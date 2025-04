Dunajska kavarna kot dnevna soba umetnikov

"Sigmund Freud je to počel, prav tako Andy Warhol, Gustav Klimt in Oskar Kokoschka: Vsi so ure in ure preživeli v dunajskih kavarnah. Nenehno so prihajali in odhajali, gostje so igrali šah, karte ali biljard, brali časopise ali razpravljali o svetovnih dogodkih in svojih zamislih.

Mnogi umetniki in pisatelji so kavarne dojemali kot svojo drugo dnevno sobo, nekateri so si celo pošto pošiljali tja. Bile so kraji druženja, kjer so lahko ljudje, kot so bili oni, ubežali majhnim, hladnim in temnim stanovanjem, ki so bila takrat običajna. Kavarna Griensteidl, ki je danes ni več, je bila leta 1890 najljubše zbirališče skupine dunajskih avtorjev Jung-Wien, med njimi Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus in Arthur Schnitzler. V kavarni so nastajale celo cele knjige!"