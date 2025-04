Zimske počitnice vstran od smučarskih prog

Počitnice za vse, ki se želijo umiriti Sankanje v Wildkogel Areni

Sani in najdaljše osvetljeno naravno sankališče na svetu: V Wildkogel-Areni Neukirchen in Bramberg ste na pravem mestu vsi, ki se želite na zimskih počitnicah s sankami spustiti po hribu navzdol. Čelada, očala, rokavice in trdna obutev – in že ste pripravljeni. 14 kilometrov dolga naravna proga se vije z Wildkogla vse do Bramberga. Žičnica Smaragdbahn vas popelje na skoraj 2100 metrov nadmorske višine, nato pa je čas, da zberete pogum, pripravite sanke in se po osvetljeni progi spustite v dolino. V 30 do 50 minutah boste premagali 1300 višinskih metrov.

Z manj adrenalina, a kljub temu s sprostitvijo – od stresa in vsakdana, poskrbi alpska narava vstran od smučišč, ki ponuja čudovito okolje. Nikjer se ne bleščijo snežni kristali bolj kot v svežem pršiču. To lahko vsi izkusite na 30 kilometrih prog za tek na smučeh, pri zimskem pohodništvu ali krpljanju skozi slikoviti dolini Obersulzbachtal in Untersulzbachtal.