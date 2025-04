Otroci so radovedni. Avstrijske pohodniške poti so kot nalašč za pester pohodniški dan, so zabavne in raznolike.

Narava v Avstriji je odlična za raziskovanje na pohodu z družino. Avstrijske gore in planine so ogromno travnato igrišče, kjer je lahkotnost del pohodniške opreme. V očeh otrok sije ponos, ko najdejo najboljšo vejo, ki jo bodo uporabili kot sprehajalno palico. Malčki radovedno opazujejo kolonijo mravelj. In proti koncu pohoda se lahko za nagrado v planšarski koči odločate med carskim pražencem in kvašenimi cmoki.V avstrijski naravi je (pohodniška) pot cilj. Je okvir za lahkotnost in vedrino, po kateri tako starši kot otroci hrepenijo v vsakdanjem življenju. Tukaj, med tisočerimi odtenki zelene v gozdu in ob kristalno čistih jezerih, ki odsevajo gorsko panoramo, se ustvarjajo spomini. Tek do gozdnega roba, reševanje ugank na tematskem pohodu in ravnotežje na drevesnih deblih je tisto, kar navdušuje otroška srca. Ravno ti nepozabni trenutki na gozdni poti, v planšarski koči ali ob vodi so način življenja v Alpah v Avstriji. Tukaj se otroke z lahkoto navduši nad čudesi narave. In kar poznajo, bodo cenili.