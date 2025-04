Prebivalci Gradiščanske živijo na sončni strani: Za to se lahko zahvalijo milemu podnebju, ki vpliva na kuhinjo, vino in goste.

Gradiščanska kuhinja

Kdor govori o gradiščanski kuhinji oz. kulinariki, bo naletel na besedo »panonska«. Na jedilnikih je "panonska ribja juha", jed s papriko in smučem ali somom, iz Nežiderskega jezera. Govorimo o podnebju v Panonski nižini, ki velja za toplo, suho, blago in z malo padavinami. Pod soncem rastejo stepsko govedo, prašiči mangalice in pašne gosi, pa tudi zelenjava, kot je paprika, paradižnik in čili. To je plodna podlaga za ustvarjalne kuharje, ki združujejo tradicionalne jedi z regionalnimi sestavinami.

Močna rdeča vina, kot je modra frankinja, rastejo na osrednjem Gradiščanskem in zaradi znanja in spretnosti vinogradnikov razkrijejo sonce v kozarcu. V podeželskih gostilnah in vinotočih gostitelji strežejo regionalne specialitete. Naj bo na severu, v sredini ali na jugu: Gradiščanska pomeni živeti in uživati ​​na sončni strani."