Ob poteh navdušujejo narava, mesta, udobne nastanitve in zgodovinske znamenitosti. In vedno v nahrbtniku: občutek lahkotnosti.

Na poti z občutkom lahkotnosti

Uživaško kolesarjenje po Avstriji omogoča, da z vsemi čuti začutite avstrijski Lebensgefühl, občutek svobode, polne živahnosti in radovednosti, kaj bo prinesel dan. Lahkotnost je stalna spremljevalka ob poti. Peljati se v svojem tempu skozi prijetne vasi, mimo zgodovinskih znamenitosti. Mogočni gradovi in cerkve pripovedujejo zgodbe iz davnih časov. Narava ponuja edinstvene predstave: Udobno kolesarite ob rekah, obkolesarite kristalno čista jezera in občudujte raznolikost pokrajin. Številne dobro vzdrževane in označene kolesarske poti vam omogočajo, da izberete izziv – od lahkega do športnega.

Pri uživanju v kolesarjenju po Avstriji hitro postanete del življenjske radosti, ki jo ponuja prijaznost gostiteljev. Ko pride čas za počitek, vam bo pri dobrotah, hladni pijači in razgledu na vinograde hitro postalo jasno: Avstrija preprosto uživa v uživanju.