko kolesarjenje po avstrijskih poteh je več kot le športna dejavnost: Tukaj se vzpostavi povezanost z naravo, ki je pristna. Škripanje gramoza pod gumami, vonj po vlažnih gozdnih tleh in zavedanje, da ste osvojili goro – vse to je na gorskem kolesu še posebej intenzivno. Tako kot izkušnja ter doživetje navigacije po neravnih poteh, ohranjanje nadzora nad kolesom na ozkih poteh, vožnja mimo skal in skozi soteske. Vsak vzpon in vsak spust je osebna ekspedicija, ki preizkuša vaše lastne meje. Na avstrijskih singletrailih je pustolovščina v zraku.

Tukaj v Avstriji, na robu veličastnih Alp, je gorsko kolesarjenje dialog med ljudmi in okoljem. In vi ste ravno sredi tega. Dobro urejene poti v Avstriji niso samo steze – pripovedujejo tudi o preteklih naravnih dogodkih. Te zgodbe vidite in slišite na svojem kolesu. In vožnja po poteh je vaš odgovor. Občutite starodavne kamnite masive gora, tisoče odtenkov zelene barve gozdov in morda pogled plašnih gozdnih prebivalcev – vse to naredi gorsko kolesarjenje v Avstriji v pravi Lebensgefühl.