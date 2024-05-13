Gorsko kolesarjenje v Avstriji
Ture, poti in namigi

Mimo sotesk in skozi globoko zelene gozdove – le z lastnim utripom v ušesih. Kolesarjenje v Avstriji je na teh poteh še posebej zabavno.

Dialog med človekom in naravo

Gorsko kolesarjenje po avstrijskih poteh je več kot le športna dejavnost: Tukaj se vzpostavi povezanost z naravo, ki je pristna. Škripanje gramoza pod gumami, vonj po vlažnih gozdnih tleh in zavedanje, da ste osvojili goro – vse to je na gorskem kolesu še posebej intenzivno. Tako kot izkušnja ter doživetje navigacije po neravnih poteh, ohranjanje nadzora nad kolesom na ozkih poteh, vožnja mimo skal in skozi soteske. Vsak vzpon in vsak spust je osebna ekspedicija, ki preizkuša vaše lastne meje. Na avstrijskih singletrailih je pustolovščina v zraku.

Tukaj v Avstriji, na robu veličastnih Alp, je gorsko kolesarjenje dialog med ljudmi in okoljem. In vi ste ravno sredi tega. Dobro urejene poti v Avstriji niso samo steze – pripovedujejo tudi o preteklih naravnih dogodkih. Te zgodbe vidite in slišite na svojem kolesu. In vožnja po poteh je vaš odgovor. Občutite starodavne kamnite masive gora, tisoče odtenkov zelene barve gozdov in morda pogled plašnih gozdnih prebivalcev – vse to naredi gorsko kolesarjenje v Avstriji v pravi Lebensgefühl.

Gorskokolesarske ture po zveznih deželah

Spodnja Avstrija

Zgornja Avstrija

Koroška

Štajerska

SalzburgerLand

Predarlska

Tirolska

Gradiščanska

Namigi za varstvo podnebja

Na dveh kolesih za spoštljivo in skrbno sobivanje

  • Spodbujanje ozaveščenosti o poteh: Ostanite na označenih poteh in se izogibajte vožnji po zaprtih območjih. Tako ohranjate občutljiv ekosistem, mlade živali, rastoče rastline pa ostajajo nemotene.

  • Izogibanje smetem: Kot odgovorni gorski kolesarji odnesite svoje odpadke nazaj v nastanitev in jih pravilno odvrzite.

  • Previdna vožnja: Bodite pozorni na prebivalce gozdov in travnikov. Tako ne ščitite samo občutljivih habitatov, ampak tudi doživite neokrnjeno naravo v vsej njeni lepoti.

  • Ozaveščajte in informirajte: Delite svoje znanje o trajnostnem gorskem kolesarjenju z drugimi. Ozaveščajte sopotnike o okolju prijaznih praksah. Bolj, kot se bodo ljudje zavedali pomena trajnosti in varovanja narave, večji bo pozitiven vpliv na okolje in poti.

FAQ

Avstrija ponuja obsežno mrežo poti dobro vzdrževanih in uradno odobrenih gorskokolesarskih poti. Označene gorskokolesarske poti in kolesarski parki nudijo orientacijo in varnost – to velja za kolesarje in za pohodnike. Regije nenehno širijo svojo ponudbo za gorsko kolesarjenje – pri tem pa si prizadevajo najti dobre rešitve v sodelovanju z lastniki gozdov.

Zaščita in varstvo rastlinskega in živalskega sveta sta v Avstriji zelo pomembni, zato ni splošnega odprtja gozdnih cest za gorska kolesa. Gozdne ceste služijo kot delovne in prometne površine za gospodarjenje z gozdovi. Držite se uradnih poti, odobrenih za gorsko kolesarjenje.

Nasveti za gorsko kolesarjenje v Avstriji

Nasvet 1: Spoštujte živalski svet! Še posebej v podeželskih predelih Avstrije se lahko zgodi, da se na poti nenadoma znajde krava. Med gorskim kolesarjenjem bodite vedno pozorni in imejte pot pred seboj v vidnem polju.

Nasvet 2: Pred vsako turo preverite vremensko napoved! Še posebej v gorah se vreme lahko hitro spremeni. Tako se boste lahko optimalno prilagodili razmeram.

Nasvet 3: Vaša varnost je najpomembnejša! Vedno nosite čelado in po potrebi še dodatno opremo, kot je zaščita za hrbet. Držite se prometnih pravil in jih upoštevajte ter prilagodite svojo hitrost svojemu znanju ter trenutnim razmeram – tako bo vaše gorsko kolesarjenje po Avstriji nepozabna in varna izkušnja.

