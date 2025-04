Počitnice ob vodi v Avstriji

Ko gre za čisto in bistro vodo, je Avstrija v svojem elementu. Potopite se v vodne športe ali uživajte v popolnem sproščanju: Voda je skok v srečo!

Zakaj nas počitnice ob vodi osrečujejo?

Tisto, kar je tako prijetno pri plavanju v globokem modrem jezeru, se je v nas ljudeh razvilo pred milijoni let – saj vso življenje izhaja iz vode. Raziskovalci to, kar občutimo, ko gledamo vodo, se vanjo potopimo ali jo pijemo, imenujejo „modri um“. Voda je eliksir življenja, ki ga potrebujemo. Voda pa pomeni tudi sprostitev, navdih in dejavnost. Ob vodi se umirimo, morda pridemo na dobre ideje ali smo preprosto srečni.

Avstrija je kot nalašč za počitnice ob vodi

Kristalno čista kopalna jezera, umeščena v alpsko pokrajino, slovijo po kakovosti in lepoti vode. Na številnih jezerih lahko med izletom s čolnom ali ladjo uživate v svežem vetriču in čudovitem razgledu. Vodni športi so bolj pustolovski: Skozi avstrijsko pokrajino tečejo številni potoki in reke, ki so med najčistejšimi v Evropi, v mnogih od njih pa se lahko odpravite na „divje kopanje“. In če želite veslati daleč stran od vsakdana, je rečno pohodništvo s kajakom pravi vodni šport za vas.