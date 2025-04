Naravna lepota in čistost: jezero je znano po kristalno čisti vodi in je eno najčistejših kopaliških jezer v Evropi. Okolica Ziljskih in Karnijskih Alp ponuja okolje za pohode s čudovitim razgledom.

Alpsko kopalno jezero: Belo jezero je z nadmorsko višino približno 930 metrov najvišje kopalno jezero v Alpah. Ta nadmorska višina zagotavlja prijetno hladne poletne temperature in kakovostno osvežujočo vodo.

Zdravilno klimatsko zdravilišče: to najvišjo okoljsko oceno si mora regija najprej zaslužiti. Zrak je nadpovprečno čist le tam, kjer je narava varovana, negovana in ohranjena. Gore, gozdovi in jezero pa so vrhunec klimatskega zdravilišča. Blaga bioklima je ugodna za sprostitev in zdravje, cestni promet pa je omejen. Mir in počitek sta na prvem mestu.

Raznolike aktivnosti: poleti je jezero raj za kopanje, jadranje, potapljanje in ribolov. Pohodniške in kolesarske poti okoli jezera nudijo idealne pogoje za izlete.

Naravni park in trajnost: Belo jezero se močno zanaša na trajnostne ukrepe za domačine in goste. Na jezeru niso dovoljeni motorni čolni, kar pripomore k ohranjanju kakovosti vode in mirnega vzdušja. Regija ponuja tudi okolju prijazne nastanitve in stavi na lahno mobilnost. Regija je označena kot naravni park, zaščiteni sta dve tretjini območja obale.