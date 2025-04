Zimsko pohodništvo v Avstriji

Zimsko pohodništvo v Spodnji Avstriji

Sneg spremeni območje Wiener Alpenbogen v Spodnji Avstriji v zimski raj, v katerem se nahajajo številne poti. Okoli 50 kilometrov urejenih pohodniških poti vodi skozi gorsko verigo Göstlinger Alpen okoli gore Hochkar − vzhodno alpinski gorski svet Mostviertla. V Waldviertlu so določene panoramske in sprehajalne poti pozimi označene in ob ustrezni količini snega urejene. Kdor želi Annaberg in okolico občudovati od zgoraj, se mora podati na 1377 metrov visok Tirolerkogel in se ustaviti v koči na vrhu. Dvourni vzpon na vrh je nagrajen s sanjskim razgledom. Od tukaj lahko občudujete gore Schneeberg, Hochschwab in Gesäuseberge.