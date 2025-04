Ali ste vedeli, da …

... da so krplje obstajale že pred približno 12.000 leti? Prikazi na stenskih slikah to potrjujejo.

... da daljše, zmerne obremenitve med hojo s krpljami pospešijo kurjenje maščob?

... da hoja s krpljami pozitivno vpliva na srčno-žilni sistem zaradi vzdržljivostnega treninga?

... da so v Mongoliji našli krplje, stare približno 6000 let? Bile so lesene deske ovite v kožo.

... da so krplje obstajale že pred približno 12.000 letii? Prikazi na stenskih slikah to potrjujejo.

... da daljše, zmerne obremenitve med hojo s krpljami pospešijo kurjenje maščob?