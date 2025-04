Med jezeri ob vznožju Alp, planinskimi travniki in gozdovi, sredi osupljive gorske pokrajine in ledeniških območij v visokogorju: Kulinarični junaki v SalzburgerLandu izkoriščajo vse svoje potenciale.

Dokazujejo: S sestavinami iz alpskih pašnikov in planin – kot so maslo, gorski sir, sveže seneno mleko in zelišča – lahko s tradicionalnimi recepti in ščepcem ustvarjalnosti pričarajo gurmanski meni. Kuharski mojstri v SalzburgerLandu so se s spretnim kombiniranjem regionalnih živil, kot so sladkovodne ribe, divjačina, govedina in jagnjetina, divje sadje in gobe, postavili visoko na lestvici. Takšen je okus SalzburgerLanda: kmečki krofi, pincgauer sirove testenine, kruh z drožmi z alpskim maslom in alpskimi zelišči, salzburške Mozartove kroglice in salzburški žličniki .