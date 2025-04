Rudniki soli v Avstriji

Izropani umetniški zakladi, shranjeni v rudniku soli

Kdor si je ogledal film The Monuments Men z Georgem Clooneyem, Billom Murrayem in Mattom Damonom, pozna zgodovino: med drugo svetovno vojno so nacisti v rovih rudnika soli Altaussee skrivali ukradene umetniške zaklade.

Skupno je bilo pod zemljo shranjenih več kot 6.500 dragocenih slik, kipov (tudi edinstvenih kosov, kot je Gentski oltar) pa tudi nekaj zgodovinskega orožja in celo knjižnice. Ko so se spomladi 1945 Američani približali, je Hitler želel rove razstreliti: evropski umetniški zakladi naj bi bili raje uničeni, kot da bi prišli v roke zaveznikov.

To so preprečili pogumni rudarji iz Altausseeja. Kako jim je to uspelo, si lahko ogledate v razstavi med vodenim ogledom po gorskih svetovih Altausseeja, vključno s filmom Monuments Men in svetovno znanim Gentskim oltarjem, ki lebdi v prostoru v obliki holograma.