Ustvarjalni kuharski mojstri v Zgornji Avstriji predelujejo hmelj, zelišča in zelenjavo v odlične jedi v gostilniški in nagrajeni kuhinji.

Lačni pristnega

Samo iz dobrih sestavin se da pripraviti tudi dobro, zato kmetje in ustvarjalni kuharji iz Zgornje Avstrije posebej poudarjajo najboljšo kakovost in kratke transportne poti. Zgornja Avstrija je dežela piv, kruha in obrti. Značilno za Zgornjo Avstrijo je, da se ob mizi v gostilni nazdravi z lokalnim pivom, se gre na skupni pohod med zelišči in vabi k ribjim jedem ob jezeru Traunsee.

Med granitnim visokogorjem Češkega masiva, Donavo in urbanim območjem Linza, med gorami in jezeri v regiji Salzkammergut ter do visokogorskih pokrajin – biti blizu je tukaj obljuba, ki se jo splača odkriti.

Od najstarejšega rudnika soli na svetu do muharjenja – kulinariko v Zgornji Avstriji ni mogoče le okusiti, ampak tudi doživeti. In kar je najboljše pri tem je: Niti počitniške slike niti kuhinja ne potrebujeta filtra. Ko gre za kuhanje, se kuharji iz Zgornje Avstrije zanašajo na tisto pravo stvar, pristnost, saj je že sama kuhinja tako raznolika, da ne potrebuje nobenih dodatkov.