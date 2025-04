Po avstrijskih pokrajinah teče veliko potokov in rek – spadajo med najčistejše v Evropi, zato je kopanje v reki odlična ideja!

Seveda kopanje v reki ni mogoče povsod. Toda vsakdo, ki pozna najlepša naravna kopališča s prodnatimi bregovi in zalivi v romantičnih rečnih in poplavnih pokrajinah, bo navdušen.

Rečna kopališča imajo v Avstriji dolgo tradicijo. Pred več kot 100 leti so se ljudje osvežili in sprostili ob rekah in potokih. Ta naravna kopališča s preprostimi lesenimi zgradbami in čisto vodo so še danes značilna za pokrajino na skritih mestih – kot je naravno kopališče Plank ob reki Kamp, v regiji Waldviertel.

Danes je skoraj "retro šik" uživati v nostalgičnem spominu na kopanje v rekah. Kopanje v rekah ima v Avstriji dolgo tradicijo. Avstrija s svojimi čistimi vodami to omogoča. Le vedeti morate, kje ...